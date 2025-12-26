Mirela Vaida, șocată de boacăna de proporții făcută de fiul ei: „Ține-mă, Doamne”. Ce a putut să facă Vladimir

Băiatul s-a gândit să îi facă o farsă mamei sale, așa că i-a lipit portofelul de mobilă. Ceea ce copilul nu a știut a fost că lipiciul nu s-a mai dezlipit, așa că jumătate de portofel a rămas pe mobilă, distrugând-o.
Mirela Vaida este mamă a trei copii, lucru extrem de greu, mai ales când vine vorba despre momentele mai dificile. În luna martie a anului acesta, vedeta a vorbit despre cum toți cei trei copii au luat gripă.
„N-am avut chiar cea mai frumoasă perioadă în ultimele 3 săptămâni… Mai întâi, s-au îmbolnăvit toți cei trei copii ai mei de gripă tip B și au stat acasă o săptămână.
Apoi a urmat săptămâna de vacanță, au mers la schi câteva zile, a împlinit Carla 10 ani și, după vacanță, s-au îmbolnăvit iar: de gripă tip A! Acum suntem în recuperare, dar știți și voi cam ce stare are o mamă după atâtea nopți de veghe…”, a povestit Mirela Vaida pe rețelele de socializare.
Prezentatoarea și soțul ei, Alexandru Vaida, au împreună trei copii, Carla, Vladimir și Tudor, și sunt căsătoriți de 7 ani.
