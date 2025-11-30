  MENIU  
Home > Astro Fun > Cum termină zodiile anul 2025. Surprizele astrelor pentru cei 12 nativi

Cum termină zodiile anul 2025. Surprizele astrelor pentru cei 12 nativi

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Finalul de an aduce întotdeauna un amestec de bilanț și speranță. Astrologia ne oferă un cadru simbolic prin care putem privi ultimele luni din 2025, cu lecțiile deja învățate și cu surprizele pregătite de planetele aflate în tranzit. Fiecare zodie încheie anul într-un mod diferit, dar toate au parte de momente care le vor marca trecerea către 2026.

Retrospectiva anului 2025 pentru zodii

Anul 2025 a fost unul intens din punct de vedere astrologic. Jupiter a adus expansiune și oportunități, Saturn a cerut disciplină și maturitate, iar tranzitele lui Uranus au provocat schimbări neașteptate. Mulți nativi au simțit nevoia de a-și redefini prioritățile, fie în plan personal, fie profesional. Relațiile au trecut prin teste de rezistență, iar carierele au fost puse sub semnul adaptării. În ultimele luni, energia colectivă se concentrează pe încheierea ciclurilor și pe pregătirea unui nou început.

Aspecte astrologice la final de 2025

În decembrie, Jupiter se află într-o poziție favorabilă, aducând optimism și dorința de expansiune. Saturn continuă să impună reguli, dar oferă și stabilitate celor care au muncit constant pe parcursul anului. Venus aduce armonie în relații, iar Mercur retrograd, prezent la final de an, invită la reflecție și reevaluare. Este o perioadă în care fiecare zodie simte nevoia să tragă linie, să închidă capitole și să se pregătească pentru noi începuturi.

Cum termină zodiile anul 2025. Surprizele pentru fiecare nativ

Finalul de an 2025 aduce pentru fiecare zodie momente speciale, influențate de tranzitele planetare din decembrie: Jupiter aduce optimism, Saturn oferă stabilitate, iar Mercur retrograd invită la reflecție și reevaluare. Iată cum se încheie anul pentru fiecare dintre cei 12 nativi.

Povestea emoționantă a fiicei pe care Florin Prunea și fosta lui soție, Lidia, au adoptat-o la doar două săptămâni de la naștere. Ce i-a inspirat să facă asta
Povestea emoționantă a fiicei pe care Florin Prunea și fosta lui soție, Lidia, au adoptat-o la doar două săptămâni de la naștere. Ce i-a inspirat să facă asta
Recomandarea zilei

Berbec

Berbecii încheie anul cu o doză mare de energie și dorința de a începe proiecte noi. Jupiter le oferă curajul de a-și asuma riscuri, iar Mercur retrograd îi face să reflecteze asupra deciziilor luate în carieră. Finalul de an le aduce surprize în zona relațiilor, unde pot apărea oportunități neașteptate.

„Am demarat deja acțiuni”. Elena Udrea pregătește lovitura anului! Nimeni, dar absolut nimeni, nu s-ar fi așteptat la așa ceva! A ieșit în față și a spus tot: „Abuziv!” Ce vrea acum fosta ministră
„Am demarat deja acțiuni”. Elena Udrea pregătește lovitura anului! Nimeni, dar absolut nimeni, nu s-ar fi așteptat la așa ceva! A ieșit în față și a spus tot: „Abuziv!” Ce vrea acum fosta ministră
Recomandarea zilei

Este momentul în care își dau seama că spontaneitatea lor poate fi un atu, dar și că răbdarea îi ajută să construiască pe termen lung.

Taur

Pentru Tauri, ultimele luni din 2025 aduc stabilitate și liniște în familie. Saturn le recompensează eforturile depuse, iar Venus le aduce armonie în cuplu. Surpriza vine printr-o veste bună legată de bani sau de un proiect personal.

Taurii simt că au reușit să își pună bazele unui viitor solid și că pot privi cu încredere spre 2026. Este un final de an în care confortul emoțional și material se împletesc.

Gemeni

Gemenii se bucură de oportunități profesionale, dar Mercur retrograd îi obligă să fie atenți la detalii. Finalul de an le aduce șansa de a-și organiza mai bine timpul și de a încheia un capitol important. Surpriza vine din zona prieteniilor, unde pot apărea colaborări noi.

Este un moment în care comunicarea devine cheia succesului, iar flexibilitatea lor îi ajută să se adapteze rapid.

Rac

Racii simt nevoia de introspecție și regăsire interioară. Finalul de an le aduce momente de liniște și claritate. Surpriza vine din zona spirituală sau emoțională, unde pot descoperi o nouă pasiune sau un drum personal.

Racii încheie anul cu o mai mare încredere în intuiția lor și cu dorința de a-și proteja familia și valorile. Este o perioadă de vindecare și reconectare.

Leu

Leii primesc recunoaștere pentru eforturile depuse pe parcursul anului. Jupiter le aduce oportunități de afirmare, iar Venus armonie în relații. Surpriza finalului de an poate fi o promovare sau un succes public. Leii simt că au strălucit și că munca lor nu a trecut neobservată.

Este un final de an în care orgoliul lor este hrănit de aplauze și aprecieri.

Fecioară

Fecioarele încheie anul cu ordine și claritate. Saturn le sprijină să finalizeze proiecte importante, iar Mercur retrograd le cere să fie atente la comunicare. Surpriza vine din zona profesională, unde pot apărea noi responsabilități.

Fecioarele simt că au reușit să pună lucrurile în ordine și că pot păși în noul an cu planuri bine structurate. Este un moment de satisfacție și echilibru.

Citeşte şi: Zodii care primesc vești extraordinare în decembrie. Vor avea un sfârșit de an fabulos!

Citeşte şi: Zodii care se despart în decembrie. Termină anul în lacrimi

Citeşte şi: Zodii care scapă de ghinion în decembrie. Le așteaptă un sfârșit de an spectaculos!

Balanță

Balanțele trăiesc momente de armonie în relații. Venus le aduce echilibru și bucurie, iar Jupiter le deschide drumuri noi. Surpriza finalului de an poate fi o relație consolidată sau o colaborare artistică. Balanțele simt că au reușit să găsească un echilibru între viața personală și cea profesională.

Este un final de an plin de frumusețe și inspirație.

Scorpion

Scorpionii se bucură de transformări profunde. Uranus le aduce schimbări neașteptate, dar benefice. Surpriza finalului de an vine din zona personală, unde pot simți o renaștere interioară sau o schimbare de direcție.

Scorpionii încheie anul cu puterea de a lăsa trecutul în urmă și de a îmbrățișa un nou început. Este un moment de intensitate și revelații.

Săgetător

Săgetătorii încheie anul cu optimism și dorință de aventură. Jupiter le oferă expansiune, iar Mercur retrograd îi face să reflecteze asupra drumului ales. Surpriza finalului de an poate fi o călătorie sau o oportunitate de studiu.

Săgetătorii simt că libertatea lor este mai importantă ca oricând și că 2026 le va aduce noi orizonturi. Este un final de an plin de entuziasm.

Capricorn

Capricornii culeg roadele muncii lor. Saturn le oferă stabilitate și recunoaștere. Surpriza finalului de an vine din zona carierei, unde pot primi un rol important sau o responsabilitate nouă. Capricornii simt că eforturile lor au fost răsplătite și că pot privi spre viitor cu încredere.

Este un final de an în care disciplina și perseverența dau rezultate.

Vărsător

Vărsătorii simt nevoia de libertate și inovație. Uranus le aduce idei noi, iar Jupiter le sprijină să le pună în practică. Surpriza finalului de an poate fi un proiect creativ sau o schimbare de direcție personală. Vărsătorii încheie anul cu dorința de a rupe tiparele și de a aduce ceva original în viața lor. Este un moment de inspirație și curaj.

Pești

Peștii se lasă ghidați de intuiție și emoții. Finalul de an le aduce momente de sensibilitate și inspirație. Surpriza vine din zona spirituală sau artistică, unde pot descoperi un nou talent sau o conexiune profundă. Peștii simt că au învățat să aibă încredere în vocea lor interioară și că 2026 le va aduce o evoluție spirituală. Este un final de an plin de emoție și creativitate.

Foto – Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Corina Dănilă s-a căsătorit în secret și a dezvăluit cine este soțul ei. Este mai tânăr cu 12 ani decât actrița
Corina Dănilă s-a căsătorit în secret și a dezvăluit cine este soțul ei. Este mai tânăr cu 12 ani decât actrița
Fanatik
Afacerea care l-a distrus pe Ciprian Marica. A pierdut 2 milioane de euro după ce a ținut cont de sfaturile prietenilor
Afacerea care l-a distrus pe Ciprian Marica. A pierdut 2 milioane de euro după ce a ținut cont de sfaturile prietenilor
GSP.ro
Fotbalistul de națională ascunde o relație cu vedeta de la Insula Iubirii: „Ea nu s-a putut abține”
Fotbalistul de națională ascunde o relație cu vedeta de la Insula Iubirii: „Ea nu s-a putut abține”
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
TV Mania
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Redactia.ro
Omul propus ministru la Apărare și-a început cariera la Vara Ispitelor. Dansa lasciv cu Cosmina Păsărin la PRO TV și a ajuns să fie înșelat de vedeta TV
Omul propus ministru la Apărare și-a început cariera la Vara Ispitelor. Dansa lasciv cu Cosmina Păsărin la PRO TV și a ajuns să fie înșelat de vedeta TV
Citește și...
Locul de vis unde se căsătoresc Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Cei doi au ales o destinație aparte
Foi de varză pentru sarmale la borcan. Aşa vei avea tot anul delicioasele frunze
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Dispariția ouălor din magazine. Codul 3 declanșează primele scumpiri
Horoscop 1 decembrie 2025. În sfârșit, va da lovitura. O zodie descoperă calea spre succes. Karma pozitivă atrage noroc și bani
Horoscop decembrie 2025. O zodie încheie anul în forță. Are parte de norocul vieții ei. Apar oportunități financiare la tot pasul
Horoscop 30 noiembrie 2025. Venus în zodia Săgetător. O zodie va cunoaște fericirea supremă. Va fi binecuvântată cu împlinirea totală
Vacanță de vis la Viena
Doliu uriaș în MApN, înainte de Ziua Națională! A murit Cătălin Emanuel Buculei! Bietul de el... era așa tânăr: Un camarad de nădejde și un adevărat coleg

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum făcea Mihai Albu bani de buzunar când era student la Arhitectură. Ce vindea și la ce preț: „Ne mai alunga Miliția”
Cum făcea Mihai Albu bani de buzunar când era student la Arhitectură. Ce vindea și la ce preț: „Ne mai alunga Miliția”
Pavel Bartoș, confesiuni emoționante despre pierderea tatălui, la vârsta de 16 ani: „A trebuit să îmi ajut familia. Lucram cu foștii colegi ai lui tata” / Exclusiv
Pavel Bartoș, confesiuni emoționante despre pierderea tatălui, la vârsta de 16 ani: „A trebuit să îmi ajut familia. Lucram cu foștii colegi ai lui tata” / Exclusiv
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
Cu cine s-a căsătorit Norris Măgeanu, bărbatul cu care Corina Dănilă are un copil. Rianna a împlinit 21 de ani și e superbă. Imagini rare cu tânăra domnișoară
Cu cine s-a căsătorit Norris Măgeanu, bărbatul cu care Corina Dănilă are un copil. Rianna a împlinit 21 de ani și e superbă. Imagini rare cu tânăra domnișoară
Veste extrem, extrem de tristă despre Andreea Marin! Diagnostic cumplit! E boala secolului
Veste extrem, extrem de tristă despre Andreea Marin! Diagnostic cumplit! E boala secolului
Elle
Monica Anghel, declarații noi despre starea de sănătate, după a doua operație la coloana vertebrală. Cum se simte artista după intervenție: „Încă în recuperare…”
Monica Anghel, declarații noi despre starea de sănătate, după a doua operație la coloana vertebrală. Cum se simte artista după intervenție: „Încă în recuperare…”
Andreea Marin, nemulțumită de cariera pe care și-o dorește fiica ei, Violeta. Ce discuție au avut cele două: „Din punct de vedere financiar…”
Andreea Marin, nemulțumită de cariera pe care și-o dorește fiica ei, Violeta. Ce discuție au avut cele două: „Din punct de vedere financiar…”
EXCLUSIV: Andrei Ursu, dezvăluiri despre logodna cu partenerul lui, Vlad Condurache. Cum arată inelul de logodnă primit de artist: „Ne-am promis loialitate și respect.”
EXCLUSIV: Andrei Ursu, dezvăluiri despre logodna cu partenerul lui, Vlad Condurache. Cum arată inelul de logodnă primit de artist: „Ne-am promis loialitate și respect.”
DailyBusiness.ro
Incendiu la un depozit de muniție în Dâmbovița. 25 de persoane evacuate
Incendiu la un depozit de muniție în Dâmbovița. 25 de persoane evacuate
Propaganda comunistă prinde pe TikTok. 130 de milioane de vizualizări din doar 200 de postări
Propaganda comunistă prinde pe TikTok. 130 de milioane de vizualizări din doar 200 de postări
A1.ro
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Horoscop 1 decembrie 2025. În sfârșit, va da lovitura. O zodie descoperă calea spre succes. Karma pozitivă atrage noroc și bani
Horoscop 1 decembrie 2025. În sfârșit, va da lovitura. O zodie descoperă calea spre succes. Karma pozitivă atrage noroc și bani
Horoscop decembrie 2025. O zodie încheie anul în forță. Are parte de norocul vieții ei. Apar oportunități financiare la tot pasul
Horoscop decembrie 2025. O zodie încheie anul în forță. Are parte de norocul vieții ei. Apar oportunități financiare la tot pasul
Elena Cârstea, schimbată radical după ce a slăbit spectaculos. Cum a ajuns la 50 de kilograme. "Când mi-e foame..."
Elena Cârstea, schimbată radical după ce a slăbit spectaculos. Cum a ajuns la 50 de kilograme. "Când mi-e foame..."
Horoscop 30 noiembrie 2025. Venus în zodia Săgetător. O zodie va cunoaște fericirea supremă. Va fi binecuvântată cu împlinirea totală
Horoscop 30 noiembrie 2025. Venus în zodia Săgetător. O zodie va cunoaște fericirea supremă. Va fi binecuvântată cu împlinirea totală
Observator News
Preţul unui meniu tradiţional la cel mai aşteptat târg de Crăciun din Bucureşti: "E un târg mai balcanic aşa"
Preţul unui meniu tradiţional la cel mai aşteptat târg de Crăciun din Bucureşti: "E un târg mai balcanic aşa"
Libertatea pentru Femei
Anunțul de ultimă oră despre Bruce Willis a rupt inimile fanilor din lumea întreagă. Decizia soției a surprins pe toată lumea. Adevărul dur pe care nimeni nu era pregătit să-l audă
Anunțul de ultimă oră despre Bruce Willis a rupt inimile fanilor din lumea întreagă. Decizia soției a surprins pe toată lumea. Adevărul dur pe care nimeni nu era pregătit să-l audă
A fost zeița filmelor din anii ’80, o frumusețe care a făcut istorie, dar viața a dat de pământ cu ea, iar boala cumplită de care suferă i-a terminat cariera
A fost zeița filmelor din anii ’80, o frumusețe care a făcut istorie, dar viața a dat de pământ cu ea, iar boala cumplită de care suferă i-a terminat cariera
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Viva.ro
S-a aflat cine vor fi, de fapt, nașii la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Mulți au rămas înmărmuriți când au aflat despre cine e vorba, căci toată lumea se aștepta la alt nume. Decizia pe care a mai luat-o artista, la scurt timp după ce a anunțat data nunții
S-a aflat cine vor fi, de fapt, nașii la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Mulți au rămas înmărmuriți când au aflat despre cine e vorba, căci toată lumea se aștepta la alt nume. Decizia pe care a mai luat-o artista, la scurt timp după ce a anunțat data nunții
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Omul propus ministru la Apărare și-a început cariera la Vara Ispitelor. Dansa lasciv cu Cosmina Păsărin la PRO TV și a ajuns să fie înșelat de vedeta TV
Omul propus ministru la Apărare și-a început cariera la Vara Ispitelor. Dansa lasciv cu Cosmina Păsărin la PRO TV și a ajuns să fie înșelat de vedeta TV
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Un simplu test de sânge va putea depista peste 50 de tipuri de cancer
Un simplu test de sânge va putea depista peste 50 de tipuri de cancer
O nouă alertă meteo de la ANM! Ploi și ninsori în mai multe zone din țară
O nouă alertă meteo de la ANM! Ploi și ninsori în mai multe zone din țară
China pregătește o nouă pandemie? Se lucrează la un nou virus mortal care „devorează creierul”
China pregătește o nouă pandemie? Se lucrează la un nou virus mortal care „devorează creierul”
Medicii avertizează: Senzația de furnicături la nivelul picioarelor poate semnala un pericol nebănuit!
Medicii avertizează: Senzația de furnicături la nivelul picioarelor poate semnala un pericol nebănuit!
TV Mania
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arată vila de 1 milion € în care locuiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva? Și pentru Andreea Marin a fost un cămin de vis! Vezi interiorul spectaculos
Cum arată vila de 1 milion € în care locuiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva? Și pentru Andreea Marin a fost un cămin de vis! Vezi interiorul spectaculos
O vezi seară de seară la Pro TV, dar puțini știu adevărul: Andreea Esca dezvăluie unul dintre secretele care au ajutat-o în ultimii ani
O vezi seară de seară la Pro TV, dar puțini știu adevărul: Andreea Esca dezvăluie unul dintre secretele care au ajutat-o în ultimii ani
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină celebră? Imaginile din tinerețe i-au surprins pe fani și arată cât de mult s-a schimbat vedeta de-a lungul timpului
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină celebră? Imaginile din tinerețe i-au surprins pe fani și arată cât de mult s-a schimbat vedeta de-a lungul timpului
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton