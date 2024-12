Cum a aflat Gabriela Cristea că fiica ei cea mică a fost abuzată emoțional de educatoarea de la grădiniță: „Alea sunt lucrurile care ar trebui să vă atragă atenția” / EXCLUSIV

Gabriela Cristea a făcut dezvăluiri tulburătoare despre un episod delicat din viața familiei sale, în cadrul emisiunii Fresh by Unica. Cunoscuta prezentatoare ne-a povestit cum a descoperit că fiica ei cea mică, Iris, a fost victima unui abuz emoțional din partea educatoarei la grădiniță, un moment care a afectat profund echilibrul copilului și al familiei.

De la ce a pornit totul

Gabriela Cristea a relatat că totul a început când Iris avea doar trei ani și două luni. La acea vârstă fragedă, fetița încă avea dificultăți în exprimarea emoțiilor, ceea ce se manifesta prin comportamente precum mușcatul.

„Copiii, atunci când sunt foarte mici și nu știu să-și exprime sentimentele, au această apucătură. Noi încercam să o corectăm și să-i explicăm, «Mama, decât să muști pe cineva, mai bine te duci și spui»”, a mărturisit vedeta la Fresh by Unica.

Un incident în care Iris a mușcat un coleg de grădiniță a declanșat o serie de evenimente care au scos la iveală comportamentul abuziv al educatoarei. Deși Gabriela Cristea a decis să nu meargă mai departe cu o anchetă oficială, pentru a proteja fetița de un stres suplimentar, ea a fost extrem de afectată de cele întâmplate.

„Abuzul a fost oricum o traumă pentru ea”, ne-a mai spus Gabriela. Vedeta a ţinut să sublinieze că a fost un episod unic, dar suficient de marcant pentru a produce o schimbare semnificativă în comportamentul micuței.

Cum au descoperit abuzul prin care a trecut Iris

Gabriela Cristea a explicat că, la scurt timp după incident, a observat o schimbare dramatică în comportamentul fiicei sale.

„Chiar se îndepărtase foarte mult de noi, pentru că ea văzând că noi stăm de vorbă cu persoana respectivă, a crezut că suntem din aceeași tabără”, a explicat ea. Din cauza percepţiei greşite, Iris s-a izolat, motiv pentru care Gabriela Cristea şi Tavi Clonda au fost nevoiţi caute ajutor de specialitate.

Un moment de cotitură a fost atunci când Iris s-a confesat unei prietene de familie. Această deschidere a fost punctul de plecare pentru investigațiile ulterioare. Gabriela și soțul ei, Tavi Clonda, au apelat la un psiholog pentru a înțelege mai bine situația și pentru a ajuta fetița să depășească trauma.

„E foarte important să dai crezare copilului tău. Evident, copilul mai și înflorește, să ne înțelegem. Dar gândiți-vă că sunt lucruri pe care copilul nu are de unde să le vadă și alea sunt lucrurile care ar trebui să vă atrag atenția”, a mai subliniat vedeta.

„Am scos-o din mediul acela”

Pentru a pune capăt suferinței fetiței, Gabriela Cristea a decis să o retragă imediat din mediul respectiv.

„Două săptămâni a durat. Am mutat-o, am scos-o din mediul acela”, ne-a mai spus ea la Fresh by Unica.

Ce a spus Gabriela despre educatoarea care i-a abuzat fetiţa

Întrebată dacă educatoarea încă mai profesează, Gabriela Cristea a refuzat să ofere detalii. Totuși, vedeta a subliniat importanța vigilenței părinților atunci când vine vorba de semnalele de alarmă pe care copiii le transmit, chiar dacă sunt subtile.

Cum este Iris în prezent

Astăzi, Iris este bine adaptată și continuă să impresioneze prin energia și curiozitatea ei. Gabriela a povestit că micuța este în ultimul an de grădiniță și abia așteaptă să înceapă clasa pregătitoare.

„Nu e genul de copil care să stea cu mânuțele la spate. Île sclipesc ochii, întelegeți? Se uită într-o mie de locuri și trebuie să găsească ea ceva”, a declarat Gabriela Cristea.

Sursa foto: Instagram şi Ada Cheroiu

