Influencerița Lula Lahfah a murit la 26 de ani. A fost găsită fără suflare într-un apartament

Lula Lahfah, o personalitate indoneziană foarte populară în mediul online, a murit. Avea 26 de ani.

Descoperirea tragică din Jakarta de Sud

Creatoarea de conținut a fost găsită fără viață într-un bloc de apartamente din cartierul Dharmawangsa, în Jakarta de Sud, Indonezia, de către agenții de securitate, în seara zilei de 23 ianuarie, a declarat șeful Relațiilor Publice al Poliției Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, pentru CNN Indonesia.

„În prezent, ofițerii Unității de Investigații Criminale a Poliției din Jakarta de Sud încă procesează locul faptei (TKP) pentru a investiga incidentul și sunt în coordonare cu familia”, a adăugat Hermanto, potrivit sursei citate.

Lahfah — care avea peste 3,3 milioane de urmăritori pe Instagram și TikTok — era cunoscută pentru conținutul ei de lifestyle și beauty. A devenit cunoscută inițial postând coveruri ale unor melodii populare pe platforma SoundCloud, lansând ulterior și câteva piese originale.

Potrivit CNN Indonesia, Lahfah avea mai multe probleme de sănătate și și-a petrecut Revelionul în spital din cauza unor disconforturi fizice. Ea a continuat să posteze regulat pe rețelele sociale până cu câteva zile înainte de moarte, ultima activitate pe Instagram și TikTok fiind pe 21 ianuarie.

Reacția trupei Weird Genius și a iubitului ei, Reza Oktovian

Weird Genius, un grup muzical din care face parte și iubitul ei, Reza Oktovian, și-a anulat concertul programat pe 23 ianuarie, cu câteva ore înainte ca vestea morții lui Lahfah să fie făcută publică pe scară largă, invocând „vestea nefericită legată de unul dintre membrii noștri”, menționând că respectivul membru „nu se află în condiția necesară pentru a urca pe scenă”.

„Situația aceasta este dincolo de controlul nostru și ne cerem scuze pentru neplăceri”, a adăugat trupa într-o declarație publicată pe Instagram.

Foto – Instagram

