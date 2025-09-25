Home > Vedete > Româneşti > Alexandru Ciucu susține că a fost abuzat de Alina Sorescu în timpul căsniciei: „Omul abuzat am fost eu! Eram într-o permanență apărare”
Alexandru Ciucu susține că a fost abuzat de Alina Sorescu în timpul căsniciei: „Omul abuzat am fost eu! Eram într-o permanență apărare”
.
Alexandru Ciucu susține că a fost abuzat de Alina Sorescu în timpul căsniciei. Creatorul de modă a povestit că a trăit constant sub presiune și că nu a avut libertatea de a-și petrece timpul cu copiii săi, Carolina și Raisa, așa cum și-ar fi dorit. Iată ce acuzații grave a făcut designerul la adresa fostei partenere de viață!
Alexandru Ciucu a spus recent că a fost victima abuzului emoțional în căsnicia cu Alina Sorescu. Creatorul de modă a acuzat că nu i-a fost permisă libertatea de a petrece timp cu copiii lui, Raisa și Carolina.
Alexandru Ciucu susține că a fost abuzat de Alina Sorescu în timpul căsniciei
Alexandru Ciucu a făcut declarații surprinzătoare despre mariajul cu Alina Sorescu. Creatorul de modă a spus că el a fost cel care a trecut prin abuz emoțional în căsnicie. El a povestit că viața de familie nu era una simplă și că se simțea mereu rău din cauza fostei partenere de viață.
Designerul susține că situația din casă l-a afectat și că nu putea avea libertatea pe care și-o dorea în relația cu fetele sale, Carolina și Raisa.
„Noi aveam două frigidere, dar nu aveam frigidere separate. S-au pus separatoare pe bandă, dar nu le-am pus eu! (n.r.: la cumpărături). Vorbim de abuz emoțional? Omul abuzat în casa aia am fost eu! Ei erau trei oameni. Cum aș fi putut eu să abuzez trei oameni? Eram într-o permanență apărare. Veneam acasă și stăteam cu copiii cât se putea, dacă voiam să ies cu ei nu se putea, pentru că era prea cald, sau prea frig, sau prea târziu, sau prea devreme sau nu știu eu să îmbrac un copil”, a declarat designerul la „Un Show Păcătos”.
Ce spune designerul despre faptul că fetele lui nu zâmbesc în poze
Mai mult decât atât, Alexandru Ciucu a vorbit și despre faptul că fetele lui nu zâmbesc în poze. Designerul a declarat că Raisa și Carolina ar fi presate de cineva să nu facă acest lucru.
„Nu zâmbesc în poze! Dacă mergem undeva, totul bine, râdem. Dacă e să facem o poză, s-a încheiat discuția. Și mă întreabă imediat: „O postezi?” În alte poze zâmbesc, în pozele cu mine nu zâmbesc. Probabil să nu vadă cineva că se simt bine și la mine”, a mai adăugat el.
Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au divorțat în ianuarie 2025, după trei ani de procese
Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au divorțat oficial anul acesta, mai exact pe data de 27 ianuarie 2025, la finalul unui proces care a durat trei ani. Încă de când s-au separat, cei doi foști parteneri de viață au avut parte de mai multe conflicte.
Artista și creatorul de modă au decis să meargă pe drumuri separate după o căsnicie de 12 ani. Ei au împreună două fiice, Carolina și Raisa, care au rămas la cântăreață după divorț.
Imediat după ce s-a finalizat divorțul, Alina Sorescu a făcut acuzații grave la adresa lui Alexandru Ciucu. Cei doi foști soți s-au acuzat reciproc de șantaj emoțional și abuz.
Sursa foto: Facebook/ Instagram
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.