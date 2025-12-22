Un influencer de 48 de ani s-a sinucis. Era recunoscut în lumea tech

Influencerul tech Lamarr Wilson a murit la vârsta de 48 de ani. Cauza decesului a fost stabilită ulterior de Biroul Medicului Legist din Los Angeles. Conform rapoartelor, acesta s-a sinucis în locuința lui.

Lamarr Wilson s-a sinucis la 48 de ani

Creatorul de conținut avea milioane de urmăritori pe canalele sale de YouTube, Instagram și TikTok, unde discuta constant despre tehnologia actuală în videoclipuri. De-a lungul anilor, Wilson a colaborat cu numeroase branduri importante și a lucrat la mai multe proiecte relevante, inclusiv un episod premiat cu Webby Award din seria digitală a lui George Takei.

Potrivit Biroului Medicului Legist din comitatul Los Angeles, creatorul de conținut a decedat într-o locuință vineri, 21 noiembrie. Modul decesului a fost stabilit ca fiind sinucidere.

Ultimele postări ale lui Wilson pe rețelele sociale au fost publicate pe 12 noiembrie. Familia sa a confirmat vestea tragică a morții, sâmbătă, 13 decembrie.

Lamarr Wilson și-a construit reputația online ca influencer de lifestyle tech pe mai multe platforme, unde publica videoclipuri informative și de divertisment despre telefoane, computere, sisteme de gaming, dispozitive pentru casă și alte gadgeturi disponibile pe piață. El avea peste 3 milioane de urmăritori și abonați cumulat pe paginile sale de YouTube, Instagram și TikTok.

Sărbătorea 48 de ani și faptul că slăbise peste 20 de kilograme

Pe 22 octombrie, Wilson și-a marcat cea mai recentă aniversare prin publicarea unui selfie și a unui status pe Instagram.

„Astăzi este ziua mea de naștere, împlinesc 48 de ani și am slăbit 48 de livre (21,7 kg). Nu ar trebui să fie nevoie de o sperietură legată de sănătate, cum am avut anul acesta, ca să-ți pui lucrurile în ordine, dar, în cazul meu, a funcționat”, a scris el în descrierea postării.

„Slăbesc în mod natural acum, după ce am învățat disciplina. Mă simt bine, sunt sincer împăcat, iar un lucru esențial este să ții departe din viața ta oamenii hotărâți să o perturbe cu haosul lor interior. Nu suntem pe acest Pământ suficient de mult ca să tolerăm asta. Nu lăsa să ți se întâmple!”

Cu peste un deceniu de experiență în domeniul prezentării online, Wilson a colaborat cu branduri tech majore precum Google, Xbox, Apple și Nintendo, printre altele. De asemenea, a fost gazdă și producător pentru două serii online realizate pentru Mashable: „YouTube Weekly” și „Socially Awkward”.

