Camelia Mitoșeru a fost din nou operată pe creier, la 74 de ani. Prin ce trece mama lui Mihai Mitoșeru. „Exact ca acum patru ani. E ca o pieliță, care crește pe creier!”

Camelia Mitoșeru a suferit recent o nouă intervenție pe creier, la 74 de ani, pentru a trata reapariția unui meningiom. Operația cu laser a fost un succes, iar fiul ei, Mihai Mitoșeru, i-a fost alături în fiecare pas.

Camelia Mitoșeru, din nou pe masa de operație

Actrița Camelia Mitoșeru a trecut recent printr-o nouă intervenție chirurgicală pe creier, la patru ani după prima operație pentru meningiom. Boala, o formațiune benignă care se dezvoltă pe suprafața creierului, a recidivat, iar artista a fost nevoită să se supună din nou tratamentului.

„Exact ca acum patru ani, când am mai fost operată, am fost din nou diagnosticată cu meningiom pe creier. E ca o pieliță, care crește pe creier, iar la câțiva ani se reface și trebuie îndepărtată”, a declarat Camelia Mitoșeru pentru Click.

De această dată, intervenția a fost realizată cu ajutorul tehnologiei laser, ceea ce a permis o recuperare mult mai rapidă. Actrița a fost externată în aceeași zi, iar operația a fost acoperită integral de asigurare.

Citeşte și: Camelia Mitoșeru nu a suferit un atac celebral. Ce a pățit, de fapt, actrița

Citeşte şi: Camelia Mitoșeru se descurcă greu cu banii. Ce sacrificii face: „Nu am vrut să fiu o grijă pentru fiul meu, Mihai”

Citeşte şi: Camelia Mitoșeru, despre internarea în spital: „Am văzut moartea cu ochii!”

Medicul „înger” și sprijinul necondiționat al fiului

Camelia Mitoșeru a fost operată la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București, de către doctorul Stoica Feri, la recomandarea profesorului Vlad Ciurea. Actrița a ținut să-i mulțumească public pentru profesionalism și empatie.

„Doctorul Ciurea m-a trimis la doctorul Stoica Feri, un om deosebit, pentru mine a fost ca un înger. Nu m-a costat nimic, operația a fost pe asigurare. Nu am restricții, dar am grijă de mine, acum mă simt bine”, a mai spus Camelia.

În tot acest proces, fiul ei, Mihai Mitoșeru, i-a fost alături necondiționat. A însoțit-o la spital, a adus-o acasă după intervenție și se ocupă zilnic de nevoile ei.

„Mihai a fost cu mine, la spital, iar după operație tot el m-a și adus acasă. Are mare grijă de mine, el îmi ia rețetele, îmi face cumpărăturile, tot ce îmi trebuie îmi aduce. El e sufletul meu”, a mărturisit actrița.

În ciuda problemelor de sănătate, Camelia Mitoșeru își păstrează cochetăria și spiritul activ. Spune că nu iese niciodată nearanjată și continuă să fie recunoscută pe stradă de admiratori.

„Nu ies pe stradă nearanjată, fără un pic de fard. Ca femeie, trebuie să te îmbraci mereu frumos. Lumea mă recunoaște pe stradă, mă mai opresc doamnele la o vorbă, trebuie mereu să arăt impecabil”, a mai spus ea.

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News