Clinica medicală deținută de Oana Zăvoranu și Alex Ashraf a intrat în faliment. Când va începe executarea silită

Clinica medicală deținută de Oana Zăvoranu și de soțul ei, Alex Ashraf, a intrat în faliment, informează Spynews.ro. Executarea silită ar urma să înceapă după finalizarea procesului.

Oana Zăvoranu și soțul ei, Alex Ashraf, dețin de mai mulți ani o clinică medicală în București. Instituția a intrat în insolvență în urmă cu mai mult timp. După mai mulți ani de procese cu foștii administratori ai companiei, judecătorii au anunțat falimentul clinicii deținute de cuplu.

După falimentul clinicii, urmează executarea silită, se anunță pe portalul de justiție, relatează Spynews.ro. Executarea silită este procedura legală prin care reprezentanții legii recuperează datoriile fiscale sau nefiscale de la persoanele care nu sunt de bună credință și refuză să le achite. Astfel, Oana Zăvoranu este obligată să ofere, în termen de cinci zile, o listă a creditorilor și creanțele avute către lichidatorul judiciar.

Actrița din „Numai Iubirea”, acuzată de șantajat de Bogdan Furtună, fost administrator al clinicii ei

În 2022, într-o emisiune de televiziune, Oana Zăvoranu l-a acuzat pe medicul Bogdan Furtună, fost administrator al clinicii medicale pe care o deține, că i-ar fi sustras sume mari de bani. La acea vreme, Bogdan Furtună era proaspăt manager al Spitalului Clinic Colțea.

„M-au șantajat pentru o sumă de bani. Amenințările au venit sub forma unui posibil scandal în presă, cu prejudicii de imagine. Mi-au zis că mă distrug în presă. Mi-au cerut 800.000 de euro. După aceea, au scăzut la 300.000 de euro”, a declarat Bogdan Furtună ulterior, pentru Click!.

Oana Zăvoranu: „Acest individ este un șmecher, un profitor și un escroc.”

„Totul s-a întâmplat la sfârșitul anului 2016. Mi-a fost prezentat ca fiind un medic serios, dintr-o familie de medici. Nimic din CV și aparențe nu dădea de bănuit. Dispuneam de bani cash și a început individul să-mi ceară diverse sume de bani la ceas de noapte, pentru a cumpăra diverse aparate pentru clinică. Când nu am găsit niciun aparat medical în clinica noastră, am descoperit că e ceva putred. Soțul meu a găsit în 2018 niște facturi falsificate, pe niște aparate-fantomă. Avocații la care am apelat au înregistrări video și audio cu momentele în care doctorașul Furtună se milogește la mine. Acest individ este un șmecher, un profitor și un escroc. Pe unde a fost, a fost dat afară, pentru că a ciordit, pe românește”, a declarat și Oana Zăvoranu, potrivit Spynews.ro.

Bogdan Furtună susține că a demisionat de la conducerea clinicii în anul 2018, dar că semnătura sa electronică ar fi fost utilizată de reprezentanți ai clinicii și după plecarea sa.

Clinica medicală deținută de Oana Zăvoranu și Alex Ashraf a fost închisă pe 6 octombrie 2023 la decizia instanței de judecată.

