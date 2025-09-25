Filmul Netflix care „te prinde” de la prima secvență. Are peste 21 milioane vizualizări

Imaginează-ți cum ar fi să îți dorești din tot sufletul și să faci tot posibilul pentru a ajunge într-un oraș, însă, fără să știi, ajungi de fapt într-unul total greșit. O poveste plină de suspans, romantism și momente comice a cucerit abonații Netflix. Pelicula a ajuns rapid pe primul loc al celor mai urmărite filme de pe platforma de streaming, unde a rămas pentru a doua săptămână consecutiv.

Filmul Netflix care te cucerește de la prima secvență

„Parisul greșit” este filmul cu care Netflix a pariat și a câștigat în fața abonaților săi. Comedia romantică se află pentru a doua săptămână consecutiv pe prima poziție a celor mai urmărite producții de pe platforma de streaming, la nivel mondial.

Doar săptămâna aceasta, pelicula a fost urmărită de peste 21,8 milioane ori și pare să rămână o perioadă printre favoritele publicului.

Și în România „Parisul greșit” se află pe primul loc în preferințele abonaților.

Top 5 cele mai urmărite producții Netflix

Comedii, animații, filme pline de suspans, toate se află săptămâna aceasta printre cele mai urmărite filme de pe Netflix. Chiar și documentarul referitor la viața celebrului actor Charlie Sheen și-a găsit un colțișor în inimile telespectatorilor din întreaga lume, acesta situându-se pe un loc bun al clasamentului.

„Parisul greșit” – locul 1

O tânără (Miranda Cosgrove) se înscrie la o emisiune matrimonială crezând că se desfășoară în Paris, Franța, însă de fapt este în Paris, Texas. Pune la cale un plan pentru a fi eliminată, până când sentimentele neașteptate față de burlacul din emisiune (Pierson Fodé) îi complică situația.

K-Pop Demon Hunters – locul 2

K-Pop Demon Hunters rămâne în topul celor mai urmărite filme Netflix pentru a 14-a săptămână, milioane de abonați revenind pe platforma de streaming pentru a urmări aventurile lui Rumi, Mira și Joey.

Când nu au concerte pe stadioane pline, superstarurile K-pop Rumi, Mira și Zoey își folosesc identitățile secrete de vânători de demoni pentru a-și proteja fanii de o amenințare supranaturală omniprezentă. Împreună, trebuie să înfrunte cel mai mare dușman al lor de până acum, o trupă rivală irezistibilă de demoni deghizați.

Icea Road – Locul 3

După ce în nordul îndepărtat al Canadei se prăbușește o mină de diamante izolată, un șofer de tir (Liam Neeson) obișnuit cu drumurile alunecoase din regiune este nevoit să pornească într-o misiune peste oceanul înghețat pentru a-i salva pe minerii blocați în subteran. În timp ce se confruntă cu topirea gheții și cu o furtună îngrozitoare, oamenii descoperă că adevărata amenințare este una la care nu s-ar fi așteptat niciodată.

Alias Charlie Sheen – locul 4

Fost cap de afiș în tabloidele vremii, Charlie Sheen știe exact ce s-a spus despre el și, în sfârșit, e pregătit să dezvăluie adevărul. Regizat de Andrew Renzi (Pepsi, unde mi-e avionul?), documentarul Alias Charlie Sheen urmărește viața actorului de la copilăria sa în Malibu la statutul de megastar și prăbușirea spectaculoasă, totul sub ochii publicului.

Cu o claritate uimitoare, dobândită în urma a șapte ani de sobrietate, Sheen vorbește deschis despre subiecte și evenimente pe care nu le-a abordat niciodată public. Prin interviuri extrem de sincere cu familia, prietenii și colegii săi — inclusiv Denise Richards, Heidi Fleiss, Jon Cryer, Sean Penn, Ramon Estevez, Brooke Mueller, Chris Tucker și chiar dealerul său de droguri, Marco — cele mai scandaloase momente din viața lui Sheen sunt rememorate cu emoție.

Rezultatul este portretul unui om imperfect, a cărui tendință spre autodistrugere este învinsă, în cele din urmă, de forța iubirii și iertării pe care le trezește în cei apropiați.

The Mule – locul 5

Cu Clint Eastwood în rol principal, „The Mule” a apărut în cinematografe în anul 2018, iar acum a revenit în atenția publicului, pe Netflix, unde pare să aibă un adevărat succes.

Aflat într-o situație financiară disperată, un horticultor bătrân și țâfnos înstrăinat de familia lui devine curier pentru un cartel de droguri mexican.

Producția se află pentru a doua săptămână în „Top 10” Netflix și are, săptămâna aceasta, 6.4 milioane vizionări la nivel global.

