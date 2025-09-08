Flavia Mihășan, primele declarații despre relația cu Andrei Ciobanu: „Acum e totul asumat. Nu a apărut de pe o zi pe alta”

Flavia Mihășan a făcut recent primele declarații despre relația cu Andrei Ciobanu. Vedeta a spus că lucrurile sunt asumate și că preferă să rămână discretă momentan. Cu toate acestea, asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani a promis că va oferi mai multe detalii despre relație atunci când va fi pregătită.

Acum un an, Flavia Mihășan a anunțat că se desparte de tatăl copiilor ei, cu care a stat într-o relație timp de șase ani și cu care păstrează o relație bună pentru cei doi băieți. De atunci, asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani nu a mai fost văzută cu alt bărbat, însă totul s-a schimbat în urmă cu o lună, atunci când și-a asumat relația cu Andrei Ciobanu.

Flavia Mihășan, primele declarații despre relația cu Andrei Ciobanu

Flavia Mihășan a vorbit pentru prima dată despre relația cu Andrei Ciobanu, însă a ales să rămână discretă din toate punctele de vedere. Vedeta a precizat că lucrurile nu au apărut peste noapte și că preferă să nu ofere mai multe informații deocamdată.

Cu toate acestea, cei doi parteneri de viață par să se bucure de relația lor fără a intra în detalii publice.

„Acum că e totul asumat, chiar nu am alte detalii. Nu mai e nimic de zis. Este totul cum se vede și nu știu ce aș putea spune mai mult. Știți că eu sunt super discretă cu lucrurile astea. Vă dați seama că nu a apărut de pe o zi pe alta. Când o să fiu eu pregătită să spun lucruri, o să le spun și o să vorbesc mai multe cu mare drag”, a spus asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani pentru spynews.ro.

Citește și: Flavia Mihășan are o nouă relație, după divorțul de tatăl copiilor ei. Vedeta se iubește cu un bărbat celebru din showbiz

Citește și: Motivul pentru care Flavia Mihășan a plecat în vacanță cu fostul iubit și cei doi copii ai lor: „Am fost destul de onești”

Cei doi și-au asumat public relația

Flavia Mihășan s-a despărțit de Marius, tatăl copiilor ei, acum un an. De atunci, vedeta nu a mai fost văzută cu altcineva, până recent. Fanii au observat că petrece mult timp cu Andrei Ciobanu, făcând împreună mici scenete amuzante.

În urmă cu doar câteva zile, asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani a confirmat relația, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Cei doi au postat pe Instagram clipuri în care apar împreună și recreează momente amuzante din viața de cuplu.

Citește și: Cristina Cioran și-a creștinat fiul. Max-Ioan a fost botezat de ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, în catedrala din Constanța. Alex Dobrescu, marele absent de la eveniment. „Au fost câteva clipe grele!”

Citește și: Oana Monea este într-o nouă relație, după despărțirea de Marius Avram. Cu cine se iubește ispita de la Insula iubirii: „S-a spus pentru prima dată te iubesc. M-a cucerit prin bunătatea lui și…”

Cum au reacționat copiii Flaviei Mihășan când au aflat că părinții lor divorțează

În urmă cu aproximativ un an, Flavia Mihășan a explicat cum au reacționat copiii ei când au aflat că părinții lor divorțează. Cei doi au încercat să le explice într-un mod frumos că nu mai formează un cuplu, dar rămân în continuare o familie unită.

„Noi am fost destul de onești și le-am spus că mami și tati au hotărât să nu mai fie un cuplu. Le-am spus că ne iubim în continuare, însă diferit; nu mai suntem împreună ca un cuplu, dar suntem tot o familie. Ei au rămas cu această idee, tot de familie.

Noi am făcut cum am putut mai bine, pentru că erau mult prea mici pentru a le explica detalii. Mi se pare că cel mai bun lucru pentru copii este să aibă doi părinți fericiți, chiar dacă nu sunt împreună, dar măcar nu nefericiți”, a spus ea, în urmă cu ceva timp, pentru sursa citată anterior.

Sursa foto: Facebook/ Instagram/ arhivă

Urmărește-ne pe Google News