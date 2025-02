Dana Budeanu, atac la adresa lui Călin Georgescu, după ce acesta a îndemnat la boicotarea supermarketurilor: „O ipocrizie mizerabilă”

Dana Budeanu (45 ani) a reacționat dur după ce zilele trecute Călin Georgescu (62 ani) a îndemnat românii să boicoteze supermarketurile și să cumpere doar produse românești, din piețe. Designerul a ținut să îi amintească lui Georgescu că a locuit timp de mai mulți ani în Austria, unde a consumat alimente străine, pe care acum le blamează.

Dana Budeanu, atac la adresa lui Călin Georgescu

În ultima perioadă Călin Georgescu a îndemnat românii să boicoteze supermarketurile pe data de 10 februarie și să cumpere doar de la magazinele de cartier sau producători români care vând pe stradă sau în piețe. Acest lucru a supărat-o pe Dana Budeanu, care spune că politicanul nu este interesat să promoveze produsele românești întrucât el face cumpărături de la anumite magazine cu produse alimentare străine de lux din București.

Aceasta a subliniat faptul că bărbatul a locuit mai mulți ani în Austria, unde a mâncat „wurst”, un cârnat tradițional local, precum și alte produse străine.

„Bună seara, domnule Georgescu și colegilor de la SIE. Când dumneavoastră împreună cu colegii de la SIE mergeați pe la mănăstiri cu japca, să vorbiți oamenilor, când făceați planuri de campanie, pe ce cal să mai călăriți, cum să mai faceți cu ieșirile prin piețe, atunci, în anii aceia, acum 2-3 ani, eu am fost prima voce publică, cu impact, din România, care zi de zi, an de an, târg de târg, producător de producător român, am susținut, urlat, promovat, inițiat, „cumpără românește”. Eu singură”, a spus Dana Budeanu într-un clip postat pe Youtube.

„Producătorul român e bine. Există, firește, ca în orice domeniu și orice țară, oriunde pe glob, producători care au succes, producători care nu au succes, unii care se țin de treabă, alții care nu, producători ajutați care apreciază efortul statului, alții care nu. Atâta timp cât unul reușește să facă bine, înseamnă că se poate”, a continuat ea.

„Habar nu aveți ce înseamnă economia”

Dana Budeanu susține că l-a văzut pe Călin Georgescu făcându-și cumpărăturile la unul dintre cele mai scumpe magazine din București, care comercializează produse alimentare italienești.

„Ideea ipocrită despre supermarketurile care nu vând ieftin și de ce nu vând ieftin alea românești… însemnă că habar nu aveți ce înseamnă economia de piață în general. Niciun supermarket de pe glob nu poate să facă ce ați spus dumneavoastră. E un cretinism”, a subliniat Dana Budeanu.

„Chestia asta cu să nu mai mergem la supermarketuri să cumpărăm brânză Philadelphia. Dumneavoastră cumpărați de la Grano (n.r. magazin cu produse alimentare italienești din cartierul Floreasca, unul dintre cele mai scumpe din București). Că v-am văzut eu. De ce nu cumpărați numai telemea, salam săsesc, iaurt românesc? Pentru că este o ipocrizie, de-aia. Putem să cumpărăm ce vrem noi”, i-a transmis designerul lui Călin Georgescu.

Mesajul transmis de Dana Budeanu lui Călin Georgescu

Dana Budeanu nu s-a oprit aici. Designerul i-a transmis un mesaj lui Călin Georgescu, îndemnându-l pe acesta să înceteze cu afirmațiile ipocrite, precizând că fiecare om este liber să cumpere ce vrea și de unde vrea.

„Mesajele dvs. sunt niște tâmpenii. Fiecare om este liber să cumpere ce vrea el. Și-n America, și-n Franța. Poate ăia din Franța vor și ei să mănânce zacuscă. Și noi când mergem în Austria poate vrem să mâncăm niște cârnat. Putem să mâncăm și în România wurst. Dumneavoastră ați mâncat ani de zile wurst prin Austria. Ați mâncat în Austria telemea românească cu slănină? Nu. De ce? Pentru că este o ipocrizie și o temă falsă, imbecilă”, a afirmat ea.

Totodată, Dana Budeanu a făcut referire la afirmațiile lui Călin Georgescu conform cărora la televizor apar doar reclame la produse străine.

„Producătorul românesc este excepțional, vinde, se dezvoltă pe an ce trece, este foarte apreciat de români, este promovat. Nu este adevărat deloc că toate reclamele sunt doar la produse străine. Trăiți pe altă planetă. Dați și dvs. pe televizor, nu mai stați doar în el. Toate produsele românești sunt promovate”, a precizat ea.

„O ipocrizie mizerabilă”

Totodată, Dana Budeanu este de părere că Georgescu promovează o politică „mult prea urâtă, oribilă” și că este dominat „de ură”.

„A crea teme false într-o țară mult prea frumoasă pentru o politică așa cum promovați, mult prea urâtă, oribilă, dominată doar de ură. Este doar o ipocrizie mizerabilă. Suntem o țară de oameni extraordinari, cu bune, cu rele. Și relele-s frumoase, că dup-aia vin bune, și tot așa. Despre producătorul român vă invit să nu mai vorbiți în viața dvs. pentru că habar nu aveți. Nimic. Vă dau un test din 10 întrebări la care nu o să știți să răspundeți”, a mai zis designerul.

