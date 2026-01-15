Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan: „Așa dureri nu am știut că există. De multe ori credem că sănătatea ni se cuvine”

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Prin intermediul rețelelor de socializare, vedeta a anunțat că are hernie de disc și că durerile pe care le simte sunt foarte puternice. Ea urmează un program de fizioterapie și kinetoterapie și speră să își revină cât mai curând. Iată ce a transmis recent despre problemele sale!

Flavia Mihășan se confruntă cu probleme la spate din cauza unei hernii de disc. Vedeta a spus că durerile sunt foarte puternice și că o țin pe loc. Ea urmează acum un program de fizioterapie și kinetoterapie pentru a se recupera și speră să revină la activitățile obișnuite cât mai curând.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan

Prin intermediul rețelelor de socializare, Flavia Mihășan a transmis că se confruntă cu o problemă la spate. Ea a povestit că a fost diagnosticată cu hernie de disc și că durerile pe care le simte sunt foarte puternice.

Mai mult decât atât, vedeta a mai precizat că urmează un program de fizioterapie și kinetoterapie pentru a se recupera.

„Deși simt că va fi un an bombă, începutul lui m-a prins cu o micuță problemă la spate. Mai exact, hernie de disc și ce pot să zic este că așa dureri nu am știut că există.

De multe ori credem că sănătatea ni se cuvine, nu suntem recunoscători pentru ce avem, iar când ceea ce era ca un dar ți se ia… atunci abia realizezi că ar trebui să fii prezent și să te bucuri de tot. Pentru că acest tot e un dar. Mâine am program de fizio și kineto… dar și când mă fac bine…”, a scris vedeta pe pagina sa personală de Instagram.

Cine este Flavia Mihășan

Flavia Mihășan este dansatoare și figură TV în România, cunoscută mai ales pentru rolul de asistentă la emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1, alături de Ramona Olaru.

În afară de televiziune, ea lucrează ca balerină și coregrafă, participând la musicaluri populare, cum e „Chicago”. Este activă și ăn mediul online, implicată în proiecte ca podcast-ul „Viața în pași de dans”.

Asistenta de televiziune a împlinit frumoasa vârstă de 41 de ani vara trecută și rămâne activă pe Instagram și Facebook, unde arată momente din familia ei și din proiectele profesionale pe care le are.

Vedeta are doi băieți din relația cu Marius Moldovan, cu care a rămas prietenă după despărțirea care a avut loc la începutul anului 2024.

În luna septembrie a anului trecut, ea a anunțat că formează un cuplu cu actorul Andrei Ciobanu.

