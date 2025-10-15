Fulgy, prins băut la volan. Fiul lui Ioniță și al Vioricăi de la Clejani, cercetat într-un nou dosar penal

Fulgy, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, a fost prins băut la volan, pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei. Acum, tânărul a fost citat în fața judecătorilor, fiind cercetat într-un dosar penal de conducere sub influența băuturilor alcoolice.
Fulgy, pe numele său adevărat Dan Constantin Fulgeraș Manole, a fost citat marți, 14 octombrie, în fața judecătorilor din București, după ce a fost prins băut la volan.
Potrivit dosarului aflat pe masa magistraților, fiul lui Ioniță de la Clejani a fost oprit în trafic de agenții de la Brigada Rutieră pe o stradă din Sectorul 3, în timpul unei acțiuni de amploare, ce viza depistarea conducătorilor auto care circulau sub influența drogurilor sau a băuturilor alcoolice.
Articolul 336 din Codul Penal (NCP) sancționează infracțiunea de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Aceasta se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani pentru cei cu o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge (echivalentul a 0,40 mg/l în aerul expirat) sau care se află sub influența substanțelor psihoactive. Refuzul de a se supune testării este, de asemenea, pedepsit cu închisoare de la 1 la 5 ani.
Fulgy fusese obligat să achite 2.000 de euro daune morale și 500 de euro cheltuieli judiciare, în dosarul jurnalistului tâlhărit. Atunci, autoritățile au încercat să îl interneze cu forța într-un centru din Capitală, însă judecătorii au respins cererea, iar hotărârea a rămas definitivă.
În ceea ce privește dosarul accidentului rutier, compania de asigurări va fi cea care va plăti daunele.
