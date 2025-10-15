Motivul tragic pentru care Mihai Mitoșeru a vrut să-și pună capăt zilelor: „Am fost distrus”

Mihai Mitoșeru a vorbit deschis despre o perioadă foarte grea din viața lui, în care a vrut să-și pună capăt zilelor.

Motivul pentru care Mihai Mitoșeru a vrut să-și pună capăt zilelor

Mihai Mitoșeru a oferit detalii rare despre o perioadă neagră din viața lui. Prezentatorul TV a povestit că a vrut să-și ia viața după ce iubita lui de la acea vreme, Cristina, a murit într-un accident rutier din care el a supraviețuit.

„În momentul în care după 10 ani de zile rămâi singur, în urma unui accident, nu te gândești la ce spune lumea. Pe mine mă interesa că s-a terminat viața mea. Eu în momentul ăla am fost distrus. Mă întorc acum în pod, după atâția ani. Nu m-am victimizat, n-am apărut. Am slăbit 25 de kilograme, eram schelet. Mă luau Badea și Oreste, Oana Roman, mulți oameni care au fost lângă mine, cu forța, mă scoteau în lume, să fiu acolo, deși eu nu voiam. Țin minte că venise cineva cu un sandviș de la un fast-food celebru și nu puteam să mănânc. Eu n-am mâncat două luni de zile nimic, cred că mi-au băgat pe venă, nu îmi mai aduc aminte”, a povestit Mihai Mitoșeru, în emisiunea „În Oglindă”, potrivit WOWbiz.ro.

„Eu n-am crezut că mai am de ce să trăiesc”

La un moment dat suferința prezentatorului era atât de intensă, încât s-a gândit că nu mai avea pentru ce să trăiască.

„Eu n-am crezut că mai am de ce să trăiesc, îți spun sincer nu înțelegeam de ce mai trăiesc. Am zis la un moment dat că vreau să mă omor. N-o făceam, (…), nu eram în stare”, a mai dezvăluit Mihai Mitoșeru, în emisiunea „În Oglindă”.

Cu toate acestea, viața lui a mers mai departe și a redevenit frumoasă. A continuat să muncească, s-a îndrăgostit și, chiar dacă a divorțat, acum iubește din nou și este pregătit să întemeieze o familie. El și iubita lui, Alexandra, s-au logodit și au început planurile de nuntă.

TelVerde Antisuicid

Dacă tu sau cineva pe care îl cunoști se confruntă cu probleme de sănătate mintală, stres emoțional, probleme legate de consumul de substanțe sau are nevoie doar să vorbească, sună la 0800801200, o linie telefonică apelabilă gratuit de pe teritoriul României, din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă.

TelVerde Antisuicid nu sună înapoi persoane care au apelat TelVerde Antisuicid. În situații în care tentativa de sinucidere este iminentă, vă încurajăm insistent să sunați la 112 pentru a chema serviciile de urgență, abilitate să intervină.

