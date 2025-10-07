Imagini de colecție din culisele nunții dintre Selena Gomez și Benny Blanco. Taylor Swift i-a fost alături prietenei sale

Selena Gomez a luat pe toată lumea prin surprindere când a postat imagini de la nunta ei cu Benny Blanco. Acum, artista a postat și alte fotografii din culisele evenimentului, ca un omagiu pentru buna ei prietenă, Taylor Swift.
Selena Gomez și Taylor Swift, moment emoționant la importantul eveniment
Taylor Swift a descris nunta Selenei Gomez drept „cel mai frumos lucru” pe care l-a văzut vreodată. Acum, Gomez a împărtășit pe rețelele sociale fotografii intime de la evenimentul special, alături de prietena ei de-o viață.
„În onoarea SHOWGIRL… binecuvântată că te am alături după aproape 20 de ani, aligatoareo! Te iubesc, @taylorswift, pentru totdeauna și mereu”, a scris Gomez în descrierea caruselului de imagini.
Într-una dintre fotografii, Swift apare lângă Gomez în timp ce aceasta se pregătește pentru ceremonie, fiind coafată și machiată. În altă imagine, cele două se îmbrățișează.
Postarea Selenei dezvăluie cele două ținute purtate de Swift la nuntă, inclusiv rochia nude, cu paiete, aleasă pentru ceremonie. Cântăreața Life of a Showgirl a participat atât la cina de repetiție de vineri, cât și la nuntă, care a avut loc sâmbătă.
Swift nu a menționat discursul pe care l-ar fi ținut la recepție, însă surse apropiate au oferit detalii pentru câteva publicații. Un apropiat a declarat pentru Entertainment Tonight că „Taylor a ținut un discurs destul de lung la recepție, menționând glume din interiorul prieteniei cu Selena.”
O altă sursă a spus pentru Us Weekly: „Taylor a ținut un discurs extrem de emoționant la nuntă. A vorbit în detaliu despre cum, de-a lungul anilor, a văzut-o pe Selena plângând, suferind din dragoste, vorbind despre foști iubiți, și despre cât de fericită este acum că Selena îl are pe Benny.”