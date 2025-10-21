Ce relație are Bianca Drăgușanu cu familia lui Gabi Bădălău. Vedeta a dat din casă: „Toată familia e fericită”

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au o relație de mulți ani, presărată cu certuri, despărțiri și împăcări. Cu timpul, vedeta s-a apropiat de familia iubitului ei, inclusiv de copiii acestuia, dar și de sora afaceristului. Iată ce a declarat Bianca Drăgușanu despre relația cu familia iubitului său.
Bianca Drăgușanu, apropiată de familia iubitului său
Bianca Drăgușanu a devenit apropiată de familia lui Gabi Bădălău. Recent, vedeta și-a vizitat nepoțelul în spital, după ce sora lui Bădălău a născut primul copil. Evenimentul a fost unul important în familia afaceristului. Sabina a devenit mămică pentru prima oară și a adus pe lume un băiețel.
Întreaga familie a sărbătorit evenimentul, iar printre cei prezenți s-au numărat și Bianca Drăgușanu, care a mers să o viziteze în spital pe proaspăta mămică. Ea și-a dorit să își susțină cumnata și să o felicite.
L-am vizitat la spital, era foarte fericită Sabina, copilul e perfect, e minunat, arată ca un îngeraș. E foarte cuminte, a fost un copil foarte dorit și iată că a venit. E un copil binecuvântat, s-a născut și într-o zi sfântă. Totul e bine. Toată familia e fericită pentru venirea micuțului”, a declarat Bianca Drăgușanu, la Știrile Antena Stars.
Sabina, sora lui Gabi Bădălău, a devenit mămică pentru prima oară. După ce s-a externat, tânăra a ajuns acasă cu băiețelul și a avut parte de o surpriză frumoasă. Întreagă casă a fost decorată cu baloane, flori și mesaje de bun venit.
„Ilias Alexandru 🤍✨ Mulțumim familiei și prietenilor pentru toată iubirea”, a scris Sabina pe rețelele sociale.
Gabi Bădălău i-a interzis Biancăi să mai pună poze cu el pe internet
Gabi Bădălău își dorește să aibă o viață discretă, departe de ochii curioși ai publicului. Pe de altă parte, Bianca Drăgușanu este obișnuită cu aparițiile și apare zi de zi pe internet, unde vorbește cu urmăritorii ei.