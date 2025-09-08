Mihai Mitoșeru a cerut-o în căsătorie pe Alexandra, iubita lui, după opt luni de relație. Cererea în căsătorie a avut loc într-un cadru romantic din Spania. Cei doi parteneri de viață se pregătesc acum să facă următorul pas și să organizeze nunta, după ce prezentatorul de televiziune a primit răspunsul dorit.

Mihai Mitoșeru trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața lui. Prezentatorul de televiziune și-a cerut iubita, pe Alexandra, de soție, în timpul vacanței pe care o petrec împreună în Spania, iar răspunsul ei a fost unul emoționant și mult așteptat.

Mihai Mitoșeru a cerut-o în căsătorie pe Alexandra, iubita lui, după opt luni de relație

Mihai Mitoșeru și Alexandra trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de opt luni, iar acum au făcut pasul cel mare. Cei doi se află în vacanță în Spania, unde prezentatorul de televiziune a ales momentul potrivit pentru a-și surprinde partenera de viață cu o cerere în căsătorie.

Atmosfera deosebită a locului a fost fundalul perfect pentru emoțiile celor doi. Alexandra a răspuns imediat, iar de acum urmează să se pregătească pentru ziua în care vor deveni oficial soț și soție.

Mihai Mitoșeru a împărtășit vestea cea mare cu cei care îl urmăresc, publicând pe rețelele de socializare o fotografie cu inelul de logodnă. Bijuteria, simplă și elegantă, a atras atenția prin finețe și prin faptul că se potrivește perfect cu personalitatea iubitei lui.

„A spus ‘DA’ viitoarea Doamnă Mitoșeru”, a scris prezentatorul TV la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa personală de Facebook.

Ce declarații a făcut prezentatorul TV despre nuntă

În urmă cu doar o lună, Mihai Mitoșeru a făcut câteva declarații despre nunta cu Alexandra, iubita lui. Prezentatorul de televiziune a explicat că amândoi au mai fost căsătoriți în trecut, iar o posibilă căsătorie nu este exclusă.

„Ea a făcut greșeala să mă cheme acolo (n.r.: în Italia). A făcut puțin naveta, ea a venit în București de vreo două sau trei ori. Și a zis: „Vino și tu la Fiumicino”, nu să mă mut. Ea dacă m-a chemat, eu am stat o lună!

Noi suntem divorțați amândoi. O să vină și asta la un moment dat, bănuiesc (n.r.: nunta)”, a declarat Mihai Mitoșeru la „Știrile Antena Stars”, potrivit spynews.ro.

Cum s-au cunoscut cei doi parteneri de viață

În urmă cu aproximativ trei luni, Mihai Mitoșeru a explicat cum a cunoscut-o pe Alexandra, partenera lui de viață. Cei doi s-au întâlnit la o cafenea din Capitală, iar între ei a fost dragoste la prima vedere.

„Ne-am cunoscut la o cafea în București. Nu știu ce-o fi pus în cafea. Dânsa locuiește în Italia, pe 1 iulie se mută la mine. S-au cunoscut mama cu Alexandra. A venit Alexandra în România în urmă cu o săptămână. Nu vorbește cu mine mama cât vorbește cu Alexandra.

Am cunoscut, în sfârșit, o fată cum vreau eu. O fată normală, o fată care își dorește ceva de la viață. O fată simplă, frumoasă, fără silicoane, fără botox, fără fițe, fără figuri. Pur și simplu vrea ceva de la viață”, a spus Mihai Mitoșeru atunci, la emisiunea „Un show păcătos”.

