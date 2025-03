Dana Budeanu reacționează după protestele violente din centrul Capitalei: „România nu este un maidan și nu este maidanul vostru!”

Dana Budeanu a reacționat dur după protestul violent din fața sediului Biroului Electoral Central din București, care a dus la deschiderea a trei dosare penale. Ea a criticat comportamentul susținătorilor lui Călin Georgescu, spunând că acest tip de manifestări nu au ce căuta într-o societate civilizată.

Dana Budeanu reacționează după protestele violente din centrul Capitalei

După ce susținătorii lui Călin Georgescu au ieșit pe străzi în centrul Bucureștiului aseară, provocând haos, autoritățile au deschis mai multe dosare penale pentru instigare la ură. În urma acestor evenimente, Dana Budeanu a reacționat, criticând vehement comportamentul celor care au creat tulburările.

Ea a subliniat că „România nu este un maidan” și a exprimat rușine față de situația în care s-a ajuns, menționând că este greu să explice părinților ei cum a fost posibil ca țara să ajungă într-un astfel de punct.

„România nu este un maidan și nu este maidanul vostru! Dacă n-ați fost în stare să vă faceți un sanchi anti sistem din niste unii de Doamne ajută, duceți-vă drecu acasă! Ăștia sunteți voi, nu noi! Voi ați format adunăturile astea de neterminați și maidanezi! Când vă uitați în oglinda, ăștia sunteți! Majoritatea românilor sunt oameni care muncesc, care trăiesc în credință, care au dus țara pe umeri, nu de acum, de când lumea! Sunt și părinții voștri, nesimțiților!

Oameni care au fost la scoală, care au construit ceva, care aveau rușine, care se bucurau de orice! Noi așa am crescut! Îmi este rușine să le explic părinților mei cum am ajuns să trăim mizeria asta! Noi ne am născut când serviciile însemnau niste doxe, niste șmecheri care stăteau la mese cu omologii din lume!„, a spus Dana Budeanu.

Citește și: Călin Georgescu s-a întâlnit cu George Simion, la o zi de la invalidarea candidaturii: „Nu trebuie să dam naștere la violență!”

Citește și: Horațiu Potra incită la revoltă după invalidarea candidaturii lui Călin Georgescu: „Mergeți cu parul, furca…”

Citește și: Anca Alexandrescu, furioasă după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu: „O încălcare mizerabilă a legii”

Citește și: Proteste violente la BEC după invalidarea candidaturii lui Călin Georgescu. O jurnalistă a fost lovită, iar autovehiculul unui post tv a fost răsturnat

„Sunteți o dezamăgire”

„PS: sunt singura voce din România, care de 10 ani am luptat ca instituțiile de forță ale statului să fie respectate, am urlat și rugat să se incrimineze atacul și în general publicarea de către presa maidaneză, a informațiilor de siguranță națională! Singura! Ați stat că niste fătălăi ani de zile și ați permis unor gunoaie să decredibilizeze structurile statului! Toate!

Pentru mine azi sunteți o dezamăgire…. Cum să lași o tara să fie flegmată de niste gunoaie?”, a încheiata aceasta.

Au fost deschise mai multe dosare penale

După ce Biroul Electoral Central a respins candidatura lui Călin Georgescu, sute de persoane au ieșit să protesteze. La un moment dat, lucrurile au scăpat de sub control, iar mai mulți protestari au început să arunce cu sticle și pavele în jandarmi, aceștia din urmă fiind nevoiți să folosească gazele lacrimogene.

Conform Poliției Române, au fost deschise trei dosare penale în urma protestului violent din fața sediului Biroului Electoral Central din București. Un dosar vizează infracțiunile de distrugere și tulburarea ordinii publice, altul este legat de infracțiunea de ultraj, iar al treilea se referă la instigare publică, conform Antena 3.

Foto – Arhivă Unica

Urmărește-ne pe Google News