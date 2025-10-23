Mara Bănică și Anda Adam, în fața instanței după jignirile și conflictele din ultima vreme. Jurnalista o dă în judecată pe artistă

Tensiunile dintre jurnalista Mara Bănică și cântăreața Anda Adam, născute în timpul filmărilor emisiunii „Asia Express”, ajung în fața instanței. După multe acuzații publice și jigniri în mediul online, conflictul dintre cele două vedete se transformă într-un caz juridic cu implicații directe asupra imaginii și reputației lor.

Mara Bănică o dă în judecată pe Anda Adam

Inițial, neînțelegerile dintre Mara Bănică și Anda Adam păreau să fie doar parte din tensiunile obișnuite ale unui reality show. Însă, după difuzarea episoadelor și continuarea atacurilor în spațiul public, lucrurile au degenerat. Mara Bănică a decis să reacționeze ferm și a anunțat că o va acționa în instanță pe Anda Adam pentru afirmațiile calomnioase făcute atât în timpul emisiunii, cât și după încheierea acesteia.

Potrivit cancan.ro, jurnalista a inițiat două acțiuni în instanță: o ordonanță președințială, prin care solicită ca Anda Adam să nu îi mai pronunțe numele în spațiul public și să nu facă aluzii la persoana ei, și o acțiune în răspundere delictuală, prin care cere despăgubiri pentru prejudiciul de imagine suferit.

Citeşte şi: Anda Adam a înjurat-o pe Mara Bănică la Asia Express, după ce jurnalista i-a jignit soțul

Citeşte şi: Mara Bănică, reacție acidă după ce a fost criticată dur de Anda Adam și Serghei Mizil pentru comportamentul de la Asia Express 2025

Citeşte şi: De ce nu se suportă Anda Adam și Mara Bănică. Ce s-a întâmplat între ele, în anul 2013

Cum a pornit conflictul dintre Mara Bănică și Anda Adam

Mara Bănică și Anda Adam au dus tensiunile din emisiunea „Asia Express” dincolo de ecran, într-un conflict care a degenerat în jigniri publice și, în cele din urmă, în acțiuni legale.

Totul a început în timpul filmărilor pentru „Asia Express – Drumul Eroilor”, unde cele două au avut numeroase înțepături. Într-un testimonial, Mara Bănică a declarat: „Femeia asta nu mai există pentru mine! Dacă mă uit la un elefant sau dacă mă uit la Anda Adam, e tot aia! Păcat de băiatul ăla, nu știu cum stă cu ea”.

Replica a stârnit reacții puternice din partea Andei Adam, care a răspuns cu o postare provocatoare și cu jigniri directe: „65 de kilograme! Elefant… zise balena albastră. Și tot îți dau rușine de la distanță! Și dacă te mai naști de trei ori, tot nu o să arăți vreodată ca mine. Nici măcar în vis!”.

Conflictul nu s-a oprit aici. Anda Adam a continuat atacurile în mediul online, numind-o pe Mara „psi&^pată” într-un comentariu adresat lui Serghei Mizil, coechipierul jurnalistei în competiție: „Tu trebuia să rămâi, dar cu psi&^pata aia… care ți-a dat teroare și ție, și nouă”.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News