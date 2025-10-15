Când are loc prima înfățișare în procesul de divorț dintre Ilie Năstase și soția lui. Ce spune Ioana Năstase despre partaj

S-a stabilit prima înfățișare din procesul de divorț dintre Ilie Năstase și soția lui. Ioana este cea care a depus actele de divorț, vara aceasta.

Când are loc prima înfățișare în procesul de divorț dintre Ilie Năstase și soția lui

Pe 19 iunie, Ioana Năstase (49 de ani) a anunțat că a depus actele de divorț de Ilie Năstase (79 de ani), din cauza agresivității lui verbale și fizice. Deși au mai fost surprinși împreună de atunci și până în prezent, Ioana nu dorește să-și retragă cererea de divorț.

Ioana a mai avut două încercări de a divorța de soțul ei în 2021, una în primăvară și una în toamnă. Apoi, în martie 2022, Ioana a anunțat că a renunțat la divorț din motive ce „țin de Ilie”. Acum însă, Ioana pare hotărâtă să continue cu divorțul, după șase ani de căsnicie.

Citește și: Carmen Brumă, apariție incendiară la Palatul Parlamentului. Partenera lui Mircea Badea a participat la lansarea cărții Anastasiei Soare

Ce spune Ioana Năstase despre partaj

Ioana Năstase a făcut primele declarații despre partaj.

„Va fi un divorț fără partaj. Nu avem bunuri în comun. Eu îmi doresc doar liniște, mai ales în această perioadă. Cel mai important este să fim sănătoși. Noi nu mai locuim împreună. Dar asta nu înseamnă că nu vorbim sau nu ieșim la o cafea. Personal, eu voi fi mereu lângă el, dacă va avea nevoie. Pot spune doar că și-n București, ca și la Constanța, stăm perete-n perete. Casa din Dorobanți era scoasă la vânzare dinainte să ne cunoaștem. Voia să scape cât mai repede de ea. Eu, lucrând în imobiliare, l-am ajutat doar să obțină un preț mai bun. Am plâns când a vândut casa. M-a văzut și mi-a zis că nu trebuie să te atașezi de lucruri niciodată”, a declarat Ioana Năstase, pentru Cancan.

Citește și: Mihaela Rădulescu, gest surprinzător la trei luni de la moartea lui Felix Baumgartner. „S-au întâmplat multe în viața mea!”

Reacția lui Ilie Năstase după ce soția lui a depus din nou actele de divorț

La câteva ore după ce soția lui a anunțat că a depus actele de divorț, Ilie Năstase a fost contactat de jurnaliști pentru o reacție.

„Nu știu, întrebați-o pe ea, eu sunt la mare, nu știu nimic. Nu, nu (răspuns la întrebarea dacă s-au separat – n.red.). Noi suntem împreună. O fi depus (actele de divorț – n.red.), eu nu știu, n-am ideea. A depus în trecut. Nu știu nimic”, a spus Ilie Năstase, pentru Spynews.ro.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News