Cine este Irene Bort, iubita lui Andrei Rațiu de la echipa națională de fotbal a României. Sunt împreună de la 16 ani și ea este din Spania

Irene Bort a devenit un nume tot mai căutat după ascensiunea fotbalistului Andrei Rațiu la echipa națională de fotbal a României.

Cine este Irene Bort

Irene Bort și Andrei Rațiu formează un cuplu din adolescență și împreună au doi copii, o fiică și un fiu. Cei doi s-au cunoscut în Spania, țara natală a lui Irene, când aveau 16 ani.

„Sunt cu prietena mea de la 16 ani, așa că, în momentul în care am simțit că am ceva stabil în fotbal, am decis că era momentul să devenim părinți. Nu mi s-a schimbat prea mult viața”, spunea Rațiu în martie 2025, pentru abc.es, înainte să se nască fiul lui.

Citește și: Cine este Melania Mak, iubita lui Deian Sorescu din echipa națională de fotbal. Are 27 de ani și și-a amânat nunta pentru calificările la Campionatul Mondial

Andrei Rațiu: „Dacă ieșim la cină în oraș, cel mult o seară pe săptămână”

De-a lungul anilor, Irene a preferat să rămână o prezență discretă, evitând expunerea excesivă în media. Nu există foarte multe informații publice despre data nașterii, orașul ei natal sau studiile pe care le-a urmat, însă se știe că provine dintr-o familie din Spania, iar apropiații spun că este o persoană extrem de echilibrată și dedicată familiei.

„Viața unui fotbalist este foarte plictisitoare. Trebuie să te dedici total și este o viață repetitivă. Trebuie să ai grijă, să dormi și să mănânci bine. Dacă ieșim la cină în oraș, cel mult o seară pe săptămână. În final, petreci mult timp acasă încercând să ai grijă de tine. Așa că viața mea este fiica mea, un serial, consola de jocuri și cam atât. Mă rog, și fotbalul. Adevărul e că am înnebunit-o pe prietena mea. Ea se uită la filme pe iPad”, a mai povestit Andrei Rațiu, pentru sursa citată anterior.

Citește și: Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă din lotul național al României. Cei doi s-au logodit anul trecut. „Toată inima mea pentru toată viața mea!”

Drama prin care a trecut Andrei Rațiu

Andrei Rațiu, unul dintre cei mai promițători fotbaliști români, a dezvăluit într-un interviu mai vechi drama care i-a marcat familia: lupta mamei sale cu cancerul. Deși a învins boala de trei ori și a trecut prin numeroase operații, ultima fiind în ianuarie 2025, mama sa refuză să renunțe la muncă. „Nu a cedat niciodată, chiar dacă a trecut de trei ori prin cancer. Este un exemplu pentru noi pe care eu îl urmez”, a declarat Rațiu.

Fotbalistul a povestit cum, în copilărie, îi era greu să înțeleagă prin ce trecea mama sa, dar știa că familia trebuie să-i fie alături. „Suntem o familie de bărbați – eu, fratele meu și tata. Poate că uneori i-a fost și ei greu să fie înțeleasă”, a mai spus el. Povestea mamei lui Rațiu ne arată ce înseamnă curajul și determinarea, indiferent de obstacole.

