Mara Bănică, cerută în căsătorie prin poștă. Cine e soțul ei și cum au început povestea de dragoste

Pe Mara Bănică o cunoaște toată lumea, însă puțini sunt cei care îl cunosc pe soțul celebrei jurnaliste. Vedeta a acceptat provocarea Asia Express – Drumul Eroilor și face echipă cu Serghei Mizil într-una dintre cele mai mari provocări. Jurnalista trăiește de peste cinci ani o poveste de dragoste ferită de ochii publicului. Iată cum s-a întâmplat totul.

Cine e soțul Marei Bănică

Mara Bănică este o femeie împlinită pe toate planurile. În viața personală, jurnalista este mămică și o soție fericită. Ea și soțul ei s-au căsătorit civil și religios în 2021, însă soțul ei este o apariție foarte discretă și a preferat să rămână în afara luminilor reflectoarelor.

„Soțul meu conduce o multinațională în Germania și, din păcate, ne vedem la două-trei săptămâni când vine acasă, trei-patru zile, să stea cu noi, dar relația asta este foarte asumată și așa a fost de la început, pentru că noi suntem oameni maturi. E un tip foarte serios, conduce o firmă cu 800 de oameni, e extraordinar de deștept”, a mărturisit Mara Bănică conform TvMania.

În 2022, a venit pe lume micuța Donca, care a completat frumos familia alcătuită din trei membri. Jurnalista avea deja un fiu pe nume Dima, dintr-o relație anterioară.

„Relația cu soțul meu este minunată. De când ne-am cunoscut, am devenit o familie din prima zi. (…) Nu ne-am supărat niciodată, suntem absolut la fel și în majoritatea timpului râdem. Ne înțelegem extraordinar de bine, lucrurile au mers ca unse, ca în filme și mă ajută foarte mult”, a mai spus Mara Bănică pentru sursa citată.

Citește și: Cine este Mara Bănică de la Asia Express 2025. A fost corespondent de război în Irak, are un soț afacerist și doi copii

Cum a fost cerută în căsătorie

Mara Bănică a povestit că s-a cunoscut cu soțul ei într-un avion și de atunci au rămas împreună. A fost cerută în căsătorie prin poștă, într-o manieră cu totul inedită.

„Ne-am cunoscut într-un avion. Eu n-am crezut că e român, mergeam la Frankfurt și aveam loc lângă el. Eu i-am zis „Thank you!”, că n-am crezut că e român și el mi-a zis „You’re welcome!”. Pe soțul meu l-a bufnit râsul și am intrat în vorbă și așa ne-am cunoscut.

Citește și: Mara Bănică, dezvăluiri despre momentul în care a fost la un pas de moarte. A fost în comă, iar medicii i-au dat 1% șanse să trăiască:„Comunicam cu un prieten bun, cred că era Dumnezeu! Mi-a zis că mor”

Și dacă începutul a fost de film, cererea în căsătorie n-a fost mai prejos: „Eu am fost cerută de soție prin poștă. Mi-a trimis verighetele prin poștă, cu o foaie pe care scria: «Mara Bănică, de bunăvoie și nesilită de nimeni, vrei să fii soția mea la bine și la rău?». Coletul nu mai ajungea, așa că s-au pierdut verighetele alea. Oamenii ne-au trimis altele, cu aceeași cerere în căsătorie”.

Cununia religioasă a fost la fel de inedită.

„Era vineri după-amiază, găteam o varză cu ciolan, și soțul meu mi-a spus că a doua zi, la ora 14:00, ne cununăm la biserică”.

Urmărește-ne pe Google News