Ioana Ginghină, adevărul despre fosta relație cu Cove. De ce s-au despărțit, de fapt: „Mi-e greu să spun”

Ioana Ginghină a dezvăluit de ce s-au despărțit ea și Cove de fapt. Cei doi au format un cuplu timp de un an, la începutul anilor 2000.

De ce s-au despărțit Cove și Ioana Ginghină

Ioana Ginghină (47 de ani) a spus care a fost motivul pentru care s-a despărțit de Cove (50 de ani), în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Actorii au format un cuplu la începutul anilor 2000, după divorțul Ioanei de primul soț, Daniel Tudorică.

Ioana Ginghină a fost întrebată dacă l-a iubit sau s-a folosit de Cove pentru a-l face gelos pe Alexandru Papadopol (50 de ani), cel de-al doilea soț. Când Ioana și Alexandru au început să aibă sentimente unul pentru celălalt, ea era căsătorită, iar el într-o relație serioasă. Actrița a divorțat, însă actorul nu i-a urmat exemplul și nu a pus punct relației în care se afla. Dezamăgită, Ioana a început o relație cu Cove.

„E complicat de spus”

„E complicat de spus. Eu sunt o persoană care, dacă sunt într-o relație, sunt cu tot sufletul, sunt îndrăgostită. Mi-e greu să spun că eram pe vreun interes, eram acolo 100%. Când am terminat de renovat apartamentul mă așteptam Cove să spună «nu te întoarce, rămâi aici să mergem cu relația mai departe». Atunci eu cu siguranță nu m-aș mai fi întors probabil la Alexandru, cel puțin nu așa rapid.

În momentul în care am văzut că Cove nu-mi spune să rămân, mi-am dat seama că e clar că nici el nu se gândește ca relația noastră să meargă mai departe. Mutându-mă la mine acasă, relația dintre mine și Cove mai era, dar nu la fel cum fusese. Când a apărut Alexandru, într-adevăr rămăsese ceva acolo, m-am dus la Cove și i-am zis că nu cred că ar trebui să mai continuăm. Nu i-am zis motivul adevărat”, a povestit Ioana Ginghină, în emisiunea lui Denise Rifai.

Cu cine și-a refăcut Cove viața după despărțirea de Ioana Ginghină

După despărțirea de Cove, Ioana s-a căsătorit cu Alexandru, alături de care are o fiică, Ruxandra, în vârstă de 17 ani. La rândul lui, Cove și-a refăcut viața întâi alături de Maria Movileanu, alături de care are un fiu, Bogdan Matei. Cove și Maria au divorțat în 2010, după doar un an de căsnicie. Trei ani mai târziu, prezentatorul TV s-a recăsătorit cu actuala parteneră, Florentina Ene, alături de care mai are un fiu, Mihai Răzvan.

Cu cine și-au refăcut Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol viața după divorț

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au fost căsătoriți între anii 2006 și 2019. Actorii au divorțat din cauza infidelității actorului. Papadopol a fost și motivul divorțului dintre Adrian Titieni și soția lui, Adriana Titieni. Relația dintre Alexandru și Adriana nu a funcționat, din păcate, iar în februarie 2025 actorul s-a recăsătorit cu actrița Cristiana Luca, care este cu 22 de ani mai tânăr decât el. La rândul ei, în septembrie 2023, Ioana Ginghină s-a recăsătorit cu Cristi Pitulice.

