Ce relație are Bianca Drăgușanu cu familia lui Gabi Bădălău. Vedeta a dat din casă: „Toată familia e fericită”

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au o relație de mulți ani, presărată cu certuri, despărțiri și împăcări. Cu timpul, vedeta s-a apropiat de familia iubitului ei, inclusiv de copiii acestuia, dar și de sora afaceristului. Iată ce a declarat Bianca Drăgușanu despre relația cu familia iubitului său.

Bianca Drăgușanu, apropiată de familia iubitului său

Bianca Drăgușanu a devenit apropiată de familia lui Gabi Bădălău. Recent, vedeta și-a vizitat nepoțelul în spital, după ce sora lui Bădălău a născut primul copil. Evenimentul a fost unul important în familia afaceristului. Sabina a devenit mămică pentru prima oară și a adus pe lume un băiețel.

Întreaga familie a sărbătorit evenimentul, iar printre cei prezenți s-au numărat și Bianca Drăgușanu, care a mers să o viziteze în spital pe proaspăta mămică. Ea și-a dorit să își susțină cumnata și să o felicite.

L-am vizitat la spital, era foarte fericită Sabina, copilul e perfect, e minunat, arată ca un îngeraș. E foarte cuminte, a fost un copil foarte dorit și iată că a venit. E un copil binecuvântat, s-a născut și într-o zi sfântă. Totul e bine. Toată familia e fericită pentru venirea micuțului”, a declarat Bianca Drăgușanu, la Știrile Antena Stars.

Sabina, sora lui Gabi Bădălău, a devenit mămică pentru prima oară. După ce s-a externat, tânăra a ajuns acasă cu băiețelul și a avut parte de o surpriză frumoasă. Întreagă casă a fost decorată cu baloane, flori și mesaje de bun venit.

Ea a postat pe internet imaginile și a dezvăluit și numele băiețelului.

„Ilias Alexandru 🤍✨ Mulțumim familiei și prietenilor pentru toată iubirea”, a scris Sabina pe rețelele sociale.

Gabi Bădălău i-a interzis Biancăi să mai pună poze cu el pe internet

Gabi Bădălău își dorește să aibă o viață discretă, departe de ochii curioși ai publicului. Pe de altă parte, Bianca Drăgușanu este obișnuită cu aparițiile și apare zi de zi pe internet, unde vorbește cu urmăritorii ei.

Mai mult, cei doi nu s-au mai afișat împreună de ceva vreme, iar asta după ce afaceristul și-a rugat iubita să nu mai posteze fotografii cu el.

„Nu-mi doresc sub nicio formă să fiu vedetă. Și nici influencer. Nu-mi doresc să apar în presă. Am multe de făcut, trebuie să fiu liniștit să-mi termin treburile.

Dacă ar fi vreo problemă, o discut în instanță. Vreau să trăiesc pentru copiii mei, pentru familia mea și să fac lucruri bune pentru ei”, a declarat Gabi Bădălău.

