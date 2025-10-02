Oana Lis, mesaj cutremurător după moartea Ioanei Popescu. „Ridic un semnal de alarmă!” Dezvăluiri neașteptate din ultima perioadă a vieții jurnalistei

Moartea jurnalistei și actriței Ioana Popescu, la doar 47 de ani, a lăsat în urmă un val de tristețe și reflecție profundă în rândul celor care au cunoscut-o. Printre cei care i-au adus un omagiu se numără și Oana Lis, soția fostului primar al Capitalei, Viorel Lis, care a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, evocând ultima lor întâlnire și cuvintele care i-au rămas întipărite în suflet.

Oana Lis, omagiu emoționant după moartea Ioanei Popescu

Într-un videoclip postat pe Instagram, Oana Lis a povestit cu sinceritate despre ultima conversație pe care a avut-o cu Ioana Popescu. Cele două s-au întâlnit într-un moment aparent obișnuit, dar care avea să devină memorabil pentru Oana. Așezate pe un fotoliu, Ioana a luat-o în brațe cu putere și i-a mulțumit pentru sprijinul oferit într-un moment dificil. I-a spus că o iubește, iar Oana i-a răspuns cu aceeași afecțiune.

„Azi voiam să fac un video în memoria jurnalistei Ioana Popescu. Dumnezeu s-o odihnească… nu o să uit ultima noastră întrevedere, că stăteam pe un fotoliu amândouă, m-a luat în brațe puternic și mi-a mulțumit pentru… a zis că am ajutat-o eu odată cu o discuție și mi-a spus că mă iubește. I-am zis și eu…”

Mesajul Oanei nu s-a oprit doar la amintirea personală. Ea a folosit acest moment pentru a transmite un semnal de alarmă privind singurătatea și nevoia de sprijin emoțional. A vorbit despre cum aparențele pot fi înșelătoare, mai ales în era rețelelor sociale, unde oamenii par fericiți și dezinvolți, dar pot ascunde suferințe adânci.

„A trăit intens, a trăit cum a vrut ea, a făcut ce a vrut ea. Cine suntem noi să… de exemplu, eu cu ea suntem niște persoane foarte diferite, dar găseam cumva acolo un mod de a ne înțelege.

Voiam doar să ridic un semn de alarmă așa, ca o lecție pe care cred că ar trebui să o învățăm, sunt multe lecții pe care ar trebui să le învățăm, dar ce mi-a rămas în cap e că dacă te uiți așa pe profilul ei de Facebook, pare o persoană care se plimbă, se distrează, dezinvoltă, nu-ți dai seama ce probleme are și, în general, nu știu, ne-am obișnuit așa să ne însingurăm și singurătatea nu face deloc bine, să punem ziduri între noi și ceilalți, să trăim doar în lumea noastră.”

Oana Lis a continuat cu un apel sincer către cei care trec prin momente grele: să nu ezite să ceară ajutor. A recunoscut că există riscul de a fi judecați, dar a subliniat că există și oameni care pot oferi sprijin real, din suflet.

„E important să cerem ajutorul atunci când avem nevoie, nu se știe de unde sare iepurele, de unde sare o informație, de unde găsim, nu știu, un ajutor pentru starea noastră de sănătate, să mai prelungim, să avem o calitate a vieții bună, nu știu…

Știu din propria mea experiență că atunci când ceri ajutorul și te expui, bineînțeles că vor fi oameni care doar vor judeca, nu vor ajuta cu nimic, doar vor judeca, vor încerca să te umilească, să te facă să te simți prost, dar în aceeași măsură sunt și oameni de suflet, oameni care știu ce înseamnă greul, știu ce înseamnă să cazi și să ai nevoie de o mână să te ridice și da, cred că asta ar fi, să fim autentici, mai blânzi cu noi, cu ceilalți, să ne dăm seama că avem nevoie unii de alții.”

În încheierea mesajului, Oana Lis a descris personalitatea vibrantă a Ioanei Popescu, comparând-o cu o cometă — intensă, efemeră, dar imposibil de uitat.

„Despre ea… ce să zic? V-am zis, o să-mi aduc aminte acea ultimă îmbrățișare și de ea, o văd așa că a trăit ca o cometă și a plecat ca o cometă de pe acest Pământ. Asta este…”

Pe Facebook, Oana a publicat și ultima fotografie cu Ioana, realizată în vara anului 2025, însoțită de un mesaj simplu, dar plin de emoție: „Ultima poză pe care o am cu Ioana, de astă vară. Râdeam mult când ne vedeam, indiferent prin ce treceam în viață în rest. Dumnezeu să o odihnească! A fost o apariție unică. Ioana Popescu. Măcar a trăit intens.”

De ce a murit Ioana Popescu

Ioana Popescu se confrunta cu mai multe probleme grave de sănătate în perioada dinaintea decesului. Potrivit declarațiilor partenerului său, Mihai Ștefan Lungu, jurnalista fusese diagnosticată cu varice esofagiene, hepatita C, palpitații la inimă și ulcer. În ultimele săptămâni, starea ei se deteriorase vizibil: avea abdomenul foarte umflat, suferea de constipație și refuza să meargă la spital, deși i se propusese ajutor medical.

Vecina Ioanei a confirmat că aceasta avea dureri mari de stomac, refuza să mănânce și era afectată profund de stresul emoțional, cauzat de dorința neîmplinită de a-și întemeia o familie.

În ciuda acestor simptome, Ioana a ales să meargă singură la spital, unde a fost internată la Spitalul Sfântul Ioan din București. Acolo, în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, s-a stins din viață.

Foto – Facebook / Instagram

