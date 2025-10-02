De ce nu se suportă Anda Adam și Mara Bănică. Ce s-a întâmplat între ele, în anul 2013

Un adevărat scandal a izbucnit între Anda Adam și Mara Bănică, ambele concurente în cel mai nou sezon al emisiunii „Asia Express”. Cele două și-au aruncat cuvinte dure și jigniri, dar neînțelegerile dintre ele nu au apărut acum, ci în urmă cu 12 ani, după ce artista și Victor Slav s-au despărțit.

Când au început neînțelegerile între Anda Adam și Mara Bănică

Anda Adam și Mara Bănică au pornit pe Drumul Eroilor, la „Asia Express”, alături de Joseph Adam, respectiv Serghei Mizil. Cele două nu au ratat nicio ocazie de a se înțepa și toată lumea a crezut că scandalul dintre ele a început în timpul filmărilor. Însă, adevărul este cu totul altul: cutia Pandorei a fost deschisă de fapt în anul 2013, la scurt timp după ce relația dintre Anda și Victor Slav a ajuns la final.

După ce s-a aflat că prezentatorul tv și cântăreața și-au spus adio, Mara Bănică a făcut câteva comentarii care au deranjat-o profund pe aceasta.

„Am vorbit cu un prieten fotbalist la telefon, zilele trecute, care a cunoscut-o pe Anda Adam într-o noapte. S-a întâmplat ceva. Eu l-am întrebat câți fotbaliști a cunoscut Anda de când l-a lăsat pe Victor și el mi-a zis că cinci, atâta știa. Nu se lauda omul”, spunea la momentul respectiv jurnalista, în cadrul unei emisiuni televizate.

În același timp, Mara spunea atunci că îi înțelege suferința artistei, dar nu este de acord cu modul în care aceasta încearcă să treacă peste despărțire.

„Și eu sunt femeie, e nasol să fii părăsită. Ești într-o relație lungă ce duce la căsătorie, dar ieși șifonată până la urmă. Sunt dureri și complexe, dar să înșiri tot Bucureștiu nu este o soluție pentru asta. Nu îți face cinste. Când vreodată va fi ea cu Cătălin? Este o disperare a femeii care este singură, ușor trecută. Viața de noapte nu e ușoara și pe fața unora rămân amprente”, a mai afirmat Mara Bănică atunci.

Anda Adam și Mara Bănică, scandal după „Asia Express”

La scurt timp după terminarea filmărilor pentru „Asia Express”, Mara Bănică a criticat comportamentul artistei.

„La un moment dat, cred că n-am plăcut-o pe Anda Adam, pentru că nu am înțeles de ce ai sta la un careu. Acum, să mă scuzați, s-a întâmplat asta, a fost pe post, dar evident că nu puteai da tot… adică dura cam două ore să ne explice cum a dormit. Toți dormeam prost, de ce ar trebui să stăm în picioare, în ploaie, să te auzim pe tine? Mă rog… A fost, pentru mine, concurenta care m-a surprins neplăcut, din toate punctele de vedere. Știți că eu sunt un om direct și spun. În sfârșit… eu, personal, cunoscând-o de acasă, într-un anumit context, acolo se schimbă lucrurile și nu mă așteptam să fie, până la urmă, așa fițoasă”, a declarat jurnalista.

Reacția Andei Adam a venit rapid, cântăreața nevrând să lase lucrurile așa. Astfel, într-un postare pe Instagram, artista a făcut-o cu ou și cu oțet pe fosta ei colegă de emisiune.

„Și ultimul capitol, Mara Bănică care, cu atâta tupeu în fața mea, își permite să-mi jignească soțul. Grav de tot, într-un mod… inacceptabil. Cred că oricare soție, dacă ar fi fost în locul meu, îi zbura o dreaptă sau o stângă, depinde pe ce parte se afla Mara. Dar o să vedeți toate astea la momentul respectiv. Nu l-a jignit doar pe soțul meu, l-a jignit și pe Alejandro, l-a jignit și pe Emil. Este un maxim de tupeu această femeie, cum își poate permite să vorbească niște lucruri atât de urâte. Când ai tupeu și ești din ghetou, Ferentari…”, a afirmat cântăreața.

Anda Adam a spus că, într-un alt context, ar fi recurs la violență fizică împotriva Marei Bănică. Din respect însă pentru producătoarea Asia Express, Mona Segall, solista spune că s-a abținut.

„În alte condiții, probabil că ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură, dar o respect prea mult pe Mona Segall care face această producție extrem de grea și m-am abținut maxim să nu reacționez cum aș fi reacționat în mod normal. Și cred că orice femeie despre care ar vorbi cineva așa de soțul ei, ar reacționa la fel. N-ai bun simț, bună creștere, nimic. Ești fără limită”, a subliniat ea.

