Bianca Drăgușanu, replică pentru cei care au întrebat-o ce e în neregulă cu fața ei și de ce are bărbia atât de lungă. Vedeta vrea să își mai facă o intervenție estetică

Bianca Drăgușanu a participat la show-ul „La bine și la roast”, unde invitatul principal a fost Cătălin Botezatu. După emisiune, vedeta a primit mai multe mesaje pe rețelele de socializare în care era criticată pentru felul în care fața ei arată. Vedeta a spus exact ce se întâmplă, dar și ce planuri are pentru a își îmbunătăți aspectul.

Bianca Drăgușanu le răspunde fanilor. De ce are fața alungită

Bianca Drăgușanu a participat la emisiunea „La bine și la roast” de pe Pro Tv, unde a fost ironizată de comedianți și vedete, în special pe baza aspectului său fizic și a faptului că are multe intervenții estetice.

După show, fanii au remarcat că Bianca este schimbată la față și că bărbia ei este mult mai alungită decât anterior, așa că au întrebat-o ce și-a făcut și de ce arată așa.

Sătulă de întrebări și critici, vedeta a spus lucrurilor pe nume și a recunoscut că urmează să își facă o altă intervenție estetică.

Mai mult, ea le-a spus oamenilor că fiecare este liber să facă ce vrea și că ea face ce vrea cu propriul corp. De asemenea, Bianca a declarat că are în plan o nouă intervenție estetică.

„Hai să stăm puțin de vorbă. În urma emisiunii la care am participat aseară, la PRO TV, am observat că am din nou foarte mult hate. Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de barba mea ascuțită. Ok, vă deranjează. Ce vreau să vă spun? Nu mi-am ascuțit barba, dar pentru că am slăbit în jur de 12 kg din ianuarie, și am slăbit fără Ozempic și Mongearu și alte chestii, eu sunt slabă dinainte să existe, mi s-a ascuțit fața, știți? Mi s-a ascuțit fața și am o fizionomie probabil ciudată pentru unii. Dacă nu vă place, dați skip mai departe. Pentru că pe mine… hate-urile voastre, îmi ajung știți unde? Fix aici (n.r. la călcâie).

„Despre mine se scriu, se spun, se bârfesc multe. Se întâmplă multe lucruri, fără număr. Foarte bine. Să știți că operațiile astea estetice pe care le-am făcut, eu le consider reușite. Eu sunt foarte confortabilă cu mine în pielea mea. Eu mă simt frumoasă. Consider că am făcut investiții și investițiile pe care mi le doream, și n-am de datorat nimănui nicio explicație.

Dacă nu vă place barba mea, dacă nu vă place de mine, foarte bine. Există multe alte persoane de care poate să vă placă. E o liberă alegere. Fiecare face ce vrea cu corpului și îi place de cine vrea. Dacă vorbim despre operații estetice, urmează să mai fac o operație estetică. Este vorba despre micșorarea sânilor. Mă gândesc încă la doctorul pe care să-l aleg să fac această procedură. Pentru că eu cred că a venit timpul să renunț la aceste două baloane. M-am apucat de pilates și abdomenul meu se vede mult mai bine acum.

Poate nu sunt eu un exemplu de dat sau de luat, dar… vă pot prezenta lucrurile care mie mi-au plăcut și pe care mi le-am făcut. Sunt atât de ascuțită pentru că am slăbit foarte mult, deși îmi place păpica.

Din cauza faptului că sunt hiperactivă, am slăbit mai mult decât îmi doream. Dar mănânc proteină, iau suplimente foarte bune și o să pun kilogramele acelea la loc într-un mod constructiv. Mușchi, nu grăsime”, le-a mărturisit Bianca fanilor ei.

Ce intervenție vrea să își facă vedeta

Bianca Drăgușanu a mai vorbit despre faptul că urmează să își facă o intervenție de înlocuire a implanturilor mamare cu unele mai mici. Ea a declarat că își dorește o micșorare a sânilor și este în căutarea unui medic care să facă acest lucru.

„Bun, numărul doi: mi-am făcut un lip lift de care sunt foarte mândră și sunt foarte fericită cu el pentru că eu, de când mi-a făcut lip lift-ul, nu m-am mai injectat la buze. Și eu mă consider foarte frumoasă cu buzele mai mici.

Și o să fiu foarte frumoasă și cu sânii mai mici. Pentru că nu se mai poartă ugerele. Urmează să-mi caut un doctor care o să facă această micșorare de sân. Adică din ugere să facă niște țâțe frumoase. Ok. Să le luăm așa, încetul cu încetul. Eu mi-am făcut o intervenție de lip lift la buza de sus, da, pentru că eu nu îmi doresc să mă mai injectez și nu mai m-am injectat, iar la buza de jos am făcut o topire chiar luni.

Intervenția aceasta de lip-lift o consider una dintre cele mai bune intervenții asupra feței mele. Nu vă spun niciodată să faceți ca mine, luați deciziile care vă plac vouă și vă arată bine vouă pe față”, a spus vedeta.

