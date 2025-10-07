Imagini de colecție din culisele nunții dintre Selena Gomez și Benny Blanco. Taylor Swift i-a fost alături prietenei sale

Selena Gomez a luat pe toată lumea prin surprindere când a postat imagini de la nunta ei cu Benny Blanco. Acum, artista a postat și alte fotografii din culisele evenimentului, ca un omagiu pentru buna ei prietenă, Taylor Swift.

Selena Gomez și Taylor Swift, moment emoționant la importantul eveniment

Taylor Swift a descris nunta Selenei Gomez drept „cel mai frumos lucru” pe care l-a văzut vreodată. Acum, Gomez a împărtășit pe rețelele sociale fotografii intime de la evenimentul special, alături de prietena ei de-o viață.

„În onoarea SHOWGIRL… binecuvântată că te am alături după aproape 20 de ani, aligatoareo! Te iubesc, @taylorswift, pentru totdeauna și mereu”, a scris Gomez în descrierea caruselului de imagini.

Într-una dintre fotografii, Swift apare lângă Gomez în timp ce aceasta se pregătește pentru ceremonie, fiind coafată și machiată. În altă imagine, cele două se îmbrățișează.

Postarea Selenei dezvăluie cele două ținute purtate de Swift la nuntă, inclusiv rochia nude, cu paiete, aleasă pentru ceremonie. Cântăreața Life of a Showgirl a participat atât la cina de repetiție de vineri, cât și la nuntă, care a avut loc sâmbătă.

Duminică, Swift s-a întors la Kansas City, Missouri, unde a fost prezentă discret la meciul de acasă al logodnicului ei, Travis Kelce, împotriva echipei Baltimore Ravens.

Ieri, Taylor Swift a vorbit despre momentul în care a văzut-o pe Selena spunând „da” lui Benny Blanco.

„Selena a fost cea mai frumoasă — nu doar cea mai frumoasă mireasă… ci cel mai frumos lucru pe care l-am văzut vreodată”, a declarat Swift în emisiunea The Morning Mash Up.

Citește Selena Gomez s-a căsătorit cu Benny Blanco. Artista a strălucit într-o rochie de mireasă Ralph Lauren

Swift nu a menționat discursul pe care l-ar fi ținut la recepție, însă surse apropiate au oferit detalii pentru câteva publicații. Un apropiat a declarat pentru Entertainment Tonight că „Taylor a ținut un discurs destul de lung la recepție, menționând glume din interiorul prieteniei cu Selena.”

O altă sursă a spus pentru Us Weekly: „Taylor a ținut un discurs extrem de emoționant la nuntă. A vorbit în detaliu despre cum, de-a lungul anilor, a văzut-o pe Selena plângând, suferind din dragoste, vorbind despre foști iubiți, și despre cât de fericită este acum că Selena îl are pe Benny.”

Citește și: Selena Gomez și Benny Blanco s-au logodit. Cum arată inelul de logodnă primit de artistă: „Pentru totdeauna începe acum”

„Taylor a spus că este visul oricărei cele mai bune prietene ca prietena ei să găsească pe cineva ca Benny și că este extrem de fericită pentru ea”, a adăugat sursa.

Taylor Swift și Selena Gomez sunt prietene din 2008

„Între noi a existat mereu o relație de sororitate, și nu o spun într-un mod superficial”, a povestit Swift pentru WSJ Magazine în 2020.

„Am știut din momentul în care am cunoscut-o că o voi susține mereu. În viața mea, pot ierta oameni care m-au rănit. Dar nu știu dacă aș putea ierta pe cineva care îi face rău ei.”

Citește și: Taylor Swift s-a logodit cu Travis Kelce. Cum arată inelul de logodnă al artistei

Fotografiile pe care Selena Gomez le-a postat cu prietena ei arată momente emoționante de la nunta pe care a avut-o în urmă cu puțin timp, dar și relația apropiată dintre cele două cântărețe.

Urmărește-ne pe Google News