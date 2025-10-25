  MENIU  
Filmul Netflix care a captivat publicul din lumea întreagă. Are peste 21 milioane vizionări și continuă să facă furori

Filmul Netflix care a captivat publicul din lumea întreagă. Are peste 21 milioane vizionări și continuă să facă furori
Oana Savin
.

Un nou film a luat cu asalt topurile Netflix din întreaga lume, devenind cel mai urmărit și apreciat de pe platforma de streaming. Cu peste 21 milioane vizionări, „Femeia din cabina 10” este un thriller care te ține cu sufletul la gură încă din primele clipe, astfel că nu este de mirare că a ajuns rapid pe primul loc al topului celor mai urmărite filme Netflix în nu mai puțin de 43 de țări, printre care și România.

„Femeia din cabina 10”, filmul care a captivat publicul din întreaga lume

„Femeia din cabina 10” a convins abonații Netflix din 43 de țări că merită să ocupe prima poziție a topului platformei de streaming adunând, în doar o săptămână, 21.2 milioane vizionări și peste 33,5 milioane de ore vizionate.

În acest thriller de succes Keira Knightley îi dă viață lui Lo, o jurnalistă de succes care este martora dispariției unei femei, în timp ce se afla la bordul unui yacht. În miezul nopții, aceasta observă cum o pasageră este aruncată peste bord târziu în noapte. Însă cum toți pasagerii și personalul sunt prezenți, i se spune că nu s-a întâmplat nimic. Deși nimeni nu o crede, ea continuă să caute răspunsuri, punându-și propria viață în pericol. Bazat pe bestsellerul Femeia din cabina 10, de Ruth Ware.

Filmul Netflix se află pe prima poziție a Top 10 cele mai vizionate pelicule în 43 de țări printre care Argentina, Bolivia, Canada, Statele Unite, Austria, Belgia, Bulgaria, Elveția, România, Malta, Serbia Egipt și Noua Zeelandă.

Top 5 cele mai vizionate filme pe Netflix România

„Femeia din cabina 10” – locul 1

Filmul Netflix care a captivat publicul din lumea întreagă. Are peste 21 milioane vizionări și continuă să facă furori

Așa cum am menționat anterior, „Femeia din cabina 10” se află pe prima poziție a topului și în România.

O jurnalistă, descoperă un mister sinistru la bordul unui superiaht somptuos. Un thriller psihologic care te ține în fața ecranului până în ultima secundă.

Din distribuție fac parte Keira Knightley, Guy Pearce, Hannah Waddingham și David Ajala.

„Ea pășește în întuneric” – locul 2

Filmul Netflix care a captivat publicul din lumea întreagă. Are peste 21 milioane vizionări și continuă să facă furori

Filmul Ea pășește în întuneric este inspirat din cea mai importantă operațiune sub acoperire desfășurată împotriva organizației ETA, o misiune care a marcat un punct de cotitură în lupta împotriva terorismului în Spania. Cu acțiunea plasată în anii 1990 – 2000, filmul spune povestea Amaiei (interpretată de Susana Abaitua), ofițer în Garda Civilă, care petrece mai mult de un deceniu infiltrată în organizația teroristă, cu scopul de a descoperi depozitele secrete de arme („zulos”) ascunse în sudul Franței.

„Caramelo” – locul 3

Filmul Netflix care a captivat publicul din lumea întreagă. Are peste 21 milioane vizionări și continuă să facă furori

După un diagnostic care îi schimbă viața, un bucătar promițător descoperă speranța și umorul cu ajutorul unui companion canin remarcabil, într-o dramă plină de căldură și momente amuzante.

„Vecina perfectă” – locul 4

Filmul Netflix care a captivat publicul din lumea întreagă. Are peste 21 milioane vizionări și continuă să facă furori

Folosind filmări cu bodycam de la zeci de vizite ale poliției, Vecina perfectă prezintă o comunitate strânsă care se confruntă cu hărțuiri neobosite din partea unei vecine. Însă ostilitatea ei ia o turnură sinistră când degenerează și duce la crimă.

„Nicio vorbă” – locul 5

Filmul Netflix care a captivat publicul din lumea întreagă. Are peste 21 milioane vizionări și continuă să facă furori

Un psihiatru din New York trebuie să obțină din mintea unui bolnav psihic, catatonic și violent, locul în care sunt ascunși banii furați dintr-o bancă.

Din distribuția peliculei apărute pe marile ecrane în anul 2001, fac parte Michael Douglas, Sean Bean și Brittany Murphy.

Sursă foto: Netflix

