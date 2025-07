Mirela Vaida, apariție provocatoare pe plajă, în costum de baie din două piese. „Ești frumoasă de pici!” Imaginile au stârnit un val de reacții

Vara aceasta, Mirela Vaida a renunțat la clasicele sejururi all inclusive și a ales o experiență autentică în Italia, alături de soțul ei Alexandru și cei trei copii – Carla, Vladimir și Tudor. A fost o vacanță cu peripeții, drumuri lungi și bagaje voluminoase, dar cu momente de neuitat în mijlocul unei destinații care oferă de toate: istorie, cultură, plaje și gastronomie.

Mirela Vaida, apariție de senzație în costum de baie

Pe lângă amintirile de familie și poveștile de călătorie, Mirela Vaida a făcut senzație pe rețelele sociale după ce s-a filmat în costum de baie, direct din vacanța din Italia. La 43 de ani, vedeta și-a etalat silueta de invidiat într-un costum de baie roz, croșetat, din două piese. A primit sute de comentarii și reacții pozitive, fanii apreciind atât curajul de a se expune nemachiată cât și forma fizică pe care o are.

Citeşte şi: Mirela Vaida, revoltată după moartea Andei, tânăra incendiată de fostul partener. „Nu vă e rușine?” Familia ei a cerut ajutor la „Acces direct” acum câteva luni

Citeşte şi: Cum arăta Mirela Vaida când s-a lansat muzical. Purta topuri decoltate și fuste mini: „Frumoasă ca și acum”. Prezentatoarea de la „Acces Direct” a făcut parte din două trupe de fete

Citeşte şi: Mirela Vaida, despre reacţia soţului ei în faţa valului de critici primite de-a lungul anilor: „Am pus mult la inimă. M-am îmbolnăvit şi mi-era ruşine să ies pe stradă” / EXCLUSIV

“Da, total diferită nemachiată. Am văzut și în alte poze postate, dar tot o frumoasă!”

„Culmea e că pari mai tânără nemachiată, naturalețea te prinde mai bine. Vacanță plăcută!”

„Ești superbă!”

„Arăți frumoasă, tânără!”

“Ești frumoasă de pici sub toate formele, iar frumusețea nu vine din perfecțiune și cele care cad în plasa acestei credințe, ajung să se păcălească rău de tot. Vacanță minunată! Să vă bucurați din plin!”

“Ești modestă. Ești frumoasă așa cum ești. Naturală și unică. Dacă vrem să vedem perfecțiune ne uităm în alte părți. Așa să rămâi. Unică. Vacanță plăcută!” – sunt câteva dintre mesajele admirative ale internauților.

Mirela Vaida: „Italia îți oferă toate experiențele la un loc!”

Mirela Vaida spune că s-a bucurat din plin de concediul din Italia împreună cu familia sa și are în plan o vacanță și în România.

„Anul ăsta, pentru prima dată de când avem copii, am renunțat la vacanțele ultra all inclusive din resorturile turcești sau cele din Egipt și am pornit pe cont propriu. (…) Am renunțat și noi la vacanța de cuplu tocmai pentru că vrem să stăm cât mai mult cu ei! A fost o săptămână plină, căci Italia îți oferă toate experiențele la un loc: istorie, cultura, relaxare, gastronomie, mare, plaje, spirit și o stare de bine!

Am locuit o săptămână în Castelul Gradara, fix între zidurile cetății medievale. (…) În concluzie, o săptămână reușită și plină de experiențe! V-aș minți dacă v-aș spune că-s odihnită.

Dar ne întoarcem acasă. Mai avem o săptămână în care ne propunem să vizităm România. Vă povestesc unde mergem anul ăsta când vom ajunge la destinație! Deocamdată avionul are întârziere! Deh… Vă îmbrățișez! Să aveți o săptămână cu spor și zile răcoroase” – a transmis prezentatoarea pe rețelele sociale.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News