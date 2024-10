Alex Ashraf a povestit cum a ajuns să o înșele pe Oana Zăvoranu: „Au găsit punctul sensibil”

Alex Ashraf și Oana Zăvoranu s-au căsătorit în anul 2016 și au fost la un pas de divorț anul trecut, după ce bărbatul a înșelat-o. Acum, la aproape un an de la eveniment, acesta a explicat cum a ajuns să îi fie infidel soției lui și spune că totul a început cu un pariu. Mai mult, el spune că de vină ar fi doi presupuși prieteni ai cuplului, care și-ar fi propus să le destrame familia.

Alex Ashraf, despre infidelitate, la un an după ce a fost la un pas să divorțeze de Oana Zăvoranu

Alex Ashraf și Oana Zăvoranu au fost la un pas de divorț în 2023, după ce bărbatul i-a fost infidel vedetei. Cei doi au reușit totuși să treacă peste acest episod și au mai dat o șansă căsniciei lor. Acum, bărbatul a dezvăluit cum a ajuns să îi fie infidel soției sale, precizând că totul a pornit de la un pariu cu un prieten de familie care se pare că de fapt, ar fi vrut să îl despartă de Oana. Același prieten care a dus la falimentarea clinicii Oanei Zăvoranu.

„În 2017, aveam deja clinica, Oana a ajuns printr-o cunoștință la Elisabeta Vlădescu, pentru a-și tatua sprâncenele. Să-și șteargă tatuajele de la sprâncene. Așa am ajuns să-l cunoaștem pe Horia Vlădescu. M-a sunat pe mine Oana să vin să-i cunosc soțul Elisabetei, deși noi, în perioada respectivă, am evitat astea. Am vrut să stăm liniștiți, după ce s-întâmplat cu averea Marioarei Zăvoranu. Am fost liniștiți până când i-am cunoscut pe acești soți Vlădescu și familia Nițu. Pe Horia l-am cunoscut la salonul de tatuaj al nevesti-sii, după ce m-a chemat Oana”, a început Alex Ashraf povestea.

„Din momentul când i-am cunoscut pe acești indivizi, a început, cât de cât, să se lege o prietenie, deși eu nu i-am acceptat din prima. Dar, cum îi vezi zilnic… Alexandru Nițu era uberist, iar Elvira Nițu era recepționeră la Elisabeta Vlădescu. Ei aveau un salon de tatuaje 2 pe 2, la ei acasă. Prietenia cu aceste persoane în ce consta: ieșeam în oraș, la mese, la astea… Bineînțeles, la început plăteau și eu, ca să arate că au bani, după care au început cu `noi ieșim pe la biroul nostru`. Oana nu știa care e biroul lor. Eu știam, că am fost invitat de ei la o tombolă în Palace, la un cazinou, unde a ieșit cu scandal, că Elisabeta s-a luat la ceartă cu angajații de la cazinou, că nu câștigase, și paza ne-a scos pe toți afară”, a precizat soțul Oanei Zăvoranu pentru Cancan.

Alex Ashraf spune că până să cunoască persoanele respective nu mai călcase într-un cazinou.

„În perioada respectivă, ei nu aveau haine de lux, absolut nimic. În afară de mașină, nu aveau altceva. Și că trăiau într-o zonă unde așteptau ca să intre în posesia unei moșteniri a Elisabetei Vlădescu”, a precizat Ashraf.

Alex Ashraf, captivat de jocurile de noroc

Elisabeta și Horia Vlădescu au început să îl cheme tot mai des pe Alex Ashraf la cazinou, unde bărbatul a început să prindă gustul jocurilor de noroc.

”După ce ne-am împrietenit, ei au început să spună: Oana, tu nu prea ieși în oraș, nu prea ai chef, uite, noi mergem diseară la birou, dacă vrei să-l lași și pe Alex. Am mers la cazinou, după scandalul de la AFI s-au mutat la Băneasa. Unde, spuneau amândoi, că aici e mai ok, sunt oameni cu bani, cu bun simț, nu există scandal, plus că era și `unchiul`, care mergea zilnic acolo. Acel `Uncle`, Victor Ilașcu. Am ajuns și eu acolo, prima zi am băgat 500 de lei, am luat 7.000 de lei. Nu eram jucător, nu știam cu ce se mănâncă… La aparate, păcănele, nu ruletă sau altceva. Eu eram cu pokerul, dar la masă, 100 de euro, câștigam, nu câștigam, eram pe relax. Am fost o dată, de două ori, de trei ori, de cinci ori, începuse să mă prindă. Pentru că e ca drogul. Și-mi dădea și aparatul. Apoi, a început aparatul să nu-mi mai dea. Au început nervii, ei îmi spuneau, lasă, scoate-te cu cardul de pe firmă. Îmi spuneau mie cum să scot banii de pe firmă. Vorbim de anul 2018. Ei nu erau atunci în firmă, ei au apărut în 2019. Eu neștiind că, dacă scot cu cardul firmei, nu e ok. Abia de curând am aflat de la un contabil, care a știut ce să-mi spună”, a continuat el.

Cine este femeia cu care Alex Ashraf a înșelat-o pe Oana Zăvoranu

Bărbatul a dezvăluit apoi că femeia cu care a înșelat-o pe Oana Zăvoranu era o obișnuită a cazinoului și a ajuns să îi fie infidel soției lui din cauza unui pariu.

„În perioada aia, era o tipă care juca foarte mulți bani la cazinou. Și ei tot îmi spuneau: `bă, o vezi pe asta? Uite, cine se dă la ea e șmecher… Cine o … pe asta e șmecher` și, uite așa, dintr-un pariu, parcă pe patru roți de mașină, nu mai știu, nu era important, am ajuns să mă combin cu ea. Dar cum am ajuns să mă combin cu ea? Ei tot o aduceau la restaurant, ba la club… Elisabeta făcea mișto de persoana asta, cu care m-a prins chiar CANCAN. Ea fusese clienta lor la sprâncene. Deci ei racolează. Și au găsit punctul sensibil: `băi, cum putem să destrămăm noi familia asta? Îi băgăm lui Alex o femeie, îl prostim să se combine cu o fată, l-am prins că la cazinou s-a lipit de o tipă, el își face treaba lui, îl ținem ocupat, e sub supraveghere…”, a explicat Alex Ashraf pentru publicația menționată anterior.

„Horia știa că eu nu înșel. Se făceau șapte ani de când eram cu Oana. În care eu nu am călcat strâmb vreodată. Iar Horia s-a tot gândit cum să facă să ne destrame. Păi, îl bag pe Alex pe fir cu fata asta, pun pariu cu el că …așa e între băieți. Dar el ce-a făcut? A văzut că m-am atașat de ea și a tot încercat să-mi spună: vezi că o duc eu pe Oana la filmări, tu du-te și te vezi cu femeia, că e liberă. Că tipa se împrietenise cu Horia și cu Elisabeta. Nimeni nu știa ce se întâmplă, doar Horia și Elisabeta. Horia mă întreba mereu dacă m-am văzut cu aia, îmi spunea apoi, `bravo, bravo… hai, că o țin eu pe Oana de vorbă, o mai scot eu cu Elisabeta prin restaurant, stai tu pe acolo liniștit.` După care a început nebunia”, a completat el.

Apoi, potrivit lui Alex, Horia Vlădescu a mers la Oana Zăvoranu și i-a spus că soțul îi este infidel. Atunci, vedeta a decis să divorțeze, însă Ashraf a reușit să o împace și au renunțat, în cele din urmă, la procedurile de separare.

În urmă cu câteva săptămâni, Oana Zăvoranu și Alex Ashraf au sărbătorit 11 ani de relație, ocazie cu care vedeta i-a făcut o declarație de dragoste soțului ei.

„Viața mea bate orice film în orice domeniu. Dar la sfârșitul zilei, dacă am lângă mine omul pentru care simt că inima îmi bate mai tare, sunt bogată și fericită. La mulți ani pentru cei 11 anișori împreună, iubire. Să ne dea Dumnezeul nostru Sfânt mult mai mulți. Noi doi suntem dovada că dragostea adevărată, de acolo de la El, nu poate fi distrusă de nimic și nimeni. Te iubesc mult, mult de tot”, a scris vedeta pe Instagram la momentul respectiv.

