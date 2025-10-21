Ce diferență de vârstă este între Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu. Cei doi sunt mai îndrăgostiți ca niciodată

Flavia Mihășan este mai îndrăgostită ca niciodată, iar norocosul este comediantul Andrei Ciobanu. Cei doi și-au afișat relația în urmă cu câteva luni și de atunci sunt de nedespărțit. Recent, cei doi s-au afișat la un eveniment monden împreună, unde au purtat ținute asortate. Totuși, un detaliu pe care puțin îl cunosc este diferența de vârstă dintre cei doi.

Ce diferență de vârstă e între Flavia Mihășan și iubitul ei

Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu trăiesc o poveste de dragoste frumoasă. Fosta asistentă de la Neatza cu Răzvan și Dani s-a cuplat cu actorul Andrei Ciobanu, spre uimirea tuturor. Relația lor a atras rapid atenția fanilor, mai ales că fostă asistentă are doi băieți în vârstă de 4 și 6 ani și este divorțată.

Pe de altă parte, Andrei Ciobanu era cunoscut drept un comediant burlac. Iată că cei doi au reușit să formeze o conexiune și acum sunt de nedespărțit. Cei doi au început să facă clipuri amuzante pe TikTok, iar la începutul lunii septembrie, Flavia Mihășan a confirmat oficial relația.

„Este adevărat, suntem într-o relație, dar nu vreau să dau mai multe detalii. Pot doar să confirm!”.

De atunci, cei doi s-au afișat tot mai des împreună. Flavia Mihășan are 41 de ani, iar Andrei Ciobanu are 36 de ani, între ei fiind o diferență de 5 ani. Cu toate acestea, cei doi se înțeleg extrem de bine și pare că relația lor se încheagă pe zi ce trece.

Recent, cei doi s-au afișat la un eveniment monden la care s-au îmbrăcat ambii în negru, atrăgând toate privirile.

Cum s-a schimbat viața Flaviei Mihășan de când este într-o relație

Flavia Mihășan a divorțat în urmă cu doi ani de tatăl copiilor ei. De atunci, vedeta s-a concentrat pe propria persoană și pe cei doi băieți. Acum, viața fostei asistente Tv s-a schimbat considerabil și a vorbit despre acest lucru.

Chestii care se întâmplă în viața ta când te cuplezi după 2 ani fără relație:

1. Chiar începe să ți se facă dor de prietena ta cea mai bună. De ce? Pentru că după ce ești obișnuită să vorbești timp de o oră pe zi la telefon și să vă vedeți de patru ori pe săptămână la cafea, puținul tău timp liber se duce către el că na, are și el nevoie de atenție.

2. Epilatul. Nu mai e o opțiune. Face parte din fiecare duș pentru că știți cum e… ieși la cină mai des, foarte des, nu ca înainte, când ieșeai de două ori pe an și atunci era fast food. Și da, încep să reconsider epilatul definitiv.

3. Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc. De la halat pufos și pijamale flaușate la compleuri care chiar se asortează, și care sunt așa, mai drăguțe.

4. Înainte chiar mă uitam la filme. Chiar știam cum se termină orice serial pe care îl începeam. Acum, întrebă-mă cum se termină orice episod… Habar n-am”, a mărturisit Flavia Mihășan.

