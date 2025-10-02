Mihai Lungu, în centrul unei noi controverse după moartea Ioanei Popescu. Dezvăluirile cunoscuților despre trecutul său amoros: „Fosta iubită! Ea mi-a zis!”

Moartea jurnalistei și actriței Ioana Popescu, la doar 47 de ani, continuă să stârnească reacții puternice în spațiul public. Deși a fost condusă pe ultimul drum cu durere și respect, liniștea nu pare să fi venit odată cu plecarea ei. Iubitul acesteia, Mihai Lungu, este în centrul unui scandal care ia amploare, fiind acuzat că ar fi încercat să profite financiar de pe urma decesului.

Acuzații din trecut: o fostă iubită lăsată fără bani

La scurt timp după ce a făcut publică vestea morții Ioanei Popescu pe rețelele de socializare, Mihai a lansat un apel pentru ajutor financiar, invocând costurile înmormântării. Solicitarea sa a stârnit reacții negative, fiind percepută de mulți ca lipsită de autenticitate, mai ales în condițiile în care cei doi se pregăteau pentru o vacanță la Roma. Confruntat cu întrebări legate de motivele cererii, Mihai a admis că întreaga excursie fusese achitată de Ioana: „Dacă vrei să știi, Ioana a plătit pentru excursia de la Roma”, a scris el într-un comentariu public.



Această declarație a alimentat suspiciunile că jurnalista l-ar fi întreținut financiar, iar comportamentul lui a fost pus sub semnul întrebării.

Un coleg de breaslă al lui Mihai, DJ Deepster, a intervenit public în scandal, aducând acuzații suplimentare. Acesta a susținut că Mihai ar fi procedat similar cu o fostă iubită, Melania, din Constanța. „Și Melania? Că și ei tot la fel îi spuneai, șefule. Te mai cunoaște lumea, totuși”, a comentat DJ-ul la una dintre postările lui Mihai.

Într-o declarație oferită pentru cancan.ro, Daniel (DJ Deepster) a relatat: “Avem o cunoștință comună, pe Melania. Fosta lui iubită! Ea mi-a zis acum ceva timp, când a văzut că ambii îl aveam în lista de prieteni, că a lăsat-o fără o sumă mare de bani, după ce îi spunea că-i soția lui. Nu am mai ținut legătura. Ea e tot din Constanța.”

Teorii halucinante și acuze la adresa lui Mihai Lungu

Mihai Lungu a atras atenția tuturor și cu teoria șocantă pe care a lansat-o după decesul Ioanei: că jurnalista și-ar fi înscenat moartea. Iar faptul că a cerut sprijin financiar pentru acoperirea costurilor de înmormântare a stârnit o mulțime de reacții în rândul apropiaților jurnalistei.

Mara Bănică, fostă colegă de redacție cu Ioana, a intervenit public în această situație controversată, confirmând că i-a oferit personal bani lui Mihai.

Într-o discuție tensionată, Mihai Lungu a declarat, potrivit spynews.ro, că nimeni nu l-a ajutat financiar: „Nu e vorba de dat, am zis cine a ajutat. (…) Nu e vorba de a veni cineva, am spus ca idee că nu a ajutat nimeni nici măcar cu 100 lei”. Replica nu a întârziat să vină din partea Marei Bănică, care a intervenit ferm: „Eu te-am întrebat mai devreme, te-am întrebat și acum, ai zis că nu ai primit niciun ban. Nu te-am crezut și ți-am trimis eu. Ți-am făcut două plăți de 50 de lei”.

Jurnalista a explicat că a simțit nevoia să se implice în organizarea înmormântării, în lipsa unei familii care să se ocupe de cele necesare. „Grija ta, Mihai, era cine ridică ajutorul de înmormântare”, a adăugat ea, făcând referire la preocupările financiare ale bărbatului.

