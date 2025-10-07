Ioana Popescu l-a sunat pe Serghei Mizil cu câteva zile înainte să moară. „Era întreagă, nu avea nimic!” Ce i-a cerut jurnalista

Moartea neașteptată a jurnalistei Ioana Popescu a zguduit lumea media și showbizul românesc. Cu doar patru zile înainte de tragicul eveniment, aceasta a avut o conversație telefonică cu Serghei Mizil, una dintre ultimele persoane care au vorbit cu ea.

Un apel din Timișoara: „Era întreagă, nu avea nimic”

Serghei Mizil a povestit că Ioana Popescu l-a contactat telefonic din Timișoara, cerându-i un număr de telefon pe care el nu îl avea. Deși conversația a fost scurtă, tonul ei părea normal, fără semne de suferință sau disperare.

„M-a sunat, mi-a spus că se află în Timișoara și mi-a cerut un număr de telefon. I-am spus că, din păcate, nu am acel număr. Am vorbit cu ea, era întreagă, nu avea nimic” – a mărturisit Serghei Mizil pentru Spynews.ro.

Mizil a mai spus că în momentul în care a aflat despre decesul Ioanei, atât el cât și prietenul care îl însoțea — un apropiat al jurnalistei — au fost profund afectați. Deși știau că suferea de o afecțiune gravă, nu se așteptau ca lucrurile să se înrăutățească atât de repede.

„Am rămas șocat și eu, și prietenul meu, care mă însoțea, atunci când am aflat vestea. Acesta era prieten bun cu ea. Bine, știam ce diagnostic are, însă nu știam că situația este atât de gravă” – a mai dezvăluit Serghei Mizil.

În ciuda problemelor de sănătate, Ioana Popescu nu obișnuia să vorbească despre boala ei. Serghei Mizil a mărturisit că, în timpul colaborării lor la televiziune, atmosfera era mereu relaxată, plină de umor și energie.

„Cu toate că știam despre aceste probleme, nu am vorbit cu ea niciodată despre boală, nu vorbea despre asta. Eu am petrecut foarte mult timp cu ea, la o televiziune unde lucram amândoi, era caterincă mare” – a mai precizat Serghei Mizil.

Cine s-a ocupat de înmormântarea Ioanei Popescu

Jurnalista Ioana Popescu s-a stins din viață în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, la Spitalul Sfântul Ioan din București. Cauza decesului a fost legată de mai multe afecțiuni grave, printre care hepatita C, varice esofagiene, probleme cardiace și ulcer gastric.

În lipsa unor rude apropiate, Mara Bănică a fost cea care s-a implicat direct în organizarea funeraliilor. Deși nu erau apropiate, vedeta TV a decis să se ocupe de toate detaliile, inclusiv de pachetele pentru pomană, care au conținut colivă, fructe, conserve, dulciuri și bere.

„Nu am fost apropiate. Nu am văzut-o de 10 ani. A fost un om care a lucrat în redacții cu mine acum 30 de ani. O cunoșteam, dar nu știam că a ajuns atât de bolnavă, că e în situația asta. A murit extraordinar de trist și fără nimeni.” — Mara Bănică pentru România TV.

În ziua înmormântării, printre cei prezenți la eveniment s-au numărat Mihai Lungu (iubitul Ioanei), Ion Lorinczi (fostul soț), Sonia Trifan, Olga Bălan și câțiva colegi din presă. În sicriul cu corpul neînsuflețit al Ioanei Popescu s-au pus două icoane și un ruj, un detaliu simbolic pentru imaginea elegantă pe care Ioana o cultiva.

