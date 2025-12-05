  MENIU  
Filmul Netflix care aduce spiritul sărbătorilor de iarnă în casele tuturor. A cucerit abonații din întreaga lume și are peste 19 milioane vizionări

Oana Savin
.

Iarna a venit, iar vremea rece de afară ne face să visăm la filme bune, pături călduroase și căni pline de ciocolată caldă. Dacă de ciocolată și pături se ocupă fiecare în parte, de filmele pline de magie a avut grijă, săptămâna aceasta, Netflix. Un film care are ca temă Crăciunul este cea mai urmărită producție la nivel mondial.

Cel mai urmărit film de pe Netflix

Iarna este la început dar Netflix primite filme multe care să aducă căldura și magia sărbătorilor în casele tuturor. Iar una dintre peliculele care a intrat de curând pe platforma de streaming a obținut deja rezultatele scontate. Se află pe prima poziție a topului celor mai urmărite filme la nivel mondial și a cucerit și abonații din România.

Este vorba despre „Jaf cu zurgălăi”, care are de toate: poveste de iubire, suspans, jafuri și un deznodământ neașteptat.

Filmul are 19,2 milioane vizionări la nivel mondial și peste 30.9 milioane ore vizionate. În România, producția se află pe locul 4.

Top 5 cele mai urmărite filme Netflix

Topul Netflix cuprinde atât filme nou intrat pe platforma de streaming, dar și pelicule care rămân în preferințele abonaților de mai multe săptămâni.

Locul 1 – Jaf cu zurgălăi

Sophia (Olivia Holt), o angajată isteață a unui magazin, și Nick (Connor Swindells), un bărbat ghinionist care se ocupă cu mici reparații, sunt hoți mărunți care vizează aceeași lovitură de Ajunul Crăciunului: jefuirea celui mai notoriu magazin universal din Londra. Forțați să formeze o alianță incomodă, pe măsură ce ies la iveală secrete și sentimentele dintre ei se adâncesc, Sophia și Nick pun în pericol atât relația lor, cât și jaful.

Locul 2 – Probleme spumante

Filmul a avut premiera pe Netflix pe data de 19 noiembrie, însă este în continuare unul dintre favoritele publicului. Producția are, săptămâna aceasta, 14,4 milioane vizionări.

Sydney Price (Minka Kelly) este o tânără directoare ambițioasă, aflată la început de carieră, care primește în sfârșit șansa de a coordona o achiziție importantă pentru Chateau Cassell, un apreciat producător de șampanie din inima regiunii Champagne. Convocată în Franța chiar în preajma Crăciunului pentru negocieri, Sydney ajunge la Paris cu inima plină de speranță și hotărâtă să încheie afacerea.

În seara sa liberă, în care decide să se bucure de magia Parisului în perioada sărbătorilor, Sydney are o întâlnire neașteptat de fermecătoare cu Henri Cassell (Tom Wozniczka), un străin care transformă o simplă seară într-un moment special. Însă planurile ei pentru o poveste de dragoste fulgerătoare sunt rapid date peste cap când descoperă că acest parizian cuceritor este chiar fiul fondatorului companiei pe care ea speră să o achiziționeze. Pe fondul unei competiții elegante organizate de Hugo Cassell (Thibault de Montalembert) pentru toți potențialii cumpărători ai domeniului familiei, Sydney și Henri realizează că sentimentele care încep să se dezvolte între ei nu pot fi ținute în frâu.

Locul 3 – K-pop Demon Hunters

Pentru a 24-a săptămână consecutivă în acest top, filmul K-Pop Demon Hunters a devenit un fenomen global. Animația a fost vizionată, săptămâna aceasta, de peste 10.4 milioane ori.

Când nu au concerte pe stadioane pline, superstarurile K-pop Rumi, Mira și Zoey își folosesc identitățile secrete de vânători de demoni pentru a-și proteja fanii de o amenințare supranaturală omniprezentă. Împreună, trebuie să înfrunte cel mai mare dușman al lor de până acum, o trupă rivală irezistibilă de demoni deghizați.

Locul 4 – În visele tale

În visele tale este o aventură comică despre Stevie și fratele ei, Elliot, care călătoresc în lumea absurdă a propriilor vise. Dacă reușesc să facă față unei girafe de pluș arțăgoase, mic-dejunurilor pentru zombi și reginei coșmarurilor, Moș Ene le va îndeplini marele vis: o familie perfectă.

Filmul are 9,3 milioane vizionări la nivel mondial și se află pentru a treia săptămână în topul Netflix.

Locul 5 – Frankenstein

Câștigătorul premiului Oscar, Guillermo del Toro, reimaginează povestea clasică a lui Mary Shelley despre un om de știință strălucit și creatura pe care ambiția sa monstruoasă o aduce la viață.

Frankenstein a avut premiera pe Netflix pe 7 noiembrie și se află pentru a patra săptămână consecutivă în topul celor mai vizionate filme. Săptămâna aceasta are 7.3 milioane vizionări.

