Oana Zăvoranu, atac dur la adresa Danei Budeanu: „Ia-ți labele de pe Călin al meu că aici nu mai glumesc!” Actrița a răbufnit

Oana Zăvoranu (51 de ani) a avut o reacție dură la adresa Danei Budeanu (45 de ani), după ce stilista și-a spus părerea sinceră despre Călin Georgescu.

Oana Zăvoranu, atac la adresa Danei Budeanu

Oana Zăvoranu a răbufnit în mediul online, după ce candidatura la prezidențiale a lui Călin Georgescu a fost respinsă de Biroul Electoral Central (BEC), iar Dana Budeanu s-a declarat de nenumărate rânduri împotriva lui Călin Georgescu. Actrița, care a fost implicată în campania de promovare a lui Georgescu, a transmis în mediul online un mesaj dur, jignitor, la adresa celebrei stiliste.

”Păi tu ce să știi când ai gura ocupată cu nea trebie acela, acela care creda… Crecă trebie. Tu știi totul, dar fix nimic. (…) Dănuța… Te știam puțin mai deșteaptă. (…) Vezi, ia-o îndărăt. Ia-ți labele de pe Călin al meu că aici nu mai glumesc”, a scris Oana Zăvoranu pe Instagram.

Dana Budeanu a reacționat după protestele din centrul Capitalei

Stilista a criticat vehement comportamentul neadecvat al susținătorilor lui Călin Georgescu, care au ieșit pe străzi duminică, 9 martie, provocând haos și instigând la ură. Dana Budeanu a spus că este inadmisibil că s-a ajuns într-o astfel de situație.

„România nu este un maidan și nu este maidanul vostru! Dacă n-ați fost în stare să vă faceți un sanchi anti sistem din niste unii de Doamne ajută, duceți-vă drecu acasă! Ăștia sunteți voi, nu noi! Voi ați format adunăturile astea de neterminați și maidanezi! Când vă uitați în oglinda, ăștia sunteți! Majoritatea românilor sunt oameni care muncesc, care trăiesc în credință, care au dus țara pe umeri, nu de acum, de când lumea! Sunt și părinții voștri, nesimțiților!



Oameni care au fost la scoală, care au construit ceva, care aveau rușine, care se bucurau de orice! Noi așa am crescut! Îmi este rușine să le explic părinților mei cum am ajuns să trăim mizeria asta! Noi ne am născut când serviciile însemnau niste doxe, niste șmecheri care stăteau la mese cu omologii din lume!

PS: sunt singura voce din România, care de 10 ani am luptat ca instituțiile de forță ale statului să fie respectate, am urlat și rugat să se incrimineze atacul și în general publicarea de către presa maidaneză, a informațiilor de siguranță națională! Singura! Ați stat că niste fătălăi ani de zile și ați permis unor gunoaie să decredibilizeze structurile statului! Toate! Pentru mine azi sunteți o dezamăgire…. Cum să lași o tara să fie flegmată de niste gunoaie?”, a transmis Dana Budeanu.

