Fulgy, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, vizat de un nou proces. Judecătorii îi vor stabili soarta înainte de Crăciun

Necazurile lui Fulgy, fiul artiștilor din Clejani, par să nu se încheie. După ce a fost judecat timp de mai mulți ani pentru conducerea unui autoturism sub influența substanțelor interzise, un nou proces îi aduce numele în fața magistraților. În preajma Crăciunului, judecătorii vor decide dacă tratamentul medical impus va fi menținut sau ridicat.

Verdictul așteptat înainte de sfârșitul anului

Fulgy așteaptă de mai mult timp verdictul în dosarul deschis pentru conducere sub influența substanțelor interzise, caz care se judecă de câțiva ani. Pe numele său a fost înregistrat un nou dosar, ce are ca obiect „înlocuirea/încetarea obligării la tratament medical”.

În noul proces apare și Centrul de Evaluare și Tratament al Toxicomaniilor pentru Tineri Sf. Stelian, semn că instanța analizează atent situația medicală și monitorizarea lui Fulgy, potrivit Spynews.

Autoritățile nu au reușit să îl contacteze direct pentru a-l cita la termenul stabilit pe 11 decembrie. Din acest motiv, citația a fost făcută prin publicitate, ceea ce arată dificultățile întâmpinate în comunicarea oficială cu artistul.

Astfel, chiar înainte de sărbători, Fulgy își va afla soarta. Instanța va decide dacă va continua tratamentul medical impus sau dacă măsura va fi ridicată.

Fulgy, cuvinte jignitoare la adresa familiei

La sfârșitul lunii noiembrie, fiul Clejanilor a stârnit din nou controverse printr-un mesaj dur publicat în mediul online. Într-o postare plină de acuzații și jigniri, acesta a susținut că doar el și tatăl său „nu au nimic”, în timp ce restul familiei ar fi marcat de conflicte și probleme.

„Singurii care nu avem nimic suntem eu cu tata. Pe bune acum, Doamne ferește de asemenea soartă ce am avut eu cu familia asta cu femeile. Astea două care toată viața lor s-au bătut și s-au blestemat.

Tatăl mamei mele a murit de la alcool. Mama e o constipată cu spasmofilie și cu caracter de pușcăriaș. Frații mamei mele sunt jucători la cazinou și cerșetori prin Europa. Luați pastile acum și duceți-vă nu după Bursuc, după pământ. Mai sunteți și la televizor, vedete de carton pe spatele lui tata pe care l-ați îmbolnăvit cu stupizenia voastră”, a transmis Fulgy în mediul online.

Apoi, Fulgy și-a încurajat tatăl să se despartă de Viorica și să le abandoneze „pe stradă” pe ea și pe Margherita:

„Divorț și lasă-le pe stradă unde le e locul. Nu îți mai sacrifica tu sănătatea cu neamul acesta de cerșetori. Noroc cu tata că altfel era vai și amar de voi care ați crescut în Băbăița, Alexandria. Nu sunteți de la Clejani. Scursurile societății care nu știți să vorbiți. Și nimic nu e de capul vostru Viorica Petrache și Margherita”.

