Oreste Teodorescu, reacție tranșantă despre avort. „Consider că este o crimă. Nu am cum să fiu de acord!” Ce regret are legat de copilărie

Oreste Teodorescu (49 de ani) a fost invitat în emisiunea „40 de întrebări”, cu Denise Rifai, și a răspuns acolo tuturor întrebărilor legate de parcursul său personal și profesional, oferind perspective variate despre iubire, suferință, legătura sa cu divinitatea, precum și despre compromisurile și momentele esențiale din viața sa. Printre altele, jurnalistul a explicat de ce nu este de acord cu avortul.

Oreste Teodorescu nu este de acord cu avortul

Oreste Teodorescu consideră avortul o crimă, exprimându-și convingerea că fiecare copil reprezintă un dar divin neprețuit. În emisiunea de la Kanal D, el a subliniat că, deși înțelege dreptul fiecărei persoane de a decide asupra propriului destin, nu poate fi de acord cu avortul. Oreste a vorbit despre importanța vieții și despre valoarea pe care o aduce fiecare copil, reflectând asupra propriei experiențe și a legăturii sale cu familia.

Citeşte și: Oreste Teodorescu rupe tăcerea despre cearta cu Mircea Badea, pe care îl considera „fratele lui”. „Noi am fost două victime într-un joc politic foarte cinic!”

Citeşte şi: Sabina Teodorescu, fiica lui Oreste, dezvăluiri rare despre cariera și copilăria ei: „Ai mei au fost părinți tineri, la fel ca mine”. Cum este tatăl ei în rolul de bunic

Citeşte şi: Oreste duce dorul prieteniei cu Mircea Badea: „Nu am nicio amintire legată de el care să îmi producă altceva decât un zâmbet”/ Exclusiv

„Nu (n.r. – nu este de acord cu avortul). Consider că este o crimă. Mă consider norocos că am reușit să supraviețuiesc unei epoci șaptezeciste și unei perspective destul de cenușie pe care oamenii de atunci o aveau, probabil de aceea nici nu îndrăzneau să facă copii pentru a nu trăi anost și între ziduri.

Am regretat foarte mult că nu am frați sau surori, dar asta nu m-a împiedicat să îmi fac și chiar să mă mint o bună perioadă a copilăriei mele că am frați, imaginari, desigur, până am înțeles că pot fi și concreți. Și astăzi am frați și surori, dar nu de sânge, de suflet, de spirit, de minte” – i-a spus Oreste lui Denise Rifai.

Apoi a subliniat că fiecare copil reprezintă o scânteie divină, un dar de neprețuit pe care ar trebui să avem curajul să îl descoperim pe deplin. El i-a dat exemple pe fiica și nepotul său, pe care îi consideră daruri divine oferite de Dumnezeu. Din această perspectivă, Oreste a declarat că nu poate susține avortul, deși recunoaște dreptul fiecărei persoane de a-și decide propriul destin.

„Cred că scânteia asta divină care vine într-un copil e un dar neprețuit pe care ar trebui să îndrăznim să îl cunoaștem până la capăt. Și am această certitudine, văzându-mi copilul și nepotul. Înțeleg ce dar mi-a oferit Dumnezeu prin ei. Atunci nu am cum să fiu de acord cu avortul, deși înțeleg dreptul omului de a decide asupra propriului său destin” – a adăugat jurnalistul.

Fiica lui Oreste, dezvăluiri emoționante despre copilăria ei





Oreste Teodorescu este căsătorit cu Liliana Teodorescu, alături de care formează o familie solidă. Cei doi s-au cunoscut în 1992 și s-au căsătorit în 1994, când Oreste avea 19 ani, iar Liliana 23 de ani. La doar un an după căsătorie, în 1995, au devenit părinții unei fiice, Sabina Teodorescu. Sabina, acum adultă, este creatoare de conținut și mamă, iar Oreste se bucură de rolul de bunic implicat.

Într-un interviu recent, Sabina Teodorescu a împărtășit câteva aspecte inedite despre copilăria sa. După ce a devenit mamă, ea a reflectat asupra momentelor în care părinții ei, la începutul lor de drum în rolul de părinți, se simțeau confuzi și copleșiți de noua responsabilitate.

„Ai mei au fost părinți tineri, la fel ca mine. Acum, fiind mamă, îmi dau seama cât de pierduți trebuie să se fi simțit și ei în rolul de părinți. Țin minte că aveam impresia că au totul sub control și mă raportam la ei ca la niște adulți foarte responsabili, când, de fapt, probabil încercau și ei, la fel ca mine acum, să echilibreze totul cum puteau mai bine. Am avut mereu o relație deschisă cu ei – nu a trebuit vreodată să cer voie sau să mă ascund”, a spus Sabina Teodorescu, pentru Click!.

Sabina a vorbit și despre valorile fundamentale pe care le-a învățat de la părinții săi. Din spusele ei, tatăl său i-a insuflat ideea că jocul și spontaneitatea nu au vârstă, încurajând-o să își păstreze mereu latura copilăroasă, indiferent de rolul social pe care îl are. De la mama sa, Sabina a învățat ce înseamnă toleranța și importanța de a-i ajuta pe ceilalți, chiar dacă asta implică ieșirea din zona de confort.

„De la tata am învățat că nu ești niciodată prea mare ca să te porți copilărește – să cânți pe stradă, să te joci. Orice rol social ai avea, nu ești niciodată prea bătrân pentru joacă. De la mama, cred că am învățat foarte multă toleranță față de toată lumea, să ofer o mână de ajutor chiar și atunci când asta mă scoate din zona de confort. Iar de la amândoi am înțeles că viața e prea scurtă ca să fugi după bani și că e mai important să trăiești așa cum îți place, decât să-ți sacrifici viața pentru o sumă mai mare”, a spus fiica lui Oreste, pentru sursa citată.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News