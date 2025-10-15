Fulgy, prins băut la volan. Fiul lui Ioniță și al Vioricăi de la Clejani, cercetat într-un nou dosar penal

Fulgy, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, a fost prins băut la volan, pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei. Acum, tânărul a fost citat în fața judecătorilor, fiind cercetat într-un dosar penal de conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Fulgy, prins beat la volan

Fulgy, pe numele său adevărat Dan Constantin Fulgeraș Manole, a fost citat marți, 14 octombrie, în fața judecătorilor din București, după ce a fost prins băut la volan.

Potrivit dosarului aflat pe masa magistraților, fiul lui Ioniță de la Clejani a fost oprit în trafic de agenții de la Brigada Rutieră pe o stradă din Sectorul 3, în timpul unei acțiuni de amploare, ce viza depistarea conducătorilor auto care circulau sub influența drogurilor sau a băuturilor alcoolice.

Însă, acest proces a fost amânat întrucât astfel de dosare nu sunt urgente pentru magistrații aflați în plin protest pentru păstrarea pensiilor speciale, notează SpyNews.

Articolul 336 din Codul Penal (NCP) sancționează infracțiunea de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Aceasta se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani pentru cei cu o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge (echivalentul a 0,40 mg/l în aerul expirat) sau care se află sub influența substanțelor psihoactive. Refuzul de a se supune testării este, de asemenea, pedepsit cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Fiul familiei de la Clejani tocmai scăpase de problemele cu legea

Acest nou dosar penal deschis pe numele lui Fulgy vine la câteva luni după ce tânărul scăpase de problemele pe care le-a avut cu legea.

Asta după ce, în dosarul accidentului va plăti o firmă de asigurări, care s-a ales cu o majorare a notei de plată, iar în dosarul jurnalistului tâlhărit a scăpat de internarea la dezintoxicare.

Fulgy fusese obligat să achite 2.000 de euro daune morale și 500 de euro cheltuieli judiciare, în dosarul jurnalistului tâlhărit. Atunci, autoritățile au încercat să îl interneze cu forța într-un centru din Capitală, însă judecătorii au respins cererea, iar hotărârea a rămas definitivă.

În ceea ce privește dosarul accidentului rutier, compania de asigurări va fi cea care va plăti daunele.

