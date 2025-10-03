Ce va face iubitul Ioanei Popescu cu bunurile jurnalistei. Mihai Lungu: „Mi-au predat lucrurile ei personale!”

Moartea scriitoarei și jurnalistei Ioana Popescu a lăsat în urmă nu doar durere, ci și o serie de întrebări fără răspuns. În lipsa unei familii apropiate care să se ocupe de bunurile personale ale acesteia, iubitul ei, Mihai Lungu, a fost cel care a primit lucrurile Ioanei, dar și cel care a vorbit public despre confuzia și lipsa de implicare din partea rudelor.

Mihai Lungu: „Eu nu am acces la telefonul ei”

Invitat în emisiunea „Viața fără filtru”, Mihai Lungu a povestit despre situația delicată în care s-a aflat după decesul Ioanei. Potrivit acestuia, autoritățile i-au înmânat bunurile personale ale jurnalistei, însă accesul la telefonul ei a rămas blocat, iar lipsa unei rude apropiate a complicat lucrurile.

„Informații nu am avut, eu nu am acces la telefonul ei (…) Mi-au predat lucrurile ei personale. Nimeni nu are acces la telefon”, a declarat Mihai Lungu în cadrul emisiunii difuzate pe canalul de YouTube „Viața fără filtru”.

Această lipsă de acces la telefonul Ioanei Popescu nu este doar o problemă logistică, ci și una emoțională. În telefonul ei s-ar putea afla ultimele mesaje, gânduri, contacte sau chiar dorințe exprimate înainte de moarte.

Rudele nu au participat la înmormântarea jurnalistei

Un alt aspect tulburător este absența totală a rudelor Ioanei Popescu la înmormântare. Mihai Lungu a menționat existența unei mătuși, dar nimeni nu pare să știe cine este sau cum poate fi contactată.

„Mătușa dânsei nici nu a venit la înmormântare (…) Nu știe nimeni despre acea mătușă, nu știe nimeni cum o cheamă. Avea rude, dar nu au venit”, a spus Mihai, vizibil afectat de lipsa de implicare din partea familiei.

Ce se va întâmpla cu bunurile Ioanei Popescu

În lipsa unei rude care să revendice bunurile, Mihai Lungu a declarat că intenționează să le predea autorităților.

„Am de gând să le predau familiei sau unei rude sau poliției, nu știu”, a spus el, subliniind incertitudinea care planează asupra acestui gest.

Mara Bănică s-a ocupat de înmormântarea jurnalistei

Înmormântarea jurnalistei Ioana Popescu a fost organizată de Mara Bănică, una dintre puținele persoane apropiate care i-au fost alături în ultimele clipe și după moarte. În lipsa unei familii care să se implice, Mara Bănică a preluat responsabilitatea și a făcut demersurile necesare pentru ca Ioana să fie condusă pe ultimul drum cu demnitate.

„M-am ocupat de tot ce a ținut de înmormântare. Am fost singura care a făcut asta. Nu a venit nimeni din familie, nimeni nu a întrebat nimic”, a declarat Mara Bănică în cadrul emisiunii „Viața fără filtru”, exprimându-și durerea și dezamăgirea față de absența rudelor Ioanei.

Ceremonia a fost una discretă, lipsită de prezența celor care, în mod firesc, ar fi trebuit să fie acolo. Potrivit mărturiei lui Mihai Lungu, iubitul Ioanei, nici mătușa acesteia nu a venit la înmormântare, iar identitatea ei rămâne necunoscută: „Mătușa dânsei nici nu a venit la înmormântare (…) Nu știe nimeni despre acea mătușă, nu știe nimeni cum o cheamă.”

