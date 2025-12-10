Motivul pentru care Mara Bănică nu va avea brad de Crăciun: „Dispare din magie”. Ce i-au răspuns fanii

Mara Bănică a mărturisit că nu va avea brad de Crăciun anul acesta, luându-și fanii prin surprindere. Prezentatoarea a ținut să precizeze că respectă tradiția an de an, doar că de data aceasta, sărbătorile de iarnă vor fi diferite pentru ea și familia ei. Vedeta a vorbit și despre obiceiurile vechi pe care le respectă de fiecare dat în preajma sărbătorilor de iarnă.
Mara Bănică nu împodobește bradul, dar are un motiv foarte bun
Fostă concurentă Asia Express le-a spus fanilor că nu va împodobi bradul de Crăciun anul acesta. Ea a explicat că de regulă, așteaptă ajunul ca să îl împodobească și îl strânge imediat după Sfântul Ion.
Totuși, anul acesta nu va exista vreun brad, pentru că va face Crăciunul la căldură.
„Anul acesta nu împodobesc bradul! De obicei, îl fac pe 24 dimineața, îl strâng pe 8 ianuarie. Nu îmi place să-l țin în extra sezon, mi se pare că „trișez” Crăciunul. Anul acesta însă, facem Crăciunul la căldură și fac alții bradul pentru noi!”, a scris Mara Bănică.
Fosta coechipieră a lui Serghei Mizil din Asia Express a explicat că nu își decorează niciodată casa de Crăciun prea devreme, pentru că acest lucru fură din farmecul sărbătorii speciale.
Mara Bănică este căsătorită și are o fetiță cu actualul ei soț, cu care a împlinit în această vară 4 ani de la cununia religioasă. Jurnalista mai are un copil dintr-o altă relație. Dima, băiatul, are 14 ani, iar Donca Maria are 3 anișori.
