Mirela Vaida, șocată de boacăna de proporții făcută de fiul ei: „Ține-mă, Doamne”. Ce a putut să facă Vladimir

Mirela Vaida a avut parte de surpriza vieții sale când fiul cel mijlociu s-a gândit să îi facă o farsă. Prezentatoarea Acces Direct a împărtășit cu urmăritorii săi momentul care a scos-o din minți.

Fiul Mirelei Vaida i-a făcut o „surpriză” de zile mari mamei sale

Mirela Vaida a rămas șocată când a văzut ce a făcut Vladimir, fiul ei cel mijloc. Când nu se aștepta, ea a fost luată prin surprindere de gestul făcut de copil.

Băiatul s-a gândit să îi facă o farsă mamei sale, așa că i-a lipit portofelul de mobilă. Ceea ce copilul nu a știut a fost că lipiciul nu s-a mai dezlipit, așa că jumătate de portofel a rămas pe mobilă, distrugând-o.

Citește și: Mirela Vaida a împodobit patru brazi de Crăciun. Cum arată casa prezentatoarei

„Vladimir a vrut să facă un prank și a lipit portofelul de mobilă cu super glue…Ține-mă, Doamne”, a fost reacția Mirelei Vaida, care a împărtășit cu urmăritorii de pe Instagram farsa făcută de copil.

În imagini se vede cum mare parte din pielea de pe portofel a rămas lipită de mobilă. Cel mai probabil, piesa de mobilier va trebui recondiționată, în timp ce portofelul este în totalitate compromis.

Mirela Vaida, probleme cu cei trei copii

Mirela Vaida este mamă a trei copii, lucru extrem de greu, mai ales când vine vorba despre momentele mai dificile. În luna martie a anului acesta, vedeta a vorbit despre cum toți cei trei copii au luat gripă.

„N-am avut chiar cea mai frumoasă perioadă în ultimele 3 săptămâni… Mai întâi, s-au îmbolnăvit toți cei trei copii ai mei de gripă tip B și au stat acasă o săptămână.

Citește și: Mirela Vaida, revoltată de felul în care se apără Ancuța Cârcu, după ce a comercializat o cremă care a desfigurat o femeie: „Era să o bagi în mormânt!”

Apoi a urmat săptămâna de vacanță, au mers la schi câteva zile, a împlinit Carla 10 ani și, după vacanță, s-au îmbolnăvit iar: de gripă tip A! Acum suntem în recuperare, dar știți și voi cam ce stare are o mamă după atâtea nopți de veghe…”, a povestit Mirela Vaida pe rețelele de socializare.

Prezentatoarea și soțul ei, Alexandru Vaida, au împreună trei copii, Carla, Vladimir și Tudor, și sunt căsătoriți de 7 ani.

Urmărește-ne pe Google News