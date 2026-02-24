Clienții Carrefour au parte de o promoție foarte bună, înainte ca retailerul francez să fie preluat de către Dedeman. Mai exact, hipermarketul anunță că în România va dubla, până pe 25 februarie, valoarea garanției SGR pentru toți clienții care reciclează 20 de ambalaje.

Promoție la Carrefour, înainte să fie preluat

În perioada 19-25 februarie, magazinele Carrefour derulează o campanie prin care oferă un voucher de 10 lei clienților care reciclează 20 de ambalaje cu garanția SGR.

Pentru a primi voucherul, care apare direct în contul Act for Good al fiecărui client, la secțiunea vouchere, oamenii trebuie să recicleze 20 de ambalaje și să scaneze tichetul emis de aparatele de reciclare în aplicație Carrefour.

Voucher se adaugă celor 10 lei pe care clientul îi încasează pentru că a reciclat și se acordă doar o singură dată în perioada campaniei, putând fi utilizat în perioada 26 februarie – 4 martie în magazinele Carrefour.

Carrefour va fi preluat de Dedeman

Lanțul de magazine Carrefour va fi preluat de frații Pavăl, proprietarii Dedeman. Lanțul de retail se retrage oficial din România, iar proprietarii Dedeman au cumpărat magazinel. Tranzacția a fost evaluată la aproximativ 823 de milioane de euro și include toate magazinele Carrefour din România.

Noul proprietar vrea să păstreze marca Carrefour „cel puțin în primă fază”, conform Profit.ro.

Înainte de vânzarea către Dedeman, Carrefour a achiziționat hipermarketurile Cora de la grupul belgian Louis Delhaize, preluând 10 hipermarketuri, 8 magazine de proximitate și aproximativ 2400 de angajați.

Carrefour are aproape 480 de unități, inclusiv hipermarketuri, supermarketuri, magazine de proximitate și discount, dar și formate precum Market, Expres sau Supeco.

Strategia globală a grupului Carrefour

Retragerea din România a Carrefour este parte dintr-o revizuire strategică anunțată anterior de CEO-ul Alexandru Bompard la finalul anului 2024.

Scopul este de a crește profitul pe piețele principale. În 2025, Carrefour a finalizat achiziția integrală a subsidiarei din Brazilia pentru un miliard de euro.

Brazilia este a doua cea mai mare piață a grupului, iar Franța rămâne lider cu vânzări nete de 39,4 miliarde de euro în 2024.

Carrefour s-a retras și din Italia, pierzând 240 de milioane de euro în tranzacție și analizează plecarea de pe piețele din Polonia și Argentina, iar presa belgiană a scris despre posibilitatea vânzării subsidiarei din Belgia, însă grupul a negat oficial informația.

