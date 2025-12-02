Zodii care primesc vești înfiorătoare chiar înainte de sărbători. E cea mai neagră lună din an pentru ele!

Decembrie este o lună intensă din punct de vedere astrologic. Mercur intră în retrograd chiar înainte de Crăciun, iar Marte formează aspecte tensionate care pot aduce conflicte, întârzieri și vești neașteptate.

Nu toate zodiile vor resimți aceste influențe la fel, însă pentru câteva dintre ele finalul de an poate fi mai complicat. Iată care sunt semnele zodiacale ce pot primi vești foarte neplăcute chiar înainte de sărbători.

Berbec

– presiune profesională și decizii grăbite –

Berbecii vor simți din plin efectele lui Marte, planeta care le guvernează semnul. În decembrie, energia lor este intensă, dar și instabilă. Veștile legate de locul de muncă sau de un proiect important pot fi dezamăgitoare. Există riscul ca o colaborare să se încheie brusc sau ca un plan să fie amânat. În plus, impulsivitatea specifică Berbecilor îi poate face să reacționeze prea repede, ceea ce complică situația. Totuși, aceste provocări îi obligă să își regândească strategia și să își canalizeze energia spre obiective mai clare.

Rac

– emoții puternice și tensiuni familiale –

Pentru Raci, luna decembrie aduce vești care ating zona sensibilă a familiei. Influența Lunii îi face să fie mai vulnerabili, iar Mercur retrograd poate aduce neînțelegeri cu rudele sau probleme legate de locuință. O veste neașteptată legată de un membru al familiei sau de planurile pentru sărbători îi poate destabiliza emoțional. Racii trebuie să învețe să își păstreze calmul și să nu se lase copleșiți de emoții, pentru că altfel riscă să transforme o situație temporară într-un conflict de durată.

Leu

– dificultăți financiare și cheltuieli neprevăzute-

Leii se confruntă cu provocări pe plan material. Aspectele astrale din decembrie indică pierderi financiare sau cheltuieli mai mari decât au anticipat. Veștile legate de bani, fie că este vorba de un bonus amânat sau de o colaborare care nu se concretizează, pot umbri bucuria sărbătorilor. În plus, dorința lor de a impresiona prin cadouri sau prin gesturi grandioase poate duce la dezechilibre în buget. Este momentul ca Leii să fie mai atenți la modul în care își gestionează resursele și să evite excesele.

Scorpion

– adevăruri incomode și conflicte relaționale –

Pentru Scorpioni, decembrie scoate la suprafață tensiuni ascunse. Mercur retrograd activează zona comunicării, ceea ce înseamnă că pot primi vești incomode sau pot descoperi lucruri pe care alții le-au ascuns. Relațiile apropiate sunt puse la încercare, iar certurile pot izbucni chiar înainte de sărbători. Scorpionii au tendința de a dramatiza și de a controla situațiile, dar acum trebuie să învețe să lase lucrurile să se așeze de la sine. Veștile rele pot fi un test al maturității lor emoționale.

Pești

– blocaje profesionale și planuri amânate –

Peștii intră în decembrie cu multe planuri, dar aspectele astrale le aduc întârzieri și obstacole. Veștile primite înainte de sărbători pot fi legate de carieră: un proiect se amână, o oportunitate se pierde sau un partener de afaceri se retrage. Mercur retrograd le creează confuzie și îi obligă să își regândească direcția. Deși aceste vești pot fi frustrante, ele îi ajută să își reorganizeze prioritățile și să se pregătească pentru un început de an mai clar.

