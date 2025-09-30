  MENIU  
Cel mai așteptat serial al toamnei vine pe Netflix, în octombrie. Ce filme te așteaptă pe platforma de streaming

Oana Savin
.

Octombrie a venit și de această dată cu vreme rece, numai bună pentru maratoane de filme, iar Netflix vine cu producții care se potrivesc perfect cu atmosfera tomnatică, un ceai cald sau o plăcintă cu dovleac, dar și cu cel mai așteptat serial al acestei luni.

Maraton de filme și seriale pe Netflix, în luna octombrie

Luna aceasta vei putea urmări pe Netflix: sezonul 4 din seria The Witcher, care îi readuce în prim-plan pe Geralt, Yennefer și Ciri, despărțiți de un război crunt și de mulți dușmani neîndurători; filmul Steve, cu Cillian Murphy în rolul unui director care încearcă din răsputeri să țină pe linia de plutire o școală de corecție, în timp ce se luptă cu propriile probleme; The Woman in Cabin 10, o adaptare plină de mister și suspans a romanului bestseller scris de Ruth Ware, cu Keira Knightley în rolul principal. 

Tot în octombrie vin pe platformă și: sezonul 3 din The Diplomat, care o găsește pe Kate în mijlocul unui haos total, ce atrage urmări serioase; thrillerul politic A House of Dynamite, în regia lui Kathryn Bigelow, câștigătoare a premiului Oscar, cu Idris Elba, Rebecca Ferguson și Gabriel Basso în rolurile protagoniștilor; al doilea capitol al seriei Nobody Wants This, unde povestea de iubire relativ perfectă dintre Joanne și Noah întâmpină obstacole; filmul Ballad of a Small Player, o dramă psihologică care prezintă încercările la care este supus un împătimit al cazinourilor, interpretat de Colin Farrell. 

Ce seriale apar pe Netflix în octombrie

Netflix a pregătit numeroase seriale ce vor ține abonații lipiți de tablete și televizoare. Iar printre acestea se numără și cel mai așteptat serial al acestei toamne: „The Witcher”, care vine cu o mare schimbare. Dacă fanii erau obișnuiți să îl vadă pe Henry Cavill în rolul lui Geralt, de data aceasta Liam Hemsworth va avea rolul principal.

The Witcher – sezonul 4

După evenimentele care au schimbat Continentul în Sezonul 3, Geralt, Yennefer și Ciri se regăsesc separați de un război nemilos și nenumărați dușmani. Pe măsură ce drumurile lor se despart și scopurile lor devin tot mai clare, ei dau peste aliați neașteptați, dornici să li se alăture în călătoriile lor. Iar dacă vor reuși să accepte aceste „familii găsite”, s-ar putea să aibă o șansă reală de a se reuni… pentru totdeauna.

Sezonul 4 al „The Witcher” are marea premieră pe data de 30 octombrie.

Super bărbăței – sezonul 1

În toiul unei crize de masculinitate, patru prieteni de patruzeci și ceva de ani își pierd tronul, privilegiile și identitatea. Cândva, ar fi fost masculii alfa, stăpâni pe viețile lor, dar acum trebuie să învețe să trăiască în era egalității.

Serialul va fi lansat pe Netflix pe 2 octombrie.

Animal – sezonul 1

După închiderea fermelor zootehnice, Antón Gandoy, un veterinar din zona rurală a Galiciei, este nevoit să se angajeze într-un magazin elitist de animale de companie din Coruña. În același magazin lucrează și Uxía, nepoata sa, cei doi confruntându-se cu o lume care nu seamănă cu cea pe care Antón o cunoștea, dar nu este nici cea pe care și-o imagina Uxía.

Moștenire și ambiție – sezonul 1

Cel care transformă jocul va ieși învingător. Pe de o parte, Osman este un individ cu origini umile, care și-a dobândit averea prin decizii îndrăznețe și neînduplecate. Pe cealaltă parte, Nihal este reprezentanta unei familii aristocratice și diplomat de excepție. Aceasta este povestea păturilor sociale potrivnice, a confluenței puterii și intelectului și a iubirii dintre două persoane puternice.

10 octombrie este data la care acest nou serial va avea premiera pe Netflix.

Diplomata – sezonul 3

Sezonul trei din DIPLOMATA o găsește pe ambasadoarea Kate Wyler (Keri Russell) în mijlocul unui coșmar paradoxal: acela de a obține exact ceea ce și-a dorit. Tocmai a acuzat-o pe vicepreședinta Grace Penn (Allison Janney) de orchestrarea unui complot terorist și a recunoscut că vizează funcția acesteia. Președintele moare și Hal (Rufus Sewell), soțul lui Kate, ar putea fi implicat accidental în decesul acestuia, iar Grace Penn devine liderul lumii libere. În timp ce Hal își continuă neabătut campania pentru a o instala pe Kate în funcția de vicepreședinte, aceasta preia un rol pe care nu l-a dorit niciodată, având o libertate pe care nu și-a imaginat-o, o prietenie tot mai complexă cu ministrul de externe Austin Dennison (David Gyasi) și o legătură tulburătoare cu primul-domn, Todd Penn (Bradley Whitford).

Nimeni nu vrea asta – sezonul 2

Mai întâi își face apariția iubirea, apoi viața dă năvală. Ultima oară când i-am văzut pe Joanne (Kristen Bell), gazda agnostică a unui podcast, și pe rabinul neconvențional (și atrăgător) Noah (Adam Brody), chimia lor neașteptată i-a surprins pe toți, de la sora ei, Morgan (Justine Lupe), la fratele lui, Sasha (Timothy Simons), și cumnata Esther (Jackie Tohn), ba chiar și pe ei înșiși. Scânteia dintre ei a fost mai puternică decât toate obstacolele din calea iubirii lor. Acum s-au întors, hotărâți să-și unească viețile și pe cei dragi într-un tot comun. Dar diferențele dintre ei persistă și nu pot fi ignorate. Provocarea nu mai constă doar în a te îndrăgosti, ci și în a menține un cuplu.

Sezonul 2 din „Nimeni nu vrea asta” va apărea pe Netflix pe 23 octombrie.

Sufocant – sezonul 2

Spitalul Joaquín Sorolla este acum administrat în regim privat, ceea ce pune la încercare valorile și principiile personalului medical. După ce a reușit să-și impună voința, Patricia (Najwa Nimri) continuă lupta sa împotriva cancerului, apropiindu-se tot mai mult de Néstor (Borja Luna). Jésica (Blanca Suárez) încearcă să-și recâștige încrederea de sine, dar este prinsă într-un conflict emoțional între Lluís (Alfonso Bassave) și Biel (Manu Ríos). Pilar (Aitana Sánchez-Gijón) se luptă în continuare cu dependențele fiului ei, însă Quique (Xóan Fórneas) ar putea descoperi în ea un sprijin neașteptat când noua conducere îl forțează să ia o decizie moral discutabilă. Iar peste toate acestea, sosirea unei oncologe renumite, Sophie (Rachel Lascar), amenință să răstoarne întreaga ordine din spital.

„Sufocant” revine cu cel de-al doilea sezon pe Netflix, pe data de 31 octombrie.

Ce filme apar pe Netflix în luna octombrie

Și la categoria filme vor fi adăugate mai multe producții, printre care „Caramelo” și „27 de nopți”.

Caramelo

După un diagnostic care îi schimbă viața, un bucătar promițător descoperă speranța și umorul cu ajutorul unui companion canin remarcabil, într-o dramă plină de căldură și momente amuzante.

„Caramelo” vine să aducă zâmbetele pe buzele tuturor începând cu data de 8 octombrie.

27 de nopți

Martha Hoffman, o femeie excentrică și înstărită în vârstă de 83 de ani, este internată într-o clinică psihiatrică la cererea fiicelor sale, care susțin că suferă de demență. Expertul judiciar Casares investighează dacă Martha este cu adevărat bolnavă sau dacă pur și simplu a ales să-și trăiască ultimii ani în libertate absolută, punând totodată sub semnul întrebării dacă internarea este un act de protecție sau o tentativă de a-i controla averea.

17 octombrie este data la care „27 de nopți” va intra pe Netflix.

Ea pășește în întuneric

Filmul Ea pășește în întuneric este inspirat din cea mai importantă operațiune sub acoperire desfășurată împotriva organizației ETA, o misiune care a marcat un punct de cotitură în lupta împotriva terorismului în Spania. Cu acțiunea plasată în anii 1990 – 2000, filmul spune povestea Amaiei (interpretată de Susana Abaitua), ofițer în Garda Civilă, care petrece mai mult de un deceniu infiltrată în organizația teroristă, cu scopul de a descoperi depozitele secrete de arme („zulos”) ascunse în sudul Franței.

Filmul va avea premiera pe Netflix România pe data de 17 octombrie.

O casă din dinamită

De la regizoarea premiată cu Oscar Kathryn Bigelow vine filmul O CASĂ DIN DINAMITĂ. O rachetă cu origine necunoscută este lansată împotriva Statelor Unite, declanșând o cursă contracronometru pentru a stabili cine e responsabil și cum trebuie reacționat.

Filmul va avea premiera pe data de 24 octombrie.

Balada unui mic jucător

În cazinourile strălucitoare din Macao, un cartofor care fuge de trecutul și datoriile sale devine fascinat de o femeie enigmatică la masa de bacara.

„Balada unui mic jucător” va putea fi urmărit pe Netflix începând cu 29 octombrie.

Sursă foto: Netflix, Shutterstock

