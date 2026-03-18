Sora Adrianei Bahmuțeanu, atacată pe stradă. Anca Toma a apelat la ajutorul Poliției: „Trăgeau în roți, trăgeau în geamuri”

Sora Adrianei Bahmuțeanu, Anca Toma, a trăit un moment care a îngrijorat-o, marți seară, după ce a fost atacată de câțiva adolescenți pe stradă. Copiii au început să tragă înspre ea cu pistoale cu capse, aceasta fiind nevoită să sune la 112 pentru ajutor.

Momente tensionate pentru Anca Toma, sora Adrianei Bahmuțeanu, care a fost ținta unui atac neobișnuit pe străzile din București. În timp ce se afla la volan, aceasta a fost agresată de un grup de adolescenți ce trăgeau cu un pistol cu capse în direcția mașinii sale.

Totul s-a întâmplat pe 17 martie 2026, în jurul orei 16.00. Anca Toma se întorcea de la muncă, iar în apropierea unui bloc din Capitală a observat patru adolescenți, cu vârste estimate la 14-15 ani, jucându-se cu un pistol cu capse.

„Când am trecut pe lângă ei, eu fiind atentă la trafic, nefiind atentă la ei, au început să tragă în mine cu pistolul acela și cădeau niște piese negre, trăgeau în roți, trăgeau în geamuri”, a povestit Anca Toma pentru Spynews.

Inițial, femeia a crezut că este o simplă glumă copilărească, dar comportamentul lor a devenit din ce în ce mai agresiv. În încercarea de a aplana situația, sora Adrianei Bahmuțeanu a coborât din mașină și le-a adresat câteva cuvinte tinerilor, sperând să-i calmeze.

Citește și: Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit care a fost dorința neîmplinită a lui Silviu Prigoană înainte să moară: „Toată viața lui și-a dorit ca…”

Citește și: Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri incredibile din relația cu Silviu Prigoană. „I-am zis: ‘Vezi piciorul ăsta? Pe geam ți-l arunc!’ L-am aruncat!”

Anca Toma a apelat la ajutorul Poliției

Anca Toma a încercat să le explice adolescenților gravitatea gestului lor, dar aceștia au reacționat imprevizibil.

„Le-am spus că îi bag în apel video cu poliția ca să îi sperii. Ei și-au pus glugile și au fugit, dar apoi s-au întors și au continuat să tragă”, a mai declarat aceasta.

Din cauza rapidității cu care s-au petrecut lucrurile, nu a reușit să îi fotografieze sau să îi filmeze.

Pentru că situația nu părea să se liniștească, iar trecătorii nu interveniseră, sora Adrianei Bahmuțeanu a decis să ia măsuri și a apelat 112 pentru ajutor. Polițiștii i-au transmis că pot interveni doar dacă depune o plângere oficială.

Citește și: Cine va rămâne cu penthouse-ul de 4 milioane euro, după divorțul Andreei Popescu de Rareș Cojoc

Citește și: O ispita feminină revine la Insula iubirii 2026. Andrușca este pregătită pentru noul sezon

Totuși, Anca Toma a ales să nu îi reclame pe adolescenți pe loc, explicându-și decizia astfel: „Nu îi cunosc, nici nu pot să îi identific, totul s-a întâmplat foarte repede. Am văzut doar patru băieți bruneți, dar dacă mi-ar da cineva pozele lor să îi identific, sincer nu aș ști. Nu doresc să îi reclam deocamdată, gândindu-mă că sunt niște băieți care au scăpat de sub supravegherea părinților”.

Deși a ales să nu depună plângere, Anca Toma consideră că un astfel de comportament este de neacceptat.

„Sper să nu se mai întâmple pe viitor. Dacă se întâmplă, nu voi avea de ales decât să le fac o poză sau o filmare, să mă duc la Secția 9 de Poliție sau să sun la 112 și să îi reclam. Nu se poate așa ceva! Cum să treci pe stradă și niște copii care se joacă să înceapă să tragă în roți?!”, a spus aceasta.

Sursă foto: Facebook

