Filmul Netflix care a dat topurile peste cap. Nimeni nu se aștepta sa aibă un asemenea succes

Un film recent adăugat pe Netflix face furori printre abonații din întreaga lume. Cu peste 20 milioane vizionări la nivel mondial, pelicula a întrecut toate așteptările. Crimă, mistere, credință, momente încărcate de tensiune și un final neașteptat… toate se regăsesc în această producție care te „prinde” de la primele secunde.

Filmul Netflix pe care trebuie să îl vezi cât mai repede

Săptămâna aceasta Netflix a oferit o selecție remarcabilă de filme și seriale care au captat atenția publicului, potrivit unui raport detaliat publicat de Tudum. Însă cea care a rupt topurile a fost producția lui Rian Johnson, în care detectivul Benoit Blanc ajunge să cerceteze o crimă perfect imposibilă.

În această nouă poveste plină de suspans, detectivul Benoit Blanc, interpretat de Daniel Craig, investighează uciderea unui preot coleric, Monseniorul Jefferson Wicks (Josh Brolin), într-un orășel liniștit. Principalul suspect este Jud Duplenticy (Josh O’Connor), un preot tânăr cu care victima a avut conflicte. Alături de distribuția de excepție, care îi include pe Glenn Close, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington și alții, filmul explorează teme profunde precum credința și rațiunea.

Rian Johnson a declarat că „acesta a fost cel mai greu scenariu pe care l-am scris vreodată”.

Top 5 cele mai vizionate filme Netflix România

La cuțite: Trezește-te, mortule! – locul 1

Benoit Blanc revine cu cel mai periculos caz al său de până acum. Pelicula este o continuare independentă a filmului „Ceapă de sticlă” și al treilea film din seria de filme „Cuțitele”.

Detectivul Benoit Blanc face echipă cu un tânăr preot sincer pentru a investiga o crimă perfect imposibilă comisă într-o biserică dintr-un orășel cu o istorie întunecată.

În acest film polițist cu uși încuiate mai apar Glenn Close, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack și Thomas Haden Church.

Familia Crood: Vremuri noi – locul 2

Săptămâna aceasta a revenit în top filmul „Familia Crood”, ce a avut premiera în anul 2020.

În timpul căutărilor unei noi case, familia Crood descoperă un paradis închis, locuit de moderna familie Betterman. Apoi, lucrurile o iau razna.

Din distribuiție fac parte Nicolas Cage, Emma Stone și Ryan Reynolds.

Crimă în Monaco – locul 3

Monaco, 1999. Unul dintre cei mai bogați oameni ai lumii moare în penthouse-ul său. Un documentar despre misteriosul omor al lui Edmond Safra, bancher miliardar.

Moș Cărciunița – locul 4

O mamă singură și plină de viață, disperată să-și găsească un loc de muncă, decide să se deghizeze în bărbat pentru a fi angajată ca Moș Crăciun sezonier într-o stațiune de schi de lux. Dar când începe să se îndrăgostească de managerul hotelului, apar complicații care ar putea distruge totul.

Back to Black: Povestea lui Amy Winehouse – locul 5

Cântăreața Amy Winehouse luptă să găsească o formă de stabilitate pe fondul faimei, dependenței și al unei relații toxice. Un film biografic intim și emoționant.

Filmul se află săptămâna aceasta pe poziția a 5-a a topului Netflix România.

