Francia Raisa, prietena care i-a donat un rinichi Selenei Gomez, nu a fost invitată la nunta vedetei. De ce s-au certat cele două

Francia Raisa a vorbit deschis despre gestul pe care l-a făcut pentru Selena Gomez, dar și despre dacă a participat sau nu la nunta extrem de mediatizată a acesteia cu Benny Blanco. Într-un interviu recent, Francia a fost sinceră cu privire la relația ei actuală cu fondatoarea brandului Rare Beauty.

De ce a lipsit prietena Selenei Gomez de la nuntă. Francia i-a donat un rinichi

Francia Raisa a fost cea care i-a donat un rinichi celebrei cântărețe Selena Gomez. Aceasta a fost întrebată dacă a participat sau nu la evenimentul important care a avut loc în urmă cu câteva zile: nunta cântăreței cu Benny Blanco.

„Știu că se mărită și mă bucur foarte mult pentru ea. Și, uite, ea are o viață, deja e miliardară, și sunt recunoscătoare că am putut face asta pentru ea,” a spus actrița din How I Met Your Father, prezentă la un eveniment într-o librărie, înaintea nunții Selenei.

Vedete precum Taylor Swift, Martin Short, Steve Martin, Paul Rudd, Zoë Saldaña, Paris Hilton, Camila Cabello, Cara Delevingne, SZA, Eric André, Mark Ronson și Ed Sheeran au fost prezente la nuntă. Nu se știe sigur dacă Francia a participat, însă, potrivit Daily Mail, se pare că ar fi fost omisă de pe lista invitaților.

Ce spune actrița despre gestul pe care l-a făcut pentru Selena Gomez

În ceea ce privește transplantul de rinichi și operația salvatoare, Francia a declarat:

„Uite, de la început, doctorii mi-au spus că este o donație. Dacă donezi un dolar către un spital sau altundeva, nu suni apoi să întrebi: ‘Hei, ce faci cu dolarul meu?’”

„E o donație și este un lucru frumos pe care am putut să-l fac. Sunt recunoscătoare că sunt în viață și că pot spune că am salvat o viață”, a continuat ea.

Pe Reddit, fanii au sărit rapid în apărarea Franciei. Un utilizator a scris:

„Așa îmi dau seama cât de ranchiunos/ranchiunoasă sunt, pentru că dacă aș da cuiva un organ, aș vrea o invitație la nuntă.”

„Pare un răspuns foarte politicos, de PR, și mi se pare trist că a fost pusă într-o asemenea poziție”, a spus alt fan, sugerând că Francia nu ar fi primit, de fapt, o invitație la nuntă, însă nu ar fi vrut să spună acest lucru direct.

Conform declarațiilor actriței, aceasta a lăsat să se înțeleagă că nu a participat la nuntă și nu a fost invitată, însă nici nu ar fi fost cazul, având în vedere că relația dintre ele nu mai e la fel de apropiată.

În 2017, Francia i-a donat Selenei unul dintre rinichii săi, într-un moment în care artista suferea un puseu sever cauzat de lupus.

Într-o postare emoționantă pe Instagram, Selena a scris:

„Nu există cuvinte care să descrie cât de recunoscătoare îi sunt frumoasei mele prietene Francia Raisa. Mi-a oferit cel mai mare dar și sacrificiu, donându-mi un rinichi. Sunt incredibil de binecuvântată. Te iubesc enorm, soră.”

Tot în acel an, Francia a participat la evenimentul Billboard Women in Music alături de Selena, care a fost desemnată „Femeia Anului”. În discursul ei emoționant, Selena a declarat:

„Ca să fiu sinceră, cred că Francia ar trebui să primească acest premiu, pentru că mi-a salvat viața.”

De atunci, Francia a sprijinit-o în mod deschis pe Selena și în alte inițiative, participând la gala Rare Impact Fund din octombrie 2023.

Nu s-au certat

În ceea ce privește relația lor actuală, Francia a infirmat orice zvon legat de o ceartă.

„Ceea ce mă întrebi acum este o prostie care a circulat în media. Sunt prea multe zvonuri. Eu nu am spus niciodată nimic,” a spus ea în timpul discuției din librărie, adăugând:

„Când a apărut acel zvon cum că m-aș fi supărat pentru că fuma, eu nici măcar nu știam de el.”

„Nimeni nu știe ce se întâmplă, și nici ea, nici eu nu vorbim despre asta. Poate, într-o zi, vom lămuri lucrurile”, a mai spus Francia.

