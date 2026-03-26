Cine este Cătălina, soția lui Nicușor Bancu. Este împreună cu căpitanul Universității Craiova de mai bine de un deceniu, iar împreună au un fiu

Cine este Cătălina Bancu, soția fotbalistului Nicușor Bancu. În timp ce multe partenere ale fotbaliștilor ajung rapid în atenția publicului, Cătălina Bancu (fostă Achim), soția lui Nicușor Bancu, a ales un drum complet diferit.

Deși este alături de căpitanul Universității Craiova de mai bine de un deceniu, ea a preferat mereu discreția, familia și stabilitatea, departe de lumina reflectoarelor. Povestea ei este una rar întâlnită în lumea fotbalului românesc.

Cine este Cătălina, soția fotbalistului Nicușor Bancu

Cătălina provine din Slatina, orașul natal al lui Nicușor Bancu, locul în care cei doi s-au cunoscut și unde a început relația lor. Este o femeie calmă, echilibrată și extrem de discretă, care nu caută atenție publică și nu își expune viața personală. Deși soțul ei este unul dintre cei mai importanți jucători din Liga 1, Cătălina a ales să rămână în umbră, concentrându-se pe familie și pe creșterea fiului lor.

Pe rețelele sociale postează rar, iar aparițiile publice sunt aproape inexistente. Tocmai această discreție a făcut ca numele ei să fie puțin cunoscut, în ciuda faptului că este partenera unuia dintre cei mai constanți fotbaliști români.

Cu ce se ocupă Cătălina, soția fotbalistului Nicușor Bancu

Cătălina a urmat cursurile Universității de Științe Agronomice, unde s-a specializat în controlul și analiza produselor alimentare. După finalizarea studiilor, nu a urmărit o carieră publică și nici nu a încercat să profite de notorietatea soțului ei. A preferat să se dedice vieții de familie, creșterii copilului și unui stil de viață echilibrat.

Una dintre pasiunile ei vizibile este fitnessul. Practică sportul constant, însă nu pentru a atrage atenția, ci pentru sănătate și echilibru. Nu este influencer, nu caută colaborări și nu își construiește o imagine publică. Totul rămâne în zona personală, exact așa cum și-a dorit.

Povestea de dragoste și căsătoria cu Nicușor Bancu

Relația dintre Cătălina și Nicușor Bancu durează de peste 11 ani. Cei doi s-au cunoscut înainte ca fotbalistul să devină cunoscut în Liga 1, iar legătura lor s-a consolidat în timp, pe măsură ce cariera lui Bancu a evoluat. Stabilitatea și discreția au fost mereu elementele care au definit cuplul.

În 2021, cei doi au decis să organizeze în aceeași zi cununia civilă și botezul fiului lor, Mathias Andrei, venit pe lume în 2020. Evenimentul a fost simplu, elegant și lipsit de extravaganțe, exact în stilul lor. Naș la cununia civilă a fost fotbalistul Dan Nistor, coleg și prieten apropiat al lui Bancu.

Pe 1 iunie 2025, Nicușor și Cătălina s-au căsătorit religios, după ce fotbalistul a primit permisiunea de a lipsi de la echipa națională. Totuși, pregătirile nu au fost lipsite de surprize. Cu două săptămâni înainte de nuntă, Dan Nistor a anunțat că nu mai poate participa ca naș, iar Bancu a ales un prieten apropiat din Slatina pentru a-i fi alături. Ulterior, tensiunile dintre Nistor și Universitatea Craiova s-au resimțit și pe teren.

Astăzi, Cătălina rămâne sprijinul discret al lui Nicușor Bancu, o prezență stabilă și echilibrată într-o lume în care expunerea publică este adesea inevitabilă. Departe de camere și de atenția presei, ea continuă să fie un pilon important în viața fotbalistului craiovean.

