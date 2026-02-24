Home > Știri > Carrefour, promoție pentru clienți înainte ca magazinele să fie preluate de frații Pavăl, care dețin Dedeman
24.02.2026, 15:43
Clienții Carrefour au parte de o promoție foarte bună, înainte ca retailerul francez să fie preluat de către Dedeman. Mai exact, hipermarketul anunță că în România va dubla, până pe 25 februarie, valoarea garanției SGR pentru toți clienții care reciclează 20 de ambalaje.
În perioada 19-25 februarie, magazinele Carrefour derulează o campanie prin care oferă un voucher de 10 lei clienților care reciclează 20 de ambalaje cu garanția SGR.
Pentru a primi voucherul, care apare direct în contul Act for Good al fiecărui client, la secțiunea vouchere, oamenii trebuie să recicleze 20 de ambalaje și să scaneze tichetul emis de aparatele de reciclare în aplicație Carrefour.
Voucher se adaugă celor 10 lei pe care clientul îi încasează pentru că a reciclat și se acordă doar o singură dată în perioada campaniei, putând fi utilizat în perioada 26 februarie – 4 martie în magazinele Carrefour.
Carrefour va fi preluat de Dedeman
Lanțul de magazine Carrefour va fi preluat de frații Pavăl, proprietarii Dedeman. Lanțul de retail se retrage oficial din România, iar proprietarii Dedeman au cumpărat magazinel. Tranzacția a fost evaluată la aproximativ 823 de milioane de euro și include toate magazinele Carrefour din România.
Noul proprietar vrea să păstreze marca Carrefour „cel puțin în primă fază”, conform Profit.ro.
Înainte de vânzarea către Dedeman, Carrefour a achiziționat hipermarketurile Cora de la grupul belgian Louis Delhaize, preluând 10 hipermarketuri, 8 magazine de proximitate și aproximativ 2400 de angajați.
Carrefour s-a retras și din Italia, pierzând 240 de milioane de euro în tranzacție și analizează plecarea de pe piețele din Polonia și Argentina, iar presa belgiană a scris despre posibilitatea vânzării subsidiarei din Belgia, însă grupul a negat oficial informația.
