Dulce Maria din „Rebelde” este însărcinată cu al doilea copil: „Când am aflat, m-am oprit din tot”

Dulce Maria din „Rebelde” este însărcinată cu cel de-al doilea copil, la 39 de ani. Într-un interviu pentru Marie Claire Mexico, artista a oferit mai multe detalii despre această nouă etapă din viața ei.
Dulce Maria a anunțat că este însărcinată cu cel de-al doilea copil. Vestea vine într-o perioadă specială din viața actriței din „Rebelde”, care va împlini 40 de ani pe 6 decembrie și care, tot în această perioadă, aniversează 35 de ani de carieră. Când a aflat că va mai avea un copil, actrița a decis să ia o pauză de la cariera ei.
„Acest bebeluș îmi completează familia. Este un proces lent și rapid în același timp, mai ales pentru că primele luni sunt intense: sunt multe lucruri care trebuie să se întâmple pentru ca totul să meargă bine. Când am aflat, m-am oprit din tot. Tocmai lansasem piesa „Jaula de oro”, filmasem un videoclip și produceam alte melodii; dintr-o dată, a trebuit să pun totul pe pauză. Viața mea a luat o întorsătură. Acum prioritatea mea principală este această sarcină și familia mea”, a explicat Dulce Maria, pentru Marie Claire Mexico.
Dulce Maria și soțul ei, Paco Alvarez, mai au împreună o fetiță, Maria Paula, care va împlini 5 ani în luna noiembrie. „Vă împărtășim cea mai frumoasă veste din lume”, a transmis Alvarez în mediul online, în dreptul unei fotografii cu soția lui, însărcinată cu al doilea copil.
Prietena ei, Anahi, i-a transmis un gând bun după anunțul sarcinii. „Ce bucurie, acum o putem striga să știe întreaga lume! Dumnezeu și momentul Lui PERFECT! Bebelușule, te așteptăm cu toată dragostea din univers. Unchii tăi, verii tăi și toate inimile care o iubesc pe mămica ta vor fi necondiționat acolo pentru tine”, a scris actrița din „Rebelde” în mediul online.