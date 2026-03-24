Schimbare majoră la „Acces Direct”! Ce se va întâmpla cu emisiunea după ce Mirela Vaida a acceptat provocarea Asia Express 2026

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Confirmarea participării Mirelei Vaida la noul sezon Asia Express – Drumul Mătăsii a stârnit imediat întrebarea care a frământat publicul: ce se întâmplă cu emisiunea „Acces Direct” în lipsa prezentatoarei? Vedeta Antena Stars pleacă într-una dintre cele mai dure aventuri TV, iar producătorii au fost nevoiți să găsească rapid o soluție pentru a menține continuitatea show‑ului.

Mirela Vaida pleacă în aventura vieții: „Vreau să mă descopăr din nou”

Participarea Mirelei Vaida la Asia Express nu este doar un proiect profesional, ci și o provocare personală. Prezentatoarea a explicat că simte nevoia unei schimbări majore.

„Uneori, în viaţă, ajungi într-un punct în care simţi că ai nevoie să ieşi puţin din rolurile tale… Asia Express vine pentru mine ca o provocare personală şi ca o formă de libertate. Vreau să mă descopăr din nou”, a declarat vedeta înainte de plecare.

Ea a completat că își dorește să vadă cum se descurcă într-un context în care nu are control: „Vreau să văd cum sunt eu atunci când nu mai deţin controlul, când nu ştiu ce urmează peste o oră sau unde voi dormi în acea noapte.”

Mirela Vaida va concura alături de prietena ei apropiată, cântăreața de muzică populară Oana Tomoiagă, într-o cursă prin Uzbekistan și China, cu doar un euro pe zi la dispoziție.

Ce se va întâmpla cu „Acces Direct” în lipsa Mirelei Vaida

Odată cu plecarea prezentatoarei, producătorii Antena Stars au anunțat schimbări importante în echipa emisiunii. Pentru a asigura continuitatea show‑ului, rolul de gazdă va fi preluat de Adrian Velea, o figură familiară publicului postului.

Acesta nu va fi singur în platou. Alina Petre, specialist și invitat permanent al emisiunii, îl va însoți în fiecare ediție, oferind expertiză și dinamism. Decizia a fost luată pentru a păstra ritmul și structura cu care telespectatorii s-au obișnuit.

Conform informațiilor publicate de a1.ro, emisiunea va continua să fie difuzată în același interval orar, de luni până vineri, atât pe Antena Stars, cât și pe platforma AntenaPLAY.

Emisiunea intră într-o nouă etapă, dar rămâne fidelă formatului

Deși Mirela Vaida va lipsi temporar, producătorii au subliniat că „Acces Direct” nu își schimbă direcția editorială. Formatul rămâne același, iar echipa editorială va continua să aducă în atenția publicului subiectele zilei, investigații, povești de viață și situații sociale care necesită vizibilitate.

Tranziția este gândită astfel încât telespectatorii să nu simtă o ruptură, ci o evoluție firească în absența prezentatoarei.

Deși pleacă într-o aventură extremă, Mirela Vaida nu renunță la emisiunea care a consacrat-o. Vedeta a transmis că se va întoarce la pupitru după încheierea filmărilor Asia Express.

„Plec cu dorul familiei în inimă, dar şi cu curiozitatea copilului care vrea să descopere lumea. Cred că Asia Express este experienţa pe care o aştept de o viaţă”, a spus ea.

Până atunci, „Acces Direct” intră într-o nouă etapă, cu o echipă proaspătă, dar cu aceeași misiune: să aducă în fața publicului poveștile care contează.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News