Bianca Drăgușanu, ironii cu privire la despărțirea Claudiei Pătrășcanu de iubit: „Dacă asta nu se mărită la anul, am pus-o"

Bianca Drăgușanu, ironii cu privire la despărțirea Claudiei Pătrășcanu de iubit: „Dacă asta nu se mărită la anul, am pus-o”

Bianca Drăgușanu, ironii cu privire la despărțirea Claudiei Pătrășcanu de iubit: „Dacă asta nu se mărită la anul, am pus-o”
Oana Savin
Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu se află într-un conflict deschis de mai mulți ani, conflict ce pare a nu mai avea un final. De curând, actuala iubită a lui Gabi Bădălău a lansat noi acuze la adresa artistei și chiar a vorbit despre despărțirea acesteia de omul de afaceri din Constanța cu care a avut o relație doi ani și jumătate.

Bianca Drăgușanu, atac la adresa Claudiei Pătrășcanu

Bianca Drăgușanu o acuză pe Claudia Pătrășcanu că vorbește urât despre ea și fiica ei, Sofia, și că îi transmite diverse mesaje jignitoare prin diferite persoane. Vedeta, care a poreclit-o „Mareana” pe fosta soție a lui Gabi Bădălău, susține că acesteia îi este frică de ea și de aceea nu îndrăznește să îi spună direct ceea ce gândește despre ea.

„Ce mă deranjează pe mine la Mareana este cum ea mă tratează pe mine în mod indirect, că direct nu își permite să o facă, pentru că îi e frică de mine, că aș putea să spun cine e și aș putea să arăt cine e. Ea, prin cunoștințe de-ale mele, îmi dă periodic mesaje în care mă jignește și pe mine și pe copilul meu și pe prietenii mei și pe anturajul meu (…) Se ia de copilul meu, de mine, mă jignește nonstop cu o ură pe care nu pot să v-o descriu”, a afirmat Bianca Drăgușanu pe pagina ei de Instagram, potrivit Libertatea.

Bianca Drăgușanu, despre despărțirea Claudiei Pătrășcanu de iubitul din Constanța

Bianca Drăgușanu nu s-a oprit aici și a ironizat-o pe Claudia Pătrășcanu în legătură cu despărțirea ei de omul de afaceri din Constanța cu care a avut o relație în ultimii doi ani și jumătate.

Blonda a sfătuit-o pe artistă să fie „o fată bună”, subliniind faptul că „viața e ca un bumerang” și totul se întoarce asupra ta.

Mareana e în spumele mării (…) Mareana are o problemă cu operațiile mele (…) Nu vă imaginați că e vreo frumusețe, însă se ține bine pentru o margaretă. Nu are o problemă doar cu operațiile mele, ci și cu mine, cu vacanțele în care mă duc, și cu ce postez eu, și cu ce mă îmbrac eu (…) Mareano, te rog eu frumos, fii fată bună (…) Viața e ca un bumerang. Ce dai, aia primești (…) Eu am aflat că Mareana nu se mai mărită anul ăsta (…) Dacă asta nu se mărită la anul, am pus-o (…) Ăsta cu care era o mai ținea în frâu, femeia e geană pe mine (…) Chiar îmi doream să te măriți, Mareano”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

Claudia Pătrășcanu, despre despărțirea de iubit

Deși nu a răspuns încă acuzațiilor aduse de Bianca Drăgușanu, Claudia Pătrășcanu a anunțat, săptămâna trecută, că relația ei cu omul de afaceri din Constanța s-a încheiat.

Doi ani și jumătate nu am vorbit despre viața mea personală. Nici de acum încolo nu vreau să o mai fac, ce am avut de spus, am spus. S-a dus… A anunțat Busu că a fost o furtună la Constanța, a făcut prăpăd acolo. Mă rog, știu ce am spus… Poza nu mai e, a fost o mare furtună și s-a dus poza. Noi vom fi prieteni toată viața. Nu intru în detalii. Suntem prieteni foarte, foarte buni. Este un om minunat. Ne-am fost reciproc aproape. Au fost doi ani și jumătate liniștiți, frumoși și cam atât. De acum o să fie tot frumos. Important este că suntem doi oameni maturi, civilizați și am rămas foarte, foarte buni prieteni. Ceea ce îmi doream enorm”, a afirmat artista în emisiunea lui Cătălin Măruță.

