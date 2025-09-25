Ce spune Mihaela Tatu despre revenirea în televiziune, după ce a fost înlocuită de Mirela Vaida la „În direct cu România”: „După ultima experiență pe care am avut-o…”

Ce spune Mihaela Tatu despre revenirea în televiziune, după ce a fost înlocuită de Mirela Vaida la „În direct cu România”. Prezentatoarea a mărturisit că nu știe dacă se va întoarce în fața camerelor de filmat și că în acest moment preferă să se bucure de experiențe noi care vin în viața ei. Iată ce declarații a făcut vedeta recent!

Mihaela Tatu, înlocuită de Mirela Vaida în emisiunea „În direct cu România” de la Antena 1, a spus că nu are planuri clare de revenire în televiziune și preferă să lase lucrurile să se întâmple de la sine. Totuși, vedeta nu exclude varianta de a se întoarce pe sticlă.

Ce spune Mihaela Tatu despre revenirea în televiziune, după ce a fost înlocuită de Mirela Vaida la „În direct cu România”

Mihaela Tatu a reacționat recent la întrebările despre o posibilă revenire în televiziune, după ce a fost înlocuită de Mirela Vaida în emisiunea „În direct cu România” de la Antena 1. Vedeta a spus că nu știe cu exactitate dacă se va întoarce în fața camerelor de filmat.

De altfel, prezentatoarea de televiziune a povestit că se bucură de momentele personale și profesionale. Ea vrea să lase lucrurile să vină de la sine.

„Habar n-am! Nu știu! Oricum după ultima experiență pe care am avut-o și insistențele și tot… Nu, nu! În acest moment sunt aici, mă bucur, am întâlniri frumoase. Eu mă las purtată de evenimente. Las viața să curgă.

Uite, am venit acum aici la ceai, după ce am fost la un curs de comunicare la Londra și la un concert la Covent Garden”, a spus vedeta pentru click.ro.

Citește și: Detalii despre jocurile de culise în care au fost implicate Mirela Vaida și Mihaela Tatu: „Oamenii ăia au fost luați ca din oală. S-a sfârșit cu un mare eșec”

Citește și: Ce mesaj a publicat Mihaela Tatu după ce Mirela Vaida a prezentat prima ei ediție de „În direct cu România”: „Nu mai am nimic de demonstrat nimănui”

Prezentatoarea face naveta între București și Oradea

Mai mult decât atât, Mihaela Tatu a mărturisit că face mereu naveta între București și Oradea, deoarece locuiește în Oradea de mai mulți ani. Atunci când are ceva important de făcut, prezentatoarea de televiziune se plimbă dintr-un loc în altul.

„Eu locuiesc în Oradea de 12 ani. Nu m-am întors la București. Însă, așa cum sunt acum aici la București, așa sunt peste tot. Ieri am venit în București de la Londra, trebuie să plec la Brașov unde am nunta unuia dintre finii mei, după aceea ajung la Arad, Timișoara și la Cluj.

Culmea e că ori de traversezi Bucureștiul dintr-un capăt în altul și s-ar putea să-mi ia o oră și, ori de iau avionul și mă duc la Oradea tot atât fac. E același lucru!”, a mai adăugat ea.

Citește și: Alexandru Ciucu susține că a fost abuzat de Alina Sorescu în timpul căsniciei: „Omul abuzat am fost eu! Eram într-o permanență apărare”

Citește și: Smiley, criticat de fani după ținuta de naș de la nunta lui Șerban Cazan: „Fusta aia te strică. Ia-ți niște pantaloni”

Motivul pentru care emisiunea „În direct cu România” a fost scoasă de la Antena 1

Mihaela Tatu a revenit în televiziune în luna martie a acestui an, dar doar pentru puțin timp. După 14 ani fără emisiuni, vedeta a acceptat un proiect la Antena 1, „În direct cu România”, însă a fost înlocuită rapid de Mirela Vaida.

Ulterior, după doar câteva apariții pe post, emisiunea a fost scoasă din grilă. Show-ul de televiziune nu a prins publicului și nu a avut succes deloc, motiv pentru care producătorii au decis să nu mai fie difuzat.

Sursa foto: Facebook/ Instagram

Urmărește-ne pe Google News