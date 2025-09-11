Mara Bănică, cerută în căsătorie prin poștă. Cine e soțul ei și cum au început povestea de dragoste

Pe Mara Bănică o cunoaște toată lumea, însă puțini sunt cei care îl cunosc pe soțul celebrei jurnaliste. Vedeta a acceptat provocarea Asia Express – Drumul Eroilor și face echipă cu Serghei Mizil într-una dintre cele mai mari provocări. Jurnalista trăiește de peste cinci ani o poveste de dragoste ferită de ochii publicului. Iată cum s-a întâmplat totul.
Mara Bănică este o femeie împlinită pe toate planurile. În viața personală, jurnalista este mămică și o soție fericită. Ea și soțul ei s-au căsătorit civil și religios în 2021, însă soțul ei este o apariție foarte discretă și a preferat să rămână în afara luminilor reflectoarelor.
„Soțul meu conduce o multinațională în Germania și, din păcate, ne vedem la două-trei săptămâni când vine acasă, trei-patru zile, să stea cu noi, dar relația asta este foarte asumată și așa a fost de la început, pentru că noi suntem oameni maturi. E un tip foarte serios, conduce o firmă cu 800 de oameni, e extraordinar de deștept”, a mărturisit Mara Bănică conform TvMania.
„Relația cu soțul meu este minunată. De când ne-am cunoscut, am devenit o familie din prima zi. (…) Nu ne-am supărat niciodată, suntem absolut la fel și în majoritatea timpului râdem. Ne înțelegem extraordinar de bine, lucrurile au mers ca unse, ca în filme și mă ajută foarte mult”, a mai spus Mara Bănică pentru sursa citată.
Mara Bănică a povestit că s-a cunoscut cu soțul ei într-un avion și de atunci au rămas împreună. A fost cerută în căsătorie prin poștă, într-o manieră cu totul inedită.
„Ne-am cunoscut într-un avion. Eu n-am crezut că e român, mergeam la Frankfurt și aveam loc lângă el. Eu i-am zis „Thank you!”, că n-am crezut că e român și el mi-a zis „You’re welcome!”. Pe soțul meu l-a bufnit râsul și am intrat în vorbă și așa ne-am cunoscut.
Și dacă începutul a fost de film, cererea în căsătorie n-a fost mai prejos: „Eu am fost cerută de soție prin poștă. Mi-a trimis verighetele prin poștă, cu o foaie pe care scria: «Mara Bănică, de bunăvoie și nesilită de nimeni, vrei să fii soția mea la bine și la rău?». Coletul nu mai ajungea, așa că s-au pierdut verighetele alea. Oamenii ne-au trimis altele, cu aceeași cerere în căsătorie”.
Cununia religioasă a fost la fel de inedită.
„Era vineri după-amiază, găteam o varză cu ciolan, și soțul meu mi-a spus că a doua zi, la ora 14:00, ne cununăm la biserică”.