Corina Caciuc, imagine adorabilă cu Liam în prima lui zi de grădiniță. „Un pas mare pentru micuțul meu!” Cum au fost surprinși partenera lui Laurențiu Reghecampf și fiul lor cel mare

Ziua de 8 septembrie a fost una plină de emoții pentru Corina Caciuc, partenera lui Laurențiu Reghecampf, care și-a condus fiul cel mare, Liam, la grădiniță pentru prima dată. Micuțul, în vârstă de trei ani, a pășit cu entuziasm într-o nouă etapă a vieții, în timp ce mama sa a trăit momentul cu lacrimi în ochi și mândrie în suflet.

Corina și Reghecampf mai au un băiețel, Landon Abram, venit pe lume în primăvara lui 2024.

Imaginea care a topit inimile fanilor

Corina Caciuc a marcat momentul pe Instagram, postând o fotografie rară cu fiul său, surprins în prima zi de grădiniță. Liam apare zâmbitor, cu ghiozdănelul pregătit, în timp ce mama sa a însoțit imaginea cu un mesaj plin de emoție:

„Un pas mare pentru micuțul meu… și o lacrimă mare de la mama”

Postarea a atras imediat reacții din partea urmăritorilor, care au felicitat-o pentru curajul și sensibilitatea cu care a împărtășit acest moment intim.

Emoții fără tată: Reghecampf, absent în prima zi

Absența lui Laurențiu Reghecampf din fotografia postată de Corina Caciuc i-a dus pe mulți cu gândul la lipsa sa de la ceremonia de început de grădiniță a fiului lor, Liam. Deși momentul marchează un pas important în viața micuțului, antrenorul nu a fost prezent alături de familie în această zi emoționantă. Potrivit informațiilor apărute în presă, Corina a fost singură la festivitate, însoțindu-l pe Liam în prima lui zi de colectivitate. Nici ea, nici Reghecampf nu au comentat public absența, însă fanii au remarcat discrepanța dintre importanța evenimentului și lipsa tatălui din imaginea care a surprins debutul lui Liam în lumea grădiniței.

Corina Caciuc a fost mereu o prezență discretă, dar implicată în viața fiului său. De la botez până la aniversări și momentele de zi cu zi, ea a împărtășit cu publicul doar frânturi din viața lor, păstrând o linie de eleganță și protecție față de copil. Prima zi de grădiniță a fost, fără îndoială, un moment definitoriu — nu doar pentru Liam, ci și pentru Corina, care a demonstrat încă o dată cât de profundă este legătura dintre mamă și fiu.

Cum a început povestea de dragoste dintre Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc

Povestea de dragoste dintre Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc a început discret, dar a evoluat rapid într-o relație solidă și vizibilă. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu aproximativ patru ani, într-un cadru social informal. Reghecampf a povestit într-un interviu că a remarcat-o pe Corina la un eveniment și, deși nu au interacționat direct atunci, a căutat ulterior o ocazie să o cunoască mai bine. „Am cunoscut-o la un eveniment, dar nu direct. Doar am văzut-o și am încercat ulterior să iau legătura cu ea. Sunt foarte fericit! O iubesc!”, a declarat antrenorul.

Relația lor a devenit publică în 2021, când s-a aflat că Reghecampf se separă de Anamaria Prodan. În scurt timp, Corina a devenit o prezență constantă în viața lui, iar în 2022 cei doi au devenit părinți — fiul lor, Liam, fiind născut în primăvara acelui an. Ulterior, în 2023, Reghecampf a cerut-o în căsătorie pe Corina într-un cadru romantic, chiar de ziua ei de naștere. Cererea a fost emoționantă, iar imaginile postate de antrenor au arătat cât de special a fost momentul pentru amândoi.

De-a lungul timpului, cuplul a preferat să-și păstreze viața personală departe de ochii curioșilor, dar au împărtășit ocazional momente importante — vacanțe în familie, aniversări și clipe alături de fiul lor.

